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10 интересных фактов о Хищниках, которые обязательно стоит знать

10 интересных фактов о Хищниках, которые обязательно стоит знать

Автор:
16 января 2024 09:34
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   хищник   
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Образ инопланетного охотника проработан идеально – Хищник страшный и опасный, но при этом вызывает интерес и уважение. Вселенная этого персонажа уже давно не ограничивается киноэкранами, есть и другие источники информации о нем: комиксы, книги, игры и так далее.

Предлагаю узнать самую интересную информацию, которую скрывают от нас Хищники. Сначала давайте разберем яркие внутрисюжетные моменты франшизы (всей, а не только серии фильмов), а потом перейдем к остальным интересным фактам.

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Что скрывают от нас Хищники

Об инопланетных охотниках есть очень много разной информации, которая, как уже говорилось выше, не ограничивается кинофраншизой. Впрочем и в фильмах можно найти много чего интересного, если смотреть внимательно.

Возможно, зрителям это и не нужно было, и так при слове «Хищник» перед глазами появляется модная рептилия с дредами и хорошим вооружением. Однако, понятно, что это человеческое название инопланетных охотников, а настоящее название их расы нам сообщили в комиксе «Чужие против Хищника» в 1990 году. Итак, это Яутжа с далекой планеты под названием Яутжа Прайм.

Яутжа – эта раса воинов, причем с жесткой внутренней иерархией, структурой и кодексом правил. Самые низшие ранги – молодые воины, еще не участвовавшие в охоте, самые привилегированные – те, которые охотятся уже годами, и за это время они совершили много убийств. Их кодекс чести запрещает убивать безоружных, а поражение для них – позор, который можно смыть только самоуничтожением.

Самая страшная машина для убийств, которая попадалась нашей расе воинов, - это ксеноморфы. Бой с ними достоин уважения, не зря молодые Яутжа вынуждены экзаменоваться, сражаясь именно с такими противниками. В принципе, охотничьи угодья для этих целей можно увидеть в фильме 2004 года «Чужой против Хищника».

Уже в «Чужом против Хищника» видно, что во времена майя Яутжа уже посещали Землю, и люди считали их богами за технологическое совершенство. Кажется, уже этого достаточно, да разницы в физических параметрах, чтобы не считать человека объектом для охоты. Но нет, Яутжа охотится и на него, ведь благодаря интеллекту и смекалке человек становится достойным противником.

Но есть и другие стороны контакта. Например, в игре 2005 года под названием Predator: Concrete Jungle одному персонажу переливают кровь Хищников, чтобы увеличить срок его жизни. Но это еще не самое странное! В серии романов «Чужой против Хищника» есть женщина по имени Мачико Ногучи, которая настолько впечатляет инопланетного охотника своими боевыми способностями, что он предлагает ей примкнуть к клану Яутжа. Потом она даже начинает хотеть родить ребенка от Хищника, но это уже совсем другая история.

Комиксов про Хищников с 1987 года было выпущено просто неимоверное количество. Например, в 1996 году Dark Horse Comics и DC создали несколько странных битв, в котором Яутжа воевали с Суперменом, Бэтменом и Тарзаном. Честно, я не хочу знать об этом больше, это слишком странно.

А вы знали, что у клана Яутжа есть и женщины-охотницы? Причем они не только не проигрывают мужчинам ни в интеллекте, ни в силе, ни в физической выносливости, но и превосходят их в расчетливости, что делает их более успешными. А еще они способны швырнуть своего самца через всю комнату, есть у них такая интересная фишка во время спаривания. Охотницы довольно широко представлены в комиксах, особенно «Чужие против Хищника», «Ведьмин клинок» и «Тьма».

За пределами франшизы

А теперь давайте перейдем к фактам, которые не касаются сюжета фильмов «Хищник» напрямую, но все равно о них очень интересно узнать.

Изначально инопланетный охотник должен был выглядеть совершенно иначе, а на его роль пригласили еще неизвестного на тот момент актера по имени Жан-Клод Ван Дамм. Этот вариант отмели по многим причинам. Во-первых, сам Ван Дамм не хотел сниматься в фильме, где не будет видно его лицо, ведь он хотел стать узнаваемым актером. Во-вторых, создатели посчитали, что крошечный враг на фоне накачанного Арнольда Шварценеггера будет выглядеть немного убого.

Стэн Уинстон даже при небольшом бюджете мог творить чудеса, и доказательством тому стал не только «Терминатор», но и «Хищник». Как был отменен ван даммовский персонаж, нужно было быстро разработать новый костюм для инопланетного охотника. Первой чертой, которой захотел увидеть Стэн в обновленном дизайне Хищника – это дреды, которые ему приглянулись на одном изображении воина-растафарианца. В дальнейшем Уинстон показал разные наброски Джеймсу Кэмерону. Тот оценил один из них, добавив, что ему очень пошли бы жвалы. Уинстон прислушался, и так появился известный ныне внешний вид.

Насчет канона и не канона не только в серии фильмов, но и включая другие материалы, эти ребята пояснят даже, пожалуй, покруче, чем фанаты «Звездных войн». Кроме того, они устраивают просто шикарнейшие сходки в костюмах Яуджа в разных странах мира. И, надо признать, на создание этих костюмов у них уходит много времени и денег.

Мне этот факт в новинку, наверное, поэтому он мне показался самым интересным. В 2012 году в бразильских джунглях нашли новый вид пауков с характерными жвалами, которые напоминали внешне инопланетных охотников. Недолго думая их назвали Predatoroonops Schwarzeneggeri. Говорящее название, не так ли?

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Метки: актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   хищник   
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