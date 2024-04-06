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"Уходят из офиса и не возвращаются". Гостинг, как явление на российском рынке труда

"Уходят из офиса и не возвращаются". Гостинг, как явление на российском рынке труда

Автор:
06 апреля 2024 23:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Зумеры   гостинг   офис   работа   рынок труда   явление   
1321
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Зумеры уходят на обед и не возвращаются обратно — просто уходят с работы, никого не предупреждая, если им что-то не понравилось. Могут с собой прихватить что-нибудь ценное. Их после этого ищут по моргам и больницам, а с ними все в порядке - просто надоело работать. О новом явлении на рынке труда пишет "Российская газета".

Новое явление получило название "гостинг". С ним сталкивались уже около четверти работодателей, рассказали "РГ" представители рынка труда.

Гостинг - это когда молодые сотрудники хотят брать на себя лишь те задачи, которые им интересны, и распоряжаться своим временем как им нравится. А если что-то не нравится, то они легко покидают рабочее место без предупреждения. Официальное увольнение? Нет, не слышали!

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Сотрудники исчезают с рабочего места так внезапно, что некоторые работодатели всерьез опасаются за их жизнь и готовы объявлять человека в розыск.

В нашей компании был случай, когда новый сотрудник в обеденное время покинул офис и не вернулся на рабочее место без предупреждения и объяснения причин.

, - рассказывает партнер и руководитель практики "Антикризисные коммуникации" КГ Progress Дмитрий Федюшин. Причем это был первый день нового сотрудника.

Мне на телефон поступило сообщение, в котором сотрудница сообщила, что не готова дальше продолжать работу

, - добавляет он.

Было несколько прецедентов, когда оформляли человека на работу, он приступал к своим обязанностям, а потом уходил на обед и больше не возвращался

, - рассказывает Юлия Василевская, собственник компании "РПК "Геометрия Рекламы".

Соблюдать дисциплину молодежь не мотивируют даже штрафы - сегодня я просплю, и пусть с меня за это тысячу рублей снимут, не жалко.

Вариантов "гостинга" довольно много. Одни соглашаются приехать на собеседование и даже сообщают, что выехали, а потом просто не отвечают на звонки. Другие принимают предложение о работе, но так и не выходят на нее. Третьи пропадают уже в процессе работы. Чаще всего в наиболее сложные моменты: первый рабочий день, момент сдачи проекта. Каждый четвертый работодатель сталкивался с "гостингом" уже трудоустроенного сотрудника, свидетельствуют данные портала hh.ru.

Если 5 лет назад недовольный сотрудник мог саботировать работу и жаловаться, то теперь просто уходит и не берет трубку, рассказывает Ксения Юркова, директор по персоналу ГК "Эксцельсиор". Речь идет о молодых людях, которые относятся к поколению Y (родившиеся с 1984 по 2000 гг.), то есть миллениалам, или поколению Z (родившиеся в 2001-2011 гг.), то есть к зумерам. Их отличает ценность свободы, самостоятельность, высокая креативность. Но обратной стороной медали является отсутствие авторитетов, эгоизм и малый горизонт планирования, объясняет Илья Шебураков, декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС. При этом они могут гораздо лучше других поколений отрабатывать креативные идеи в PR, Digital, маркетинге, SMM, отмечает Иван Пачко, генеральный директор коммуникационного агентства The Mellows.

Кстати, страдают работодатели не только в России. Гостинг - явление международное.

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Метки: Зумеры   гостинг   офис   работа   рынок труда   явление   
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39k
Андрей Иванов 59 минут назад
"отрабатывать креативные идеи в PR, Digital, маркетинге, SMM, "

Раньше это называлось "пи.деть"
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39k
russger Полчаса назад
И главное все пишут, что зумеры такие-сякие. А может у вас на фирме скотские условия и человек должен делать то, что не прописанно в контракте? Вот и валят из вашей шарашки
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5k
Tuskub 53 минуты назад
Подпунктом «а» пункта 6 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) предусмотрено, что трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей в виде прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» увольнение за прогул может быть произведено: за невыход на работу без уважительных причин, то есть отсутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены); за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (при увольнении по собственному желанию - ч. 1 ст.80 ТК РФ); за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора; за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).
Таким образом, главный признаком прогула является его длительность, поскольку отсутствие работника на рабочем месте менее 4 часов не образует состава дисциплинарного проступка, за совершение которого в соответствии с пп«а» п.1.6 ч. 1 ст.81 ТК РФ можно расторгнуть трудовой договор.
Кроме того, во всех случаях рассмотрения дел о восстановлении на работе в связи с увольнением либо изменении формулировки увольнения за совершение прогула выяснению подлежат длительность и причина отсутствия сотрудника на работе, в определенных случаях предварительное согласие работодателя на отсутствие работника, соблюдение процедуры увольнения (надлежащая фиксация факта прогула, документы, подтверждающие совершение работником прогула, запрос объяснения работника о причинах проступка и соблюдение 2-дневного срока для его подачи либо надлежащая фиксация отказа в даче объяснения, соблюдение срока привлечения к дисциплинарной ответственности и др.).
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1423 поста (1350 в горячем)
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