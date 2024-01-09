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Обезьяны не признали «светскую львицу» и покусали её

Обезьяны не признали «светскую львицу» и покусали её

Автор:
09 января 2024 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   обезъяны   светская львица   укус   
1334
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Эмми Расс, немецкая блогерша, снискавшая себе известность в узких кругах, благодаря эпатажным выходкам и съёмке в популярном в Германии реалити-шоу, решила навестить обезьянок в заповеднике Monkey Beach, находящемся на тайском острове Пхи-Пхи.

24-летняя девица, считающая себя моделью и по информации англоязычных СМИ, имеющая русские корни (русскоязычная мать проживает в Испании), просчиталась, когда решила приласкать детёныша обезьяны.

В итоге отпрыск примата впился в руку незваной гостье, в тот момент, когда хвостатая мамаша атаковала нижние конечности полуголой туристки, которой, судя по кадрам видеосюжета потребовалась помощь медицинского персонала и уколы против бешенства.

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Метки: Видео   животные   забавно   обезъяны   светская львица   укус   
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12  комментариев
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334
Добрый Самаритянин 50 минут назад
Я бы на месте докторов сказал, что уколов нет.
...и не будет.
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3k
дед Сергей 5 минут назад
это обезьянам теперь надо теперь уколы от бешенства колоть
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1k
Тимур 21 минуту назад
Меня самого в Пхукете месяц назад обезьяна укусила. Ещё до марта бухать нельзя будет. Прививки делают.
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3k
Алекс Чебурашкин 24 минуты назад
по первым фотам подумал что волочкова)))
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0
Van Bug Полчаса назад
Видимо не очень любят силикон. Обезьяны за натуральную внешность.
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20k
Алексей Полчаса назад
Я вообще по первой фотке подумал что это Волочкова
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560
no. 40 минут назад
конкурентная борьба среди обезьян ))
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37k
albedo 42 минуты назад
Уколы понадобились приматам? (Шутка)
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