Как снимали фильм "Гарри и философский камень": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме

1. На первом занятии грозный и безэмоциональный профессор Снэйп (Снэгг) спрашивает Гарри (и только его) о том, что будет, если смешать корень златоцветника (асфоделя) и настойку полыни.

На самом деле в этом вопросе кроется скрытый смысл, ведь на языке цветов асфодель (один из видов лилий) означает сожаление о чем-то или о ком-то. А полынь на языке цветов означает "горечь потери". Если скрестить это все вместе, то получится, что Снэйп сожалеет о том, что Лили Поттер умерла, и ему ее очень не хватает.