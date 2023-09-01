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В Канаде ульи с пятью миллионами пчел выпали на дорогу из-за аварии грузовика

В Канаде ульи с пятью миллионами пчел выпали на дорогу из-за аварии грузовика

Автор:
01 сентября 2023 08:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Канада   авария   грузовик   пчелы   фото   
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Инцидент произошел в небольшом городке Берлингтон на западе провинции Онтарио

Водитель не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и перевернул грузовик. Открывшаяся дверь контейнера освободила огромный рой пчел, чьи ульи также пострадали во время аварии.

Прибывший на место происшествия пчеловод не справился с таким количеством насекомых и покусанный вызвал подмогу. Специалистам удалось поймать большую часть пчел, однако некоторые все еще остаются на свободе. Полиция Берлингтона порекомендовала проезжающим мимо водителям держать окна автомобилей закрытыми, а пешеходам – избегать места аварии.

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Метки: Видео   Канада   авария   грузовик   пчелы   фото   
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2  комментария
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doker 2 часа назад
И кто-то же пчёл посчитал...
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Anarasius

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