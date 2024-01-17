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В Перми школьники издевались над сверстником, заставляя бегать его в трусах по морозу

В Перми школьники издевались над сверстником, заставляя бегать его в трусах по морозу

Автор:
17 января 2024 16:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   издевательства   интересное   пермь   подростки   фото   школьники   
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Подростки при этом пинали свою жертву и смеялись.

В социальных сетях появилось видео, на котором подростки издеваются над школьником. Они выгнали парня в одних трусах на улицу, заставляя бегать перед магазином. В это время они пинали и толкали парня. Издевательства были засняты на видео. В последние два дня в Перми было от 15 до 20 градусов мороза.

Теперь полиция разыскивает парней, которые издевались над сверстником.

По данному факту сообщений и обращений в ОМВД России "Пермский" не поступало. По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции начата проверка, – пояснили в ведомстве РИА Новости.


Источник:

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Метки: Видео   издевательства   интересное   пермь   подростки   фото   школьники   
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3  комментария
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8k
rutt 58 минут назад
Уё*ки. Полюбому пацан из не благополучной семьи, возможно не полной. Пермяки, где ваши реальные пацаны, беспредел надо лечить.
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1k
Михаил Минуту назад
Голыми посадить в сугроб чтобы потом размножаться не смогли... звери мля...
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2k
Максим Макашев 48 минут назад
этим отморозкам надо самим яйца жидким азотом ликвидировать
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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