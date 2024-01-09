22 неизвестных факта об 7-кратном «оскароносце» фильме «Афера»





2. Гонорары Пола Ньюмана (Генри Гондорфф) и Роберта Редфорда составили космические по тем временам $500 тыс. Это были топовые ставки Голливуда начала 70-х годов. Больше них заработал только Марлон Брандо за «Последнее танго в Париже» (1972) - $3 млн. Но в эту сумму вошёл не только гонорар, но и проценты от прибыли.





3. Вы наверняка где-то уже видели кафешку, в которой Джонни встречается с Дойлом Лоннеганом (Роберт Шоу). Ну да, это то самое Lou’s Café из «Назад в будущее» (1985), в котором Марти Макфлай делает первый звонок Доку и встречает своего отца.