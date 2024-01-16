10 интересных фактов о Хищниках, которые обязательно стоит знать

Уже в «Чужом против Хищника» видно, что во времена майя Яутжа уже посещали Землю, и люди считали их богами за технологическое совершенство. Кажется, уже этого достаточно, да разницы в физических параметрах, чтобы не считать человека объектом для охоты. Но нет, Яутжа охотится и на него, ведь благодаря интеллекту и смекалке человек становится достойным противником.

Но есть и другие стороны контакта. Например, в игре 2005 года под названием Predator: Concrete Jungle одному персонажу переливают кровь Хищников, чтобы увеличить срок его жизни. Но это еще не самое странное! В серии романов «Чужой против Хищника» есть женщина по имени Мачико Ногучи, которая настолько впечатляет инопланетного охотника своими боевыми способностями, что он предлагает ей примкнуть к клану Яутжа. Потом она даже начинает хотеть родить ребенка от Хищника, но это уже совсем другая история.