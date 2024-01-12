Как снимали фильм "Гарри и философский камень": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме

Безусловно, сегодня франшиза "Гарри Поттер" является одной из самых популярных серий фэнтези-фильмов. Поэтому я бы хотел рассказать вам, как снимали эту культовую ленту, а также рассказать о нем несколько интересных фактов.
1. На первом занятии грозный и безэмоциональный профессор Снэйп (Снэгг) спрашивает Гарри (и только его) о том, что будет, если смешать корень златоцветника (асфоделя) и настойку полыни.
На самом деле в этом вопросе кроется скрытый смысл, ведь на языке цветов асфодель (один из видов лилий) означает сожаление о чем-то или о ком-то. А полынь на языке цветов означает "горечь потери". Если скрестить это все вместе, то получится, что Снэйп сожалеет о том, что Лили Поттер умерла, и ему ее очень не хватает.
То есть, уже в самом начале фильма мы могли узнать, что на самом деле Снэйп - отличный малый, а не какой-то негодяй.
Кстати, только Алан Рикман, сыгравший Северуса Снейпа, знал всю подноготную о своем персонаже, о его любви к Лили Поттер и о том, что на самом деле он не испытывает ненависти к Гарри, а лишь пытается его защитить, так как он является ребенком его любимой женщины. Именно поэтому Рикману удалось более детально поработать над своим персонажем.
2. Автор оригинальной книги Джоан Роулинг выставила требование, что в фильме должны играть исключительно британские актеры. И это требование было выполнено, но за некоторым исключением. Так, например, роль Дамблдора исполнил ирландский актер Ричард Харрис, а роль мадам Трюк исполнила американская актриса Зои Уонамейкер.
Ну и еще одну менее значительную роль, а именно роль гоблина, который провожал Гарри к хранилищу, сыграл американский актер-карлик Верн Тройер, известный по роли Мини Мы во франшизе про Остина Пауэрса.
Также, роль Хагрида хотел исполнить Робин Уильямс, но Роулинг сильно протестовала, из-за чего актеру пришлось отказать. Но стоит сказать, что Робби Колтрейн просто отлично справился с этой ролью. Кстати, он был первым взрослым актером, который подписал контракт на съемки в фильме.
Сам Уильямс был расстроен отказом, но все же надеялся, что когда-нибудь его возьмут на роль в каком-нибудь фильме по вселенной "Гарри Поттера". И возможно ему бы дали какую-нибудь роль в "Фантастических тварях", но к сожалению актер не дожил до этого момента.
3. Ну и раз уж мы заговорили о небританских актерах, то стоит упомянуть еще одну актрису. В сцене с распределяющей шляпой, девочку Сьюзан Боунс, которую определили в Пуффедуй, сыграла дочь режиссера Криса Коламбуса - Элеонор. Но для этого пришлось пойти на небольшое условие. Дочь Коламбуса просто лишили реплик.
4. Во всем мире фильм вышел под названием "Гарри Поттер и философский камень", тогда как в американском прокате картина вышла под названием "Гарри Поттер и колдовской (волшебный) камень". Дело в том, что американские прокатчики боялись, что их зрительская аудитория не правильно поймет слово "философский". Причем, название "волшебный" для американского проката предложила сама писательница Джоан Роулинг.
Именно поэтому, сцены, где произносится название камня были отсняты дважды. В первом случае актеры говорили "философский", а во втором - "волшебный".
5. Изначально планировалось, что режиссером ленты станет Стивен Спилберг, но тот отказался по ряду причин. Во-первых, он хотел взять американских актеров, что не соответствовало требованием Роулинг. А во-вторых, ему не слишком был интересен этот проект в творческом плане, несмотря на то, что успех картины был практически гарантирован. В итоге режиссером стал Крис Коламбус, который когда-то поставил культовый фильм "Один дома".
6. Ричард Харрис изначально отказался от роли Дамблдора, но когда его 11-летняя внучка узнала об отказе деда, она сказала, что больше не будет с ним разговаривать, если он не сыграет Дамблдора. В итоге Ричарду Харрису пришлось согласиться.
7. Юный актер Том Фелтон признался, что не прочитал ни одной книге о Гарри Поттере, но тем не менее он решил пройти прослушивание именно на роль главного героя и его друга Рона Уизли. Но для этих ролей юный актер не подошел, а вот на роль Драко Малфоя он подошел просто идеально.
Правда, сама Джоан Роулинг была не очень довольна выбором актера, так как книжный Драко был невзрачным мальчиком, тогда как Том Фелтон сделал из Драко обаятельного красавчика-злодея, в которого были влюблены многие девчонки, в том числе и Эмма Уотсон.
8. По сюжету книги у Гарри, как и у его матери, должны были быть зеленые глаза. Для этого Дэниелу Рэдклифу надели зеленые линзы. Но в итоге юный актер не смог их носить из-за сильной аллергической реакции, поэтому на эту идею просто плюнули. В итоге Гарри Поттер в фильме имел голубой цвет глаз. Многие киноресурсы отнесли этот момент к киноляпу, хотя конечно же никакого ляпа здесь нет.
9. Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, показал в качестве визитки видеокассету, на которой он зачитывал рэп о том, почему именно он должен получить роль Рона Уизли. Это было так забавно, что его взяли на эту роль.
10. Тим Рот (британец по происхождению) мог получить роль Северуса Снэйпа, но он отказался от этого предложения, так как решил сняться в фильме Тима Бертона "Планета обезьян". В итоге роль получил Алан Рикман, кандидатуру которого одобрила лично Джоан Роулинг.
11. Так как игра в квиддич является неотъемлемой частью серии, авторы решили проработать создание этого элемента игры максимально досконально. Было сделано несколько макетов и эскизов, из которых нужно было выбрать максимально удачные и интересные варианты.
12. Платформа 9 и 3/4 должна была располагаться на вокзале "King's cross" между платформами 9 и 10. Проблема была лишь в том, что реальные платформы 9 и 10 на данном вокзале были разделены между собой железной дорогой, из-за чего проход между ними был бы невозможен. В итоге данную сцену пришлось снимать между платформами 4 и 5.
Роулинг призналась, что это ее косяк и она просто перепутала вокзал "Kings's Cross" с вокзалом "Euston station". Но и тут была несостыковка, так как на вокзале "Euston station" платформы 9 и 10 также были разделены железной дорогой. В общем, накосячила писательница.
Зато теперь на вокзале "King's cross" есть платформа 9 и 3/4. Она расположена в пешеходной зоне и была сделана специально для туристов, которые приходят сюда, чтобы сфотографироваться. Правда, для этого придется отстоять огромную очередь, та как и по сей день это место пользуется огромной популярностью.
13. В одном из кадров на лестнице, можно заметить висящую на стене картину с изображением королевы Анны Болейн. Это весьма прикольная отсылка, ведь в свое время королеву обвиняли в колдовстве.
14. По задумке Гарри, Рон и Гермиона завязывали свои гриффиндорские шарфы в соответствии с их характером. У Гермионы шарф был повязан аккуратно, у Гарри просто перекинут через плечо, а у Рона он просто висел на шее неповязанным.
15. Известно, что большинство киноделов снимают сцены не по порядку. Немногие снимают сцены в соответствии с хронологией. Хотя, Риддли Скотт снимал фильм "Гладиатор" строго в хронологическом порядке. Но в случае с "Гарри Поттером" первой была снята финальная сцена, когда Гарри прощается с Хагридом, уезжая из Хогвартса на поезде.
И кстати, в этой сцене можно заметить, что глаза Гарри Поттера зеленые, а не голубые. Тут мы возвращаемся к тем самым контактным линзам, которые не мог носить актер. Именно после этой сцены и проявилась его аллергическая реакция, из-за чего от линз и решено было отказаться.
16. Из финальной версии фильма был вырезан полтергейст по имени Пивз. Его сыграл актер Рик Майалл. Примечательно, что были даже отсняты сцены с этим персонажем, но в итоге от них решено было отказаться.
17. Шахматные фигуры, которые мы видели ближе к концу фильма, были сделаны в натуральную величину. Компьютерная графика применялась лишь во время активных действий этих самых шахмат.
А вот движения шахмат были самыми настоящими. Шахматные фигуры приводились в движение с помощью радиоуправления. Сделать это было нелегко, так как сами фигуры были тяжеленными из-за их размеров. Но специалистом удалось сделать практически невозможное.
18. Для того, чтобы сделать семью Дурслей еще более отталкивающую, создатели фильма обставили их дом самой уродливой мебелью и прочими предметами, которые они только могли найти.
19. Профессора Флитвика и гоблина Крюкохвата сыграл один и тот же актер - Уорвик Дэвис, который получил немалую популярность благодаря фильму "Лепрекон". Примечательно, но в последующих частях образы Флитвика и Крюкохвата переработали дор неузнаваемости, но играл их все тот же Уорвик Дэвис.
20. "Гарри Поттер и Философский камень" стал вторым самым кассовым фильмом в мире после фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона. Правда, на втором месте фильм продержался не очень долго.
При бюджете в 165 миллионов долларов (125 миллионов на съемки и 40 миллионов на маркетинг) фильм "Гарри Поттер и философский камень" заработал в мировом прокате 974 миллиона.
21. Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, был хоть и довольно высоким актером (185 см), но этого было недостаточно для полувеликана. Поэтому в некоторых сценах его подменял дублер, а именно 209-сантиметровый игрок в регби Мартин Бэйфилд.
Из-за этого даже пришлось создать хижину Хагрида в двух масштабах. В одной версии хижины снимали Хагрида, а в другой - детей, а также дублера Робби Колтрейна. Благодаря этому создавалась иллюзия, что Хагрид настолько большой, что дети, сидящие на его диване, кажутся лилипутами.
22. Еда, показанная в фильме во время банкета, самая что ни на есть настоящая. Крис Коламбус надеялся добиться максимальной реалистичности в этом плане. Правда, после нескольких часов съемок еда стала издавать довольно неприятный запах.
23. Если Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, является рыжим от природы, то актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие его братьев Фрэда и Джорджа имеют темный цвет волос, из-за чего их волосы пришлось перекрашивать.
24. Сцену с лодками во время прибытия в Хогвартс снимали на зеленом фоне, после чего "зеленка" (хромакей) была удалена, а на нее был наложен отдельный фон.
25. Чтобы создать иллюзию первого полета на метле, актеров поднимали с помощью специального подъемного крана, после чего двигали их то вниз, то вверх.
26. Чтобы игра в квиддич выглядела более динамичной и зрители оценили скорость полета игроков, решено было добавить высокие башни, и конечно же сделано это было с помощью компьютера.
27. Фильм переполнен различными деталями, на которые зрители врядл и обращали внимание. Например, Гермиона одета в школьную форму уже в поезде, что показывает ее прилежность и тягу к знаниям.
А в самом начале фильма мы можем заметить, что Гарри носит одежду не по размеру. Это свидетельствует о том, что он донашивает старые вещи Дадли, ведь тетушка с дядюшкой не хотят тратить лишние деньги на ненужного ребенка. Более того, тетя Петунья вымачивает на кухне старую школьную форму Дадли, которая предназначена для Гарри.
Помните, когда Гермиона чинит треснутые очки Гарри заклинанием "Окулус репаро"? Немногие заметили, что чинит она не только треснувшее стекло, но и очки в целом, ведь в начале фильма Гарри носил очки перемотанные скотчем в районе переносицы.
В одной из сцен Нэвил единственный, кто сидит без мантии. Таким образом нам намекают на рассеянность и забывчивость мальчика.
Также, нельзя не вспомнить и о том, что смотритель Филч, который не учился в Хогвартсе, так как он является Сквибом (магглом, рожденным от волшебников), болеет за команду Слизерена в квиддиче.
Ну и конечно же нельзя не вспомнить про самую важную деталь. С самого начала зрителю впаривают, что именно Снэйп является главным злодеем и прислужником Волан-де-морта. Но на самом деле зрителям оставили несколько подсказок, что именно профессор Квирелл является главным негодяем. Во-первых, он не пожал руку Гарри при первом знакомстве (для него это смертельно), а во-вторых, именно он произносил заклинание во время матча квиддича, и именно после того, как Мнэйп случайно оттолкнул его, когда загорелся его плащ, Квиррел упал, из-за чего заклинание перестало действовать. Но мы этого не заметили, та как были сосредоточены на Снэйпе.
Источник:
- Как снимали фильм "Куб": 15 интересных фактов
- Как снимали фильм "Вампиры": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Блэйд": кадры со съемок и 16 интересных фактов о фильме
- 22 неизвестных факта о фильме «300 спартанцев», который объединил иранское общество
- Как снимали фильм "Джуниор" про беременного Шварценеггера: 9 интересных фактов о фильме