Крепкий орешек: 10 фактов о легендарном боевике с Брюсом Уиллисом

Вышедший на экраны летом 1988 года "Крепкий орешек" мгновенно превратил Брюса Уиллиса в звезду, обеспечил Алану Рикману место в Голливуде и положил начало франшизе из пяти фильмов.
Оригинальный "Крепкий орешек" установил планку того, на что способен качественный боевик - насыщенный на экшен-сцены фильм, который в своей зрелищности не жертвует ни логикой, ни человечностью.
Независимо от того, сколько раз вы пересмотрели этот легендарный фильм, некоторые факты могут вас удивить, и давайте их рассмотрим поближе.
При бюджете фильма в 28 миллионов долларов, Брюсу Уиллису заплатили аж 5 миллионов. Казалось бы, кому какое дело, как съёмочная студия тратит свои деньги, вот только такой гонорар вызвал огромный ажиотаж в Голливуде.
Причастные к киноиндустрии люди в голос заявили, что такая высокая (на тот момент) сумма повлечёт за собой повышение гонораров для других актёров, ведь все начнут рассуждать так:
Если кому-то заплатили 5 миллионов долларов, то чем я хуже? Почему должен соглашаться на меньшее?
Председатель правления MGM Pictures Алан Лэдд-младший обеспокоенно заявил, что этот гонорар "выбьет кинобизнес из колеи", и неважно, окупится ли подобная авантюра или нет.
Однако Брюс Уиллис был далеко не первым выбором. Кого только не рассматривали на роль Джона Макклейна - и Клинта Иствуда, и Арнольда Шварценеггера, и Ричарда Гира, и Харрисона Форда, и Мела Гибсона, и Сильвестра Сталлоне, и вообще казалось, что на роль рассматривали любого более или менее известного актёра.
Это и стало причиной, по которой в итоге остановились на Брюсе. Режиссёр Джон Мактирнан в какой-то момент решил, чтобы на роли будет более органично смотреться более простой актёр, которого не знает широкая аудитория.
Джон Мактирнан получил предложение поработать над орешком на волне успеха "Хищника", но интересно, что перед тем, как принять предложение, режиссёр много раз отказывался.
Он не хотел браться за фильм, поскольку ему не понравился сценарий. Джон посчитал его слишком "противным", и согласился на работу только после того, как Fox разрешили ему немного смягчить сценарий и сделать его поприятнее для простого зрителя.
Учитывая, что мрачный комедийный тон "Крепкого орешка" является одним из его наиболее узнаваемых элементов, можно с уверенностью сказать, что Мактирнан был прав.
Кого-то это может серьёзно удивить, но культовая роль Ганс Грубер была дебютом Алана Рикмана в большом кино. До этого он был известен в основном своей актёрской игрой на сцене, а его экранные работы преимущественно состояли из ролей в сериалах.
И вот, в возрасте 41 год, Рикман дебютировал в роли Грубера, а остальное уже история. Примечательно, что он чуть не отказался от этой роли, поскольку не хотел играть злодея, и он прибыл на съёмки буквально за несколько дней до их начала.
Ветеран актёрского мастерства Сэм Нил уже имел за плечами более десяти выдающихся ролей в кино ещё до того, как "Крепкий орешек" был запущен в производство, и ему предложили роль Ганса Грубера раньше, чем Алану Рикману.
Учитывая, что у Нилла была репутация как актёра, который неплохо играет злодеев (это лишь в 1993 году он получил милую роль доктора Алана Гранта в "Парке Юрского периода"), неудивительно, что студия рассматривала именно его.
Однако, по каким-то причинам Нилл отказался от роли, и лишь после этого Fox сделали предложение Алану Рикману.
В дополнение к невероятному гонорару, само присутствие Брюса Уиллиса в фильме вызвало массовые разногласия ещё до начала проката.
Актёра знали в первую очередь благодаря сериалу "Детективное агентство «Лунный свет»", поэтому были опасения, что присутствие Уиллиса в маркетинговой компании убедит зрителей, что на самом деле "Крепкий орешек" это комедия, поэтому лицо Брюса было убрано с ранних постеров. Лишь после выхода фильма актёра восстановили в рекламных акциях и постерах, что закрепило за ним репутацию настоящего героя боевика.
Да, большая часть диалогов была импровизацией актёров, поскольку сценарий находился в постоянной доработке. Более того, некоторые декорации были построены ещё до того, как были написаны сцены. Например, компьютерный зал, где Ганс незабываемо шутит "стреляй в стекло", был построен ещё до того, как кто-либо точно знал, что будет происходит в этой декорации.
Хотя импровизация чудесным образом удалась, она привела к некоторым сомнительным производственным проблемам, Например, машина скорой помощи, которая выезжает из грузовика, была слишком большой, чтобы поместиться внутри, и Мактирнану пришлось умело монтировать сцену, чтобы всё в итоге получилось.
"Крепкий орешек" может похвастаться одними из самых запоминающихся персонажей второго плана в истории боевиков. Проблемный сержант полиции Лос-Анджелеса Эл Пауэл, странноватый «Накатоми» Гарри Эллис, весёлый водитель лимузина Аргайл, тележурналист Ричард Торнберг, спец по компьютерам Тео и другие интересные персонажи украсили фильм своим присутствием.
Однако, в оригинальном сценарии у всех этих персонажей были гораздо меньшие роли, и только из-за плотного графика Брюса, который днём снимался в сериале, а ночью работал над фильмом, сценарист Стивен де Соуза переписал сценарий, чтобы сократить экранное время Уиллиса в пользу остальных актёров.
Сцена, в которой Ганс получает по заслугам, прекрасна по ряду причин: злодей, которого выбрасывают из окна небоскрёба, великолепная замедленная съёмка, драматическая музыкальная партитура, а также потрясённое выражение лица Алана Рикмана, которое идеально передало эмоции его персонажа.
Однако, у такой феноменальной игры есть свой секрет, поскольку Мактирнан сыграл злую шутку с Рикманом. По всем правилам безопасности, актёра сбросили с платформы на подушку безопасности, но координатор трюков обманул Рикмана, сказав, что сбросит его с платформы на счёт "три", но на самом деле сделал это на "два", поэтому шок на лице Алана был самым что ни на есть натуральным. Актёр, скорее всего, испугался, что трюк каким-то образом пошёл не по плану.
Несколько лет назад Брюс был удостоен премии Comedy Central Roast, и он заявил, что не считает "Крепкий орешек" рождественским фильмом.
Нет, это не рождественский фильм! Это фильм с Брюсом Уиллисом!
Вообще споры о том, является ли "Крепкий орешек" рождественским фильмом, бушевали буквально десятилетиями, особенно в последние годы, когда обсуждение превратилось в один сплошной мем.
Прав ли Уиллис? Скорее всего, не совсем, поскольку даже жену Джона Макклейна зовут Холли, но Брюс вполне справедливо может обладать своей точкой зрения.
Источник:
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ОН устал и вообще заипался.
ОН грязный, постный, окровавлен.
НО он идёт дальше.
"через немогу"
За это его полюбили