Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных фактов о фильме

Все началось еще в 1937 году, когда Толкин выпустил свою книгу "Хоббит, или Туда и обратно". Эта книга настолько сильно понравилась читателям, что они начали требовать продолжение. В итоге Толкин пошел решил пойти на встречу читателям и спустя чуть более 15 лет выпустил продолжение под названием "Властелин колец. Братство кольца".

Трилогия "Властелин колец" еще больше зацепила аудиторию и вызвала настоящий фурор. Именно поэтому киноделы решили экранизировать данную серию книг, а не "Хоббита".