На переправе в Башкирии фура провалилась под лед

Большегруз провалился под воду в Уфе — водитель, сокращая дорогу, решил не объезжать ледовую переправу и проломил фурой лед, так и не сумев выбраться.
Трагедия, закончившаяся гибелью человека, произошла 7 января на реке Белой. По информации МЧС РФ, водитель большегруза не стал объезжать ледовую переправу по трассе через Дюртюли или Кушнаренково для экономии времени и предпринял попытку пересечь реку как есть.
В итоге машина просто проломила лед толщиной всего 30 сантиметров из-за перевеса.
Как сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, причина происшествия — грубое нарушение правил проезда по ледовым переправам. Ограничение на этой ледовой переправе — 3 тонны. Грузовик, который провалился под лед, весил в 10 больше.
Точно станет известно, когда машину достанут со дна. Но уже очевидно, что автомобиль буквально проломил лед.
, — отметил Первов.
Сейчас на месте работает оперативная группа пожарно-спасательного и поисково-спасательного отряда, а также специалисты Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС. Тело погибшего уже достали водолазы.
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Трагедия, закончившаяся гибелью человека, произошла 7 января в башкирском городе Бирске"-
-так где именно, автор?
И ДИртюли вообще-то ДЮртюли.
Автор - дебил!
кабина почти на поверхности, даже выплывать не надо, просто вылезти.