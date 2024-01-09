Обезьяны не признали «светскую львицу» и покусали её

Эмми Расс, немецкая блогерша, снискавшая себе известность в узких кругах, благодаря эпатажным выходкам и съёмке в популярном в Германии реалити-шоу, решила навестить обезьянок в заповеднике Monkey Beach, находящемся на тайском острове Пхи-Пхи.
24-летняя девица, считающая себя моделью и по информации англоязычных СМИ, имеющая русские корни (русскоязычная мать проживает в Испании), просчиталась, когда решила приласкать детёныша обезьяны.
В итоге отпрыск примата впился в руку незваной гостье, в тот момент, когда хвостатая мамаша атаковала нижние конечности полуголой туристки, которой, судя по кадрам видеосюжета потребовалась помощь медицинского персонала и уколы против бешенства.
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...и не будет.
- Да, было дело. После десяти дней адских мучений она сдохла.
- Тёща?
- Если бы...