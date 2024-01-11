Как снимали сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте": кадры со съемок и 23 интересных факта о сериале

2. Изначально на роль Вовы "Адидаса" пригласили актера Сергея Романовича, но тот отказался из-за наличия мата и постельных сцен, связанных с этим персонажем. Сам актер признавался, что с удовольствием бы сыграл в сериале, если бы в нем отсутствовали постельные сцены.

3. Изначально, съемки сериала планировалось проводить в Казани, где по сюжету и происходят все события. Но местные общественники выразили свой протест. Они не хотели, чтобы в их городе воссоздавали ту жуткую атмосферу, которая царила в их городе в 80-е годы, пусть даже это всего лишь кино. Власти республики Татарстан также посчитали, что съемки данного сериала не допустимы в Казани.

Из-за этого кастинг пришлось свернуть и искать другой город для съемок. И после долгих поисков создатели остановились на городе Ярославль, так как он больше всего соответствовал Казани.