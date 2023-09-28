В Петербурге на торги выставлен фрагмент автомобиля «Москвич», на котором разбился Виктор Цой

Первый продюсер Виктора Цоя решил продать часть торпеды того самого "Москвича", на котором лидер "Кино" попал в смертельную аварию 33 года назад.
Остаток передней панели автомобиля «Москвич», на котором попал в смертельную аварию легендарный музыкант Виктор Цой, по планам должны были продать на торгах 28 сентября, однако, пока лот остается в продаже. Стартовая цена – четверть миллиона рублей.
Как сказано в пояснительной записке аукционного дома, деталь принадлежит первому концертному директору группы «Кино» (1988–1989) Юрию Белишкину. Юрию этот обломок подарил один из поклонников коллектива.
Артефакт размером с лист бумаги формата А4 сверху чёрный, с обратной стороны – потрескавшаяся коричневая обивка. На ней имеется несколько надписей авторучкой: «Витьки чуток тут осталось», «15.08.90», «Цой спокоен», «Не спи!», «Не кури».
Причиной продажи предмета, связанного с трагической гибелью одного из самых любимых и почитаемых рок-музыкантов в России, Юрий Белишкин назвал ухудшение своего здоровья, в результате чего он перенёс операцию и прошёл терапию, которые вызвали финансовые трудности, сообщается на сайте аукционного дома.
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Организатором аукциона выступает та же организация, которая в 2018 году продала паспорт Виктора Цоя (за 9,5 миллиона рублей) и регистрационный знак его «Москвича-2141» – АД «Литфонд», - пишет АиФ.
На событие негативно отреагировали фанаты и близкие рок-музыканта – они считают его вопиющим неуважением к памяти Виктора Цоя и обвиняют Юрия Белишкина в "торговле памятью":
У меня просто разрывается сердце, когда я слышу, что кто-то продает то, что осталось после аварии, в которую попал Виктор, и кто-то это покупает. Это ужасно, это чудовищно, это неуважительно по отношению к нему. В этом вообще нет ничего хорошего. Это трагедия для всех нас. Все мы потеряли Цоя, который был великим героем и нес важное послание людям, которое помогало им жить. И это просто отвратительно, что кто-то торгует чем-то подобным.
– говорит американская певица и продюсер Джоанна Стингрей.
Сам Юрий Белишкин в разговоре с корреспондентом spb.aif.ru признается: решение о продаже ему далось тяжело:
У меня онкология, я перенес тяжелейшую операцию и сейчас мне требуется лечение. Лишь поэтому я решился на продажу панели, - с трудом говорит Белишкин. - Если бы не болезнь, я бы ее точно не продавал — это ценная для меня вещь, связанная с Виктором. Подарили мне ее девять лет назад в Риге фанаты группы «Кино». Там я был с концертом группы, с которой тогда сотрудничал. Подарок мне был, как первому продюсеру Виктора Цоя.
Напомним, самый знаменитый рокер Советского Союза, основатель группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года под Ригой в дорожной аварии. Его смерть стала настоящей трагедией не только для близких и друзей, но и миллионов поклонников.
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