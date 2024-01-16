Клише и штампы из кино, связанные с автомобилями

А в данной публикации я хотел бы перечислить различные клише и прочие шаблоны, связанные с автомобилями в кино.

Чаще всего эти клише встречаются в боевиках американского производства. Но, как и любая "киноинновация", это уже всё проникло в мировой кинематограф, а потому встречается во многих фильмах.

1. Главный герой подбегает к авто, разбивает стекло, открывает дверь, садится и едет. Как так? Вроде ключей в машине нет. Понятно, что специалисты могут завести автомобиль и без ключей, но то специалисты. Да и им нужно время.

2. Если вдруг на панели приборов загорается значок отсутствия топлива, то автомобиль тут же глохнет. Но ведь есть же индикация, которая сообщает, что топливо подходит к концу, а потому можно проехать еще километров пятьдесят.

3. Вообще, конечно, интересно, почему такой крутой автолюбитель даже ни разу не посмотрит на панель, чтобы убедиться, сколько там топлива, так как автомобиль не его.