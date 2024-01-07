На переправе в Башкирии фура провалилась под лед

В итоге машина просто проломила лед толщиной всего 30 сантиметров из-за перевеса.

Как сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, причина происшествия — грубое нарушение правил проезда по ледовым переправам. Ограничение на этой ледовой переправе — 3 тонны. Грузовик, который провалился под лед, весил в 10 больше.

Точно станет известно, когда машину достанут со дна. Но уже очевидно, что автомобиль буквально проломил лед.

, — отметил Первов.