В Канаде ульи с пятью миллионами пчел выпали на дорогу из-за аварии грузовика

Инцидент произошел в небольшом городке Берлингтон на западе провинции Онтарио
Водитель не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и перевернул грузовик. Открывшаяся дверь контейнера освободила огромный рой пчел, чьи ульи также пострадали во время аварии.
Прибывший на место происшествия пчеловод не справился с таким количеством насекомых и покусанный вызвал подмогу. Специалистам удалось поймать большую часть пчел, однако некоторые все еще остаются на свободе. Полиция Берлингтона порекомендовала проезжающим мимо водителям держать окна автомобилей закрытыми, а пешеходам – избегать места аварии.
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