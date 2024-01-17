В Перми школьники издевались над сверстником, заставляя бегать его в трусах по морозу

В социальных сетях появилось видео, на котором подростки издеваются над школьником. Они выгнали парня в одних трусах на улицу, заставляя бегать перед магазином. В это время они пинали и толкали парня. Издевательства были засняты на видео. В последние два дня в Перми было от 15 до 20 градусов мороза.