Клише и штампы из кино, связанные с автомобилями

Наверное, почти в каждом современном фильме есть эпизоды, в которых главные герои едут на авто. В автомобиле они разговаривают, а мы их слушаем и смотрим за сюжетом.
Я всегда стараюсь угадать, как снимали эту сцену. Например, автомобиль просто находится в павильоне, а ландшафт за окном просто "нарисован". Или автомобиль находится на платформе, которая прицеплена к другому автомобилю, а потому создается реальная иллюзия, что актеры действительно управляют авто. А еще бывает, очень редко, что актер действительно управляет автомобилем, а его снимает камера, установленная спереди.
При современных технологиях снять поездку в автомобиле с максимальной "реальностью", не так уж и сложно. Это в старых фильмах сразу видно "комбинированные" съемки, когда бегут кадры, выделяющиеся как по "тону", так и по скорости. Но там это вполне объясняется громоздкостью съемочного оборудования.
А в данной публикации я хотел бы перечислить различные клише и прочие шаблоны, связанные с автомобилями в кино.
Чаще всего эти клише встречаются в боевиках американского производства. Но, как и любая "киноинновация", это уже всё проникло в мировой кинематограф, а потому встречается во многих фильмах.
1. Главный герой подбегает к авто, разбивает стекло, открывает дверь, садится и едет. Как так? Вроде ключей в машине нет. Понятно, что специалисты могут завести автомобиль и без ключей, но то специалисты. Да и им нужно время.
2. Если вдруг на панели приборов загорается значок отсутствия топлива, то автомобиль тут же глохнет. Но ведь есть же индикация, которая сообщает, что топливо подходит к концу, а потому можно проехать еще километров пятьдесят.
3. Вообще, конечно, интересно, почему такой крутой автолюбитель даже ни разу не посмотрит на панель, чтобы убедиться, сколько там топлива, так как автомобиль не его.
4. Еще когда главный герой быстро выбрасывает из авто водителя, сам садится за руль, быстро сдает назад, а затем резко с пробуксовкой стартует, он даже не глядит на рычаг переключения передач, где указана съема расположения скоростей. Даже десятую доли секунды не тратит на это дело. Наверное, он гонял на всех авто. И даже на "Ладе-Калина".
5. Когда главный герой управляет автомобилем, а рядом сидит персонаж, то его действия не совпадают с происходящим. А ведь он опытный водитель, что запросто может смотреть на персонажа лицом, а на дорогу ухом. При этом при управлении он либо сильно крутит рулем туда-сюда, либо вообще не крутит, а автомобиль перестраивается и поворачивает сам.
6. Во время движения водитель смотрит в зеркало заднего вида лишь в одном случае - если сзади кто-то сидит. При этом нам всегда показывают этот момент. А мы уже знаем, что если нам показывают этот момент, то что-то случится нехорошее.
7. Когда негодяи стреляют по авто, то он взрывается, если пуля попадает в бензобак.
8. Что бы ни произошло с автомобилем, он всегда едет, если на то требуется по сценарию. Даже если он восемь раз перевернулся и три раза перелетел через через препятствия посредством трамплина.
9. Главные герои находят в гараже древний "Мустанг", на котором не ездили уже много лет, а сам автомобиль покрыт пылью. Без всякого ТО они заводят авто и едут в соседний штат.
10. Если проходить поворот "с дрифтом", то можно оторваться от погони. "Дрифтить" он умеет, а то, что после поворота закончится бензин - он не видит.
11. Совершенно без разницы, какая погода и время суток - дождь, снег, ночь. Главный герой всегда ведет автомобиль одинаково.
12. Если вдруг автомобиль сломался или вообще был разбит, он загоняет его в автосервис, а там его ремонтируют ... ну очень быстро.
13. Герой боевика запросто стреляет в движении, когда одной рукой рулит, а другой - стреляет. На дорогу он, естественно, не смотрит, так как внимательно целится, высунувшись в окно.
14. "На, подержи руль!" - кричит главный герой пассажиру, пока сам отстреливается. Пассажир с ужасом крутит руль сбоку левой рукой. Но всё нормально. Еще не было случаев, чтобы в этой ситуации пассажир вдруг резко покрутил руль не туда, даже если он ни разу не водитель.
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