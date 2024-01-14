Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных фактов о фильме

Первая часть фильма "Властелин колец" - это действительно зрелищный фильм и наверное самое крупномасштабное фэнтези.
1. Как известно, серия фильмов "Властелин колец" была снята по книгам английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, которые тот написал еще в середине 50-х годов XX века. Но изначально, у Толкина не было в планах писать серию этих книг.
Все началось еще в 1937 году, когда Толкин выпустил свою книгу "Хоббит, или Туда и обратно". Эта книга настолько сильно понравилась читателям, что они начали требовать продолжение. В итоге Толкин пошел решил пойти на встречу читателям и спустя чуть более 15 лет выпустил продолжение под названием "Властелин колец. Братство кольца".
Трилогия "Властелин колец" еще больше зацепила аудиторию и вызвала настоящий фурор. Именно поэтому киноделы решили экранизировать данную серию книг, а не "Хоббита".
Хотя, стоит отметить, что экранизация Питера Джексона была далеко не первой. Еще в 70- ходах выходили постановки и даже анимационный мультфильм. Более того, в 80-х годах вышел советский телеспектакль "Хранители", который также был снят по мотивам произведения "Властелин колец. Братство кольца".
Да что уж там, даже группа "The Beatles" в свое время планировала снять музыкальную экранизацию этого фильма, где участники сыграли бы Фродо, Сэма, Гендальфа и Голума. Они даже купили права на экранизацию, а в качестве режиссера хотели привлечь Стэнли Кубрика. Но тот назвал работу неподъемной и отказался от этой затеи. А потом и идея снять фильм угасла.
2. Сценарий к фильму постоянно переписывался, причем прямо во время съемок. Сами же съемки начались еще в 1999 году и длились на протяжении 15 месяцев.
3. Изначально Питер Джесон планировал снять две части фильма, но затем он передумал, решив, что самым правильным решением будет экранизация каждой книги в отдельности.
4. Перед тем как начать съемки, создавалась раскадровка (некое подобие комиксов), а затем пригласили актеров на озвучку персонажей. После этого актеры озвучивали все события, которые были на этой самой раскадровке. Таким образом Питер Джексон хотел посмотреть, как всё будет выглядеть и не упустил ли он что-то.
Но и это еще не все. Чтобы лучше понять, как все будет выглядеть на экране, визуальные специалисты создавали отдельные сцены с использованием 3D-изображений.
5. Все большие деревья в эльфийском лесу были поддельными. Их создавали из полистирола. По признанию авторов, создание этой локации было одним из самых сложных моментов во время съемки фильма.
Оно и понятно, ведь работа действительно масштабная и кропотливая. По признанию декораторов, им приходилось раскрашивать каждый листочек в ручную, чтобы никто не заметил фальши.
6. Съемки всей трилогии "Властелин колец" проходили в Новой Зеландии. Более того, из-за масштабности проекта правительство страны даже создало отдельное министерство по делам "Властелина колец".
7. Во время разговора Фродо и Гендальфа нам кажется, что Гендальф гораздо выше и больше хоббита. Но на самом деле это не так, и компьютерная графика с хромакеем здесь не причем.
Эту сцену снимали таким образом, чтобы Гендальф сидел ближе к камере, а хоббит находился подальше от нее. Ну а благодаря правильно подобранному ракурсу, зрителям и кажется, что маг гораздо больше полурослика.
То же самое и в сцене поездки Фродо с Гендальфом в повозке. Актер Элайджа Вуд находился позади Гендальфа, а не рядом с ним. Хотя, конечно, стоит отметить, что разница в росте между актерами действительно немалая. Рост Элайджа Вуда (Фродо) составляет 168 см, тогда как рост Иена МакКелена (Гендальф) - 185 см. Но натуральной разницы было конечно же недостаточно.
Примерно также делают многие молодожены. Я имею в виду те самые фотографии, когда муж держит жену якобы на ладони.
8. Но конечно же далеко не во всех сценах можно было создать иллюзию разницы в росте между хоббитами, гномами и людьми с Гендальфом. В этих случаях уже использовали либо хромакей (синий экран), либо привлекали дублеров - детей и карликов.
Так, например, сцену, где Гендальф отдает Бильбо посох и шляпу, когда приходит к нему в гости, снималась уже с помощью хромакея, а сами актеры снимались отдельно друг от друга, после чего эти сцены соединяли.
Ну а в некоторых моментах, где не было необходимости показывать лица героев, были использованы увеличенные макеты рук.
9. Питер Джексон сам лично сыграл эпизодические роли в каждой части фильма. Также, в каждом фильме снялись в эпизодических ролях его дети.
Ну и еще одна деталь. В норе Бильбо прямо над камином висят картины с изображением родителей Бильбо. На них изображены Питер Джексон и его жена.
10. Для хоббитов было изготовлено более 1500 пар ступней и ушей, сделанных из латекса. Из-за того, что ступни быстро изнашивались, их приходилось очень часто менять. А если быть точнее, то они были просто расходным материалом, так как после снятия ног и ушей их нельзя было использовать снова.
11. Помните момент из начала фильма, когда Гендальф ударился головой о потолок? Этого не было прописано в сценарии. Актер Иен МакКелен действительно ударился. Но этот кадр настолько понравился Питеру Джексону, что он вошел в финальную версию фильма.
12. Актерам, играющих хоббитов, было особенно тяжело во время грима. Дело в том, что для грима ног и приклеивания ступней, им приходилось неподвижно стоять в течение доброго часа.
13. Джону Ризу Дэвису, сыгравшего Гнома Гимли тоже было нелегко. Мало того, что его образ требовал большого количества грима, так у него еще и разыгралась аллергия на этот самый грим.
14. Чтобы посетители кабака в Бри выглядели гораздо больше, чем хоббиты, в некоторых сценах актеров массовки одевали в большие костюмы, и они вынуждены были ходить на специальных ходулях.
14. Кристофер Ли, сыгравший Сарумана, единственный из актерского состава, кто был знаком с писателем Джоном Толкином лично. Более того, он был настоящим фанатом серии книг "Властелин колец" и перечитывал эти книги примерно каждый год. Поэтому, неудивительно, что он согласился сниматься в экранизации. Правда, изначально он рассчитывал на роль Гендальфа. Но его не взяли на эту роль, боясь, что он в силу своего возраста не потянет активные и боевые сцены.
15. Ходят слухи, что момент, когда орк кинул в Арагорна кинжал, и тот его отбил мечом, не является постановочным. Актер, должен был кинуть нож мимо, но тот устремился прямо в Вигго Мортенсена, после чего актер успешно его отбил мечом. Этот момент стал одновременно шокирующим и потрясающим, благодаря чему он попал в кадр.
Но лично я думаю, что это байка. Как-то все очень сладко выглядит. Да и вряд ли бы кто-то позволил кидать в актера (пусть и мимо) настоящий нож. Все таки техника безопасности и все такое. Единственное, во что я могу поверить, так это в то, что нож был бутафорским.
16. Помните сцену, когда Фродо теряет кольцо в снегу, а затем его подбирает Боромир? Такой кадр было нереально снять с настоящим кольцом, поэтому пришлось создать увеличенную копию.
То самое кольцо, которое поднимает Фродо, на самом деле было огромного размера и весило целых три килограмма. И да, это самое трехкилограммовое кольцо в итоге забрал себе на память сам Питер Джексон.
17. Горные съемки велись в настоящих горах Новой Зеландии, поэтому съемочная группа с актерами добиралась туда на вертолетах. В разных источниках пишут, что Шон Бин (Боромир), который до смерти боялся летать, единственный, кто добирался до места съемок по земле. Хотя, Оландо Блум рассказывал, что Шон Бин все таки полетел со всеми, но он был буквально белый от страха и даже вцепился в его ногу.
18. Энди Серкис прославился тем, что постоянно играет различных мифических существ. В фильме "Властелин колец" он сыграл Голума. На актера надевали специальный костюм с датчиками, после чего актер отыгрывал все движания и эмоции. Ну а затем, с помощью технологии захвата движения, на актера накладывалась графика.
19. Не только Голум был отснят с помощью движений реального человека. Тот самый пещерный тролль, который ранил Фродо (безуспешно), также был отснят с помощью человека, а уже затем на него накладывалась графика.
20. Сэру Шону Коннери предложили сыграть Гендальфа, но тот наотрез отказался от этой роли, так как по контракту он должен был участвовать в съемках 1,5 года, а также ему не понравился сценарий, а точнее он его просто не понял. А два года спустя он и вовсе завершил свою карьеру.
А вот роль Фродо мог сыграть Джейк Джилленхол, если бы он не провалился на прослушивании.
А вот на роль Арагорна изначально взяли актера Стюарта Таундсена. Но на четвертый день съемок Питер Джексон решил, что Таунсенд не походит на эту роль, так как он выглядит слишком молодо (актеру на тот момент было 25 лет), тогда как Арагорн должен был выглядеть как мужчина более солидного возраста. Поэтому на эту роль взяли 40-летнего Вигго Мортенсена.
Ума Турман была не прочь сыграть Арвен, когда Джексон предложил ей эту роль. Но на тот момент актриса была беременна, поэтому не смогла принять участие в съемках и ее роль досталась Лив Тайлер.
21. Актер Шон Эстин был слишком худым, чтобы сыграть пухлого Сэма, поэтому ради роли он специально поправился на 14 килограмм.
22. Обычная кинотеатральная версия фильма длиться в районе 3 часов, тогда длительность режиссерской версии составляет чуть более 4 часов. Представляете, сколько материала не вошло в финальную версию, которую большинство из нас видели?
23. Сын Джона Толкина - Кристофер назвал фильм "Властелин колец" просто ужасным, и что он напрочь убивает все идеи, которые его отец закладывал в книгах.
24. Изначально планировалось, что закадровый текст в начале фильма будет зачитывать Фродо, то есть Элайджа Вуд. Но его голос оказался слишком неподходящим. Поэтому решено было провести прослушивание среди нескольких актеров, сыгравших в фильме. Наиболее подходящим Питер Джексон счел голос Кейт Бланшетт, которая сыграла Галадриель.
25. Как известно, чаще всего сцены в фильмах снимают не по порядку (одним из исключений является фильм "Гладиатор"). Так, например, одной из первых снимали сцену с гибелью Гендальфа, а именно как Фродо кричит, когда Гендальф падает в пропасть. Примечательно, но на тот момент ни один из актеров еще не видел Иена Маккелена в образе Гендальфа.
26. В местных эльфах есть частичка России. Нет, речь идет конечно же не о русских актерах. А вот парики из натуральных волос, которые носили эльфы, закупали по большей степени именно в России.
27. В те моменты, когда не было съемок, актеры занимались серфингом.
28. Огромный торт на дне рождения Бильбо Бэггинса был сделан из полистирола, как и деревья в эльфийском лесу. Но почти сразу после того как на фальшивом торте зажгли свечи, он загорелся. Пришлось в срочном порядке тушить конструкцию.
29. Помните, как во время консилиума "Братства стали кольца" в Ривенделле падала листва? Несмотря на то, что саму сцену снимали на хромакее, листва была самая настоящая. Ассистенты сыпали эти листья сверху.
30. Все актеры, сыгравшие хоббитов (даже дети и статисты), носили парики. Исключением стал лишь сын Питера Джексона по имени Билли, у которого была идеальная шевелюра хоббита.
31. После окончания съемок 8 из 9 актеров, сыгравших основных персонажей, сделали себе соответствующие татуировки с эльфийской цифрой 9. Лишь Джон Риз Дэвис, сыгравший Гимли, отказался от этой затеи. Зато Питер Джексон набил себе татуировку с эльфийской цифрой 10.
32. Виго Мортенсен является фанатом иностранных языков. Сам он свободно говорит на нескольких языках. Поэтому он и попросил режиссера, чтобы Арагорну давали как можно больше реплик на эльфийском языке.
33. Кровь орков имеет черный цвет. Чтобы добиться этого, актеры, сыгравшие орков, полоскали рот средством для полости рта, смешанным с лакричным раствором черного цвета.
34. Сцена, когда Сэм тонет под водой в конце фильма, а Фродо его вытаскивает, на самом деле снималась не под водой. Актера Шона Эстина просто обдували вентилятором, чтобы его волосы колыхались. Ну а затем сцена была обработана на компьютере, чтобы придать подводность (да, я знаю, что нет такого слова).
35. Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна, сам исполнял все трюки, из-за чего не раз травмировался на съемках. Мастер по изготовлению мечей Боб Андерсен даже назвал Мортенсена лучшим фехтовальщиком из всех, кого он когда-либо лично тренировал.
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