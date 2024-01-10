Крепкий орешек: 10 фактов о легендарном боевике с Брюсом Уиллисом

При бюджете фильма в 28 миллионов долларов, Брюсу Уиллису заплатили аж 5 миллионов. Казалось бы, кому какое дело, как съёмочная студия тратит свои деньги, вот только такой гонорар вызвал огромный ажиотаж в Голливуде.

Причастные к киноиндустрии люди в голос заявили, что такая высокая (на тот момент) сумма повлечёт за собой повышение гонораров для других актёров, ведь все начнут рассуждать так:

Если кому-то заплатили 5 миллионов долларов, то чем я хуже? Почему должен соглашаться на меньшее?

Председатель правления MGM Pictures Алан Лэдд-младший обеспокоенно заявил, что этот гонорар "выбьет кинобизнес из колеи", и неважно, окупится ли подобная авантюра или нет.