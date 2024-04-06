"Уходят из офиса и не возвращаются". Гостинг, как явление на российском рынке труда

Сотрудники исчезают с рабочего места так внезапно, что некоторые работодатели всерьез опасаются за их жизнь и готовы объявлять человека в розыск.

В нашей компании был случай, когда новый сотрудник в обеденное время покинул офис и не вернулся на рабочее место без предупреждения и объяснения причин.

, - рассказывает партнер и руководитель практики "Антикризисные коммуникации" КГ Progress Дмитрий Федюшин. Причем это был первый день нового сотрудника.

Мне на телефон поступило сообщение, в котором сотрудница сообщила, что не готова дальше продолжать работу

, - добавляет он.