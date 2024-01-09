22 неизвестных факта об 7-кратном «оскароносце» фильме «Афера»

Есть такие фильмы, которые и через много лет хочется пересмотреть под настроение. Эти фильмы до сих пор не теряют своего очарования, своей изысканной тонкости, своей энергетики и, воссозданной режиссерами, атмосферы. Вот один из таких шедевров.
Почему исполнитель главной роли увидел его только спустя 30 лет?
1. Роберт Редфорд, исполнивший роль Джонни Хукера, первый раз увидел фильм аж в 2004 г., согласившись на предложение внука украсить Рождество хорошей кинокартиной. Редфорд он такой – известен прохладным отношением к своим ролям.
2. Гонорары Пола Ньюмана (Генри Гондорфф) и Роберта Редфорда составили космические по тем временам $500 тыс. Это были топовые ставки Голливуда начала 70-х годов. Больше них заработал только Марлон Брандо за «Последнее танго в Париже» (1972) - $3 млн. Но в эту сумму вошёл не только гонорар, но и проценты от прибыли.
3. Вы наверняка где-то уже видели кафешку, в которой Джонни встречается с Дойлом Лоннеганом (Роберт Шоу). Ну да, это то самое Lou’s Café из «Назад в будущее» (1985), в котором Марти Макфлай делает первый звонок Доку и встречает своего отца.
4. Перед съёмками фильма Роберт Шоу повредил ногу. Вот почему Лоннеган хромает.
5. Лейтенант Снайдер вовсе не хотел вылить рюмку на руку Билли (Айлин Бреннан). Исполнивший эту роль Чарльз Дёрнинг просто промахнулся (должен был вылить на пол), Бреннан отлично подыграла и именно этот дубль вошёл в финальный монтаж.
6. Один из «Оскаров» фильм получил за музыку. Обратите внимание на знаменитый регтайм The Entertainer Скотта Джоплина во время начальных титров. Он был написан в 1902 г. и ко времени действия фильма (30-е) это музыкальное направление уже вышло из моды. Анахронизм? Да. Зато в начале 70-х благодаря «Афере» регтайм снова вошёл в моду.
7. Что пьют в "Афере"? То же, что и все остальные в США того времени - пиво Schlitz, самую популярную марку хмельного напитка.
8. Пол Ньюман и режиссёр Джордж Рой Хилл были великими троллями шутниками. Во время съёмки фильма джентльмены практиковали совместное проведение времени после работы в офисе Хилла. Однажды Хилл в очередной раз пригласил Ньюмана и попросил его принести с собой бодрящих напитков на выбор актёра. Вечер прошёл прелестно, однако на следующий день Хилл получил от Ньюмана счёт на $8. Режиссёр в ответ написал длинное письмо о смысле дружбы и неуместности подобное мелочности. Через несколько дней Ньюман ворвался в офис Хилла и бензопилой отпилил половину его рабочего стола, оставив записку: «Это не вопрос дружбы, а вопрос $8. Я могу взорвать твой офис, так что не выёживайся». Позднее киностудия Universal выкатила Ньюману счёт на $800 за стол. Актёр так его и не оплатил.
9. За несколько месяцев до «Аферы» Роберт Редфорд сломал большой палец во время катания на горных лыжах. Обратите внимание на его правую руку: можно заметить, что актёр специально избегает движений этим пальцем: как он держит деньги, карты, кружки, вилки…
10. Роберт Редфорд жаловался, что в его роли совсем нет игры, а только беготня. По окончании съёмок Хилл подарил ему статуэтку мультперсонажа Road Runner, сделанную из гроздей и с надписью «If you can’t be good be fast». Тролли Шутники!
11. Сценарий фильма основан на книге Дэвида Маурэра «The Big Con». Права на экранизацию стоили Universal $300 тыс.
12. Детали лошадиных бегов в букмекерской конторе Гондорффа точно соответствуют творившемуся в 30-е годы. Даже имена лошадей и наездников.
13. В титрах фильма отсутствуют два исполнительных продюсера: Ричард Занук и Дэвид Браун. Между тем, позднее они выступили продюсерами (уже официально) «Челюстей» Стивена Спилберга и рекомендовали Роберта Шоу на роль Квинта.
14. На фейковой фотографии Кида Твиста в офисе Western Union можно угадать популярную американскую актрису Кэтлин Фримен (справа). А вот кто слева?
15. Вроде я уже писал, что Ньюман большой тролль шутник? Однажды во время съёмок он стащил ключи от «Порша» Редфорда, перегнал его в укромное место и потом очень искренне сопереживал актеру.
16. Умелые карточные ручки Гондорффа в кадре на самом деле принадлежат Джону Скарну, техническому консультанту фильма и в своё более известному как карточному фокуснику.
17. C поправкой на инфляцию, $500 тыс., на которые разводят Лоннегана в воображаемом 1936 г., в 1973 г. уже составляли $1,6 млн, а сейчас – примерно $10 млн. Определённо ставки обгоняют инфляцию.
18. Сомнительное заведение Билли находится на пирсе в калифорнийском городе Санта-Моника. Гондорфф присматривает за настоящей каруселью: она была построена в 1916 г., а в 1987 г. признана объектом исторического наследия.
19. Впервые на Blu-ray «Афера» был выпущен в 2012 г. В 2021 г. он также вышел в Ultra-HD формате.
20. Обратите внимание на небольшое число статистов в кадре, в то время как многие сцены вообще снимались без них. Джордж Рой Хилл умышленно добавил в съёмки эту особенность, чтобы фильм точнее соответствовал стилистике 30-х годов.
21. Через 10 лет, в 1983 г., был выпущен сиквел «Афера 2». Общего с оригиналом у него было название и сценарист. Кто смотрел – отзовитесь в комментариях!
22. Бюджет фильма – $5,5 млн, кассовые сборы - $151 млн. Плюс семь «Оскаров» и ещё три номинации на эту награду.
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