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Маленький черный кролик терроризирует город в США

Маленький черный кролик терроризирует город в США

Автор:
21 мая 2023 09:38
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   забавно   кролик   фото   
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Небольшой городок Перри в штате Айова переживает не лучшие времена — в нем завелся загадочный черный кролик, нападающий на местных жителей. Животное с виду довольно милое, но регулярно бросается на людей, и отправило уже как минимум двоих человек в больницу.

Одна из пострадавших, Рамона Рустан, рассказала о встрече с опасным зверем. Она увидела прыгающего по соседству кролика, прежде чем он сам подбежал к ней. «Он подпрыгнул и укусил меня. Я подумала: "Боже, это действительно сделал кролик?"» — говорит женщина.

После нападения на Рустан кролик пытался покусать ее соседку. Женщине пришлось даже забаррикадироваться в своем авто. «Он подошел к ее машине и не выпускал ее. Когда она все-таки вышла, он преследовал ее до самой двери», — рассказала жительница Перри.

Также известно, что кролик покусал 13-летнюю девочку, ей уже делают прививки от бешенства. В полицейском управлении Перри подтвердили, что за нападения на людей ответственен один и тот же ушастый зверь.

Полиции удалось поймать кролика и отвезти его на городскую станцию очистки сточных вод, где животное и выпустили. С тех пор его больше не видели, но нет гарантии, что грозный пушистик не вернется опять, пишет KRCG.


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Метки: в мире   видео   животные   забавно   кролик   фото   
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3  комментария
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Николай 15 минут назад
Да уж.... Напишите в правительство. Пусть вышлют 2 самолета МЧС.
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Kozlodoev 11 минут назад
Без фото с растерзанными трупами жертв тема не раскрыта.
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Olxi

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