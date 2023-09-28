В Петербурге на торги выставлен фрагмент автомобиля «Москвич», на котором разбился Виктор Цой

Организатором аукциона выступает та же организация, которая в 2018 году продала паспорт Виктора Цоя (за 9,5 миллиона рублей) и регистрационный знак его «Москвича-2141» – АД «Литфонд», - пишет АиФ.

На событие негативно отреагировали фанаты и близкие рок-музыканта – они считают его вопиющим неуважением к памяти Виктора Цоя и обвиняют Юрия Белишкина в "торговле памятью":

У меня просто разрывается сердце, когда я слышу, что кто-то продает то, что осталось после аварии, в которую попал Виктор, и кто-то это покупает. Это ужасно, это чудовищно, это неуважительно по отношению к нему. В этом вообще нет ничего хорошего. Это трагедия для всех нас. Все мы потеряли Цоя, который был великим героем и нес важное послание людям, которое помогало им жить. И это просто отвратительно, что кто-то торгует чем-то подобным.

– говорит американская певица и продюсер Джоанна Стингрей.