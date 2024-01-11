Как снимали сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте": кадры со съемок и 23 интересных факта о сериале

Не так давно свет увидел сериал "Слово пацана", который произвел настоящий фурор. Одни считают, что это отвратительный сериал, который романтизирует подростковый бандитизм, тогда как другие напротив, считают, что сериал показывает всю правду о подростковых группировках 80-х и о том, к чему все это в итоге приводит. Но одно можно сказать точно: этот сериал никого не оставил равнодушным.
1. Основной массе главных героев (подростков) сериала действительно было по 14-16 лет, а вот Рузиль Минекаев, сыгравший Марата, был уже далеко не подростком. На момент съемок сериала ему было 24 года. Более того, Рузиль женат и даже воспитывает сына.
Иван Янковский, сыгравший Вову "Адидаса", также сыграл персонажа не по возрасту. Если его персонажу было лет 20-22, то самому актеру на момент съемок было уже 33 года. Забавно, что его экранный отец (Сергей Бурунов) старше своего "сына" всего на 13 лет.
2. Изначально на роль Вовы "Адидаса" пригласили актера Сергея Романовича, но тот отказался из-за наличия мата и постельных сцен, связанных с этим персонажем. Сам актер признавался, что с удовольствием бы сыграл в сериале, если бы в нем отсутствовали постельные сцены.
3. Изначально, съемки сериала планировалось проводить в Казани, где по сюжету и происходят все события. Но местные общественники выразили свой протест. Они не хотели, чтобы в их городе воссоздавали ту жуткую атмосферу, которая царила в их городе в 80-е годы, пусть даже это всего лишь кино. Власти республики Татарстан также посчитали, что съемки данного сериала не допустимы в Казани.
Из-за этого кастинг пришлось свернуть и искать другой город для съемок. И после долгих поисков создатели остановились на городе Ярославль, так как он больше всего соответствовал Казани.
4. Практически в каждом интервью актер Никита Кологривый, сыгравший "Кощея", признается, что ему не нравится феномен сериала "Слово пацана". Также ему не нравится то, что молодых актеров, сыгравших в этом сериале, так сильно превозносят, так как никто не видел их в других ролях. По его словам, они отлично могут сыграть пацанов с района, но далеко не факт, что они смогут справиться с какой-нибудь другой ролью.
5. В фильме использовались реальные названия практически всех группировок. А вот группировка "Универсам", к которой относятся главные герои, была выдумана специально для сериала.
6. В сценах, где подростки курят, несовершеннолетним давали специальные сигареты без никотина и табака.
7. Съемки сериала не обходились без травм. Во время съемки сцен массовых драк, кто-нибудь из актеров то и дело получал по лицу и другим частям тела на полном серьезе. Поэтому, на съемках сериала всегда дежурила Скорая помощь.
8. Изначально, Рузиль Минекаев, сыгравший Марата, пробовался на роль Вовы Адидаса, так как подходил по возрасту. Но в этой роли он смотрелся весьма неорганично. Тогда ему предложили попробовать почитать реплики Андрея "Пальто". Но и тут он оказался неподходящим на эту роль. В итоге ему дали текст младшего брата Адидаса, и тут он подошел просто идеально.
9. Многие считают, что прозвище "Турбо", которое носит один из основных персонажей, отсылает нас к популярной жевательной резинке. Но на самом деле это не так. Данное прозвище отсылает к фамилии персонажа - Туркин.
Кстати, актер Слава Копейкин, сыгравший "Турбо", стал единственным, кому удалось заполучить шапку со съемок.
10. Актер Леон Кемстач, сыгравший "Пальто", действительно умеет играть на пианино, и в некоторых сценах сериала именно он играл на этом инструменте "Седую ночь" группы "Ласковый май".
Кстати, его отчимом является Антон Богданов, известный по роли Антохи из сериала "Реальные пацаны" и другим проектам.
По признанию самого Леона, перед началом съемок он плотно сел за просмотр роликов на Youtube, которые касались бы того самого Казанского феномена 80-х и 90-х.
11. Одной из самых ярких сцен фильмы является та самая сцена, когда мама Андрея двинулась кукухой и подожгла волосы на своей голове. Сама актриса Юлия Александрова на себе ничего не поджигала. Эту сцену отыграла каскадер в парике.
Кстати, Юлия Александрова - это бывшая жена автора и режиссера сериала Жоры Крыжовникова (настоящее имя Андрей Першин). Он частенько снимал ее в своих фильмах, таких как "Горько" (2 части), "Самый лучший день", "Ёлки новые" и др.
12. По словам Анны Пересильд, сыгравшей Айгюль, поцелуй с Маратом (Рузилем) в данном сериале стал в принципе первым поцелуем в ее жизни. Она очень волновалась по этому поводу, но Рузиль ее всячески поддерживал и обращался с ней как с младшей сестрой.
Кстати, мать Анны (известная актриса Юлия Пересильд) изначально была против того, чтобы ее дочь играла Айгюль, так как ребенку приходилось переживать множество неприятных событий. Но в итоге она все таки дала добро на съемки. А вот с отцом девочки (известным режиссером Алексеем Учителем) дела обстояли сложнее. Он до последнего не хотел, чтобы его дочь снималась в "Слове пацана", но и его в итоге удалось уговорить.
13. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал популярен не только в России и странах бывшего СССР (в том числе и в Украине, что на сегодняшний момент выглядит очень странно), но и в таких странах как Бельгия, Швейцария, Франция и др.
14. Юная актриса Варя Куприна, сыгравшая сестру Андрея "Пальто" снимается практически с младенчества. В свои 5 лет она сыграла аж в 16 проектах.
15. Песня группы «Аигел» под названием «Пыяла» была выпущена еще в 2020 году, но так и осталась незамеченной. Но благодаря сериалу "Слово пацана" она обрела широкую популярность, "взорвав" различные чарты. Данная композиция стала одной из самых прослушиваемых в "Apple music", "Spotify" и "Shazam".
16. После выхода первых шести серий в сеть были слиты оставшиеся две серии. Жора Крыжовников призвал не смотреть слитые серии, так как они их будут переснимать. Но кого это когда-нибудь останавливало?
Неизвестно, зачем авторы решили переснять финальную серию. Возможно, у них возникли новые идеи, а возможно виной всему давление чиновников, которые обвиняли сериал в романтизации бандитизма, чего конечно же не было.
В итоге официальная серия действительно сильно отличалась от слитой, и даже стала чуть жестче. Правда, из-за досъемок актеру Леону Кемстачу снова пришлось брить голову наголо.
17. Для того, чтобы отснять очередь за водкой, был проведен большой кастинг. Актеров массовки старались отбирать как можно тщательнее, чтобы ни у кого из них не было отметин современности (татуаж, татуировки, накладных ногтей и т.д.). В итогде для этой сцены было отобрано порядка 500 человек массовки.
18. Съемки сериала заняли примерно 7 месяцев, а общий бюджет составил порядка 100 миллионов рублей.
19. Как признавался сам Жора Крыжовников, сцена, где Вова "Адидас" мстит враждебной группировке за изнасилование Айгюль, это отсылка к фильму "Брат".
20. Лев Зулькарнаев, сыгравший "Зиму", сам когда-то был малолетним отморозком, но во время взялся за ум. По его словам он совсем недавно зарегистрировался в Telegram. А всё из-за того, что этот популярный мессенджер буквально наводнили фейковые аккаунты с его именем. Таким образом он решил бороться с фейками.
21. Актер Григорий Дудник, сыгравший пухлощекого Искандера, признался, что после выхода сериала в его личку в социальных сетях стали сыпаться оскорбления. Зрители обвиняли его в предательстве и подлости.
22. Сергей Бурунов признался, что сериал "Слово пацана" определенно занимает одно из топовых мест среди всех проектов с его участием.
23. Съемки сцен с драками давались актерам нелегко, ведь на каждую такую сцену уходило по 20 дублей.
Источник:
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Что происходило на съемках? - нюансы.
Как думаешь: почему многие, кто в 90-е был в возрасте 12-18 лет (и посещают Фишки), не пишут о тех "замечательных временах"?