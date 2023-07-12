В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче

Четырехлетний кот Рыжий устроил настоящий переполох на ул.Строителей в городе Шатура. А все из-за того, что 10 июля смог запереть входную дверь в квартиру изнутри, пока хозяева были на даче.

- Я его котенком подобрал. Он непоседа, игривый очень. В прошлом году даже с балкона падал, лапу сломал. Вылечили, прыгает отлично. Но вы и сами это теперь понимаете, - рассказывает хозяин кота Григорий Тарасов. - К балкону Рыжий теперь не походит, но когда я ухожу из дома, очень скучает и прыгает на ручку входной двери. В этот раз, видимо, промахнулся и попал на «барашек» замка. Он влево, на закрытие, поворачивается очень легко. А вправо, чтобы открыть, надо прилагать усилия.