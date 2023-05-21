Маленький черный кролик терроризирует город в США

Одна из пострадавших, Рамона Рустан, рассказала о встрече с опасным зверем. Она увидела прыгающего по соседству кролика, прежде чем он сам подбежал к ней. «Он подпрыгнул и укусил меня. Я подумала: "Боже, это действительно сделал кролик?"» — говорит женщина.

После нападения на Рустан кролик пытался покусать ее соседку. Женщине пришлось даже забаррикадироваться в своем авто. «Он подошел к ее машине и не выпускал ее. Когда она все-таки вышла, он преследовал ее до самой двери», — рассказала жительница Перри.

Также известно, что кролик покусал 13-летнюю девочку, ей уже делают прививки от бешенства. В полицейском управлении Перри подтвердили, что за нападения на людей ответственен один и тот же ушастый зверь.