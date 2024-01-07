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На переправе в Башкирии фура провалилась под лед

На переправе в Башкирии фура провалилась под лед

Автор:
07 января 2024 14:29
Сообщество : Аварии
Метки: Башкирия   Река Белая   водитель   грузовик   лед   переправа   фура   
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Большегруз провалился под воду в Уфе — водитель, сокращая дорогу, решил не объезжать ледовую переправу и проломил фурой лед, так и не сумев выбраться.

Трагедия, закончившаяся гибелью человека, произошла 7 января на реке Белой. По информации МЧС РФ, водитель большегруза не стал объезжать ледовую переправу по трассе через Дюртюли или Кушнаренково для экономии времени и предпринял попытку пересечь реку как есть.

В итоге машина просто проломила лед толщиной всего 30 сантиметров из-за перевеса.

Как сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, причина происшествия — грубое нарушение правил проезда по ледовым переправам. Ограничение на этой ледовой переправе — 3 тонны. Грузовик, который провалился под лед, весил в 10 больше.

Точно станет известно, когда машину достанут со дна. Но уже очевидно, что автомобиль буквально проломил лед.

, — отметил Первов.

Сейчас на месте работает оперативная группа пожарно-спасательного и поисково-спасательного отряда, а также специалисты Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС. Тело погибшего уже достали водолазы.

Источник:

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Метки: Башкирия   Река Белая   водитель   грузовик   лед   переправа   фура   
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15  комментариев
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37k
АнтонПолднев Час назад
Торопился? Успел.
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133k
parallax 24 минуты назад
Хотел сократить путь, а сократил собственную жизнь.
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115
Чубака Полчаса назад
По фото там даже не 30см лед.
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17k
a_komolow 45 минут назад
Кроилово ведёт к поподалову!
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37k
Андрей Иванов 51 минуту назад
А вода там чистая, смотрю. Электрика не сразу коротнула
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56k
Опиум для народа Час назад
-"Большегруз провалился под воду в Уфе водитель, сокращая дорогу, решил не объезжать ледовую переправу и проломил фурой лед, так и не сумев выбраться.
Трагедия, закончившаяся гибелью человека, произошла 7 января в башкирском городе Бирске"-
-так где именно, автор?
И ДИртюли вообще-то ДЮртюли.
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83
Андрей Опиум для народа 22 минуты назад
ну, и кто это, кроме нас с тобой, знает?
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7k
schmubu Час назад
как водила мог погибнуть?
кабина почти на поверхности, даже выплывать не надо, просто вылезти.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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