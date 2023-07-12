В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче

Обратно открыть замок Рыжий не смог, в дело пришлось вмешаться спасателям
Четырехлетний кот Рыжий устроил настоящий переполох на ул.Строителей в городе Шатура. А все из-за того, что 10 июля смог запереть входную дверь в квартиру изнутри, пока хозяева были на даче.
- Я его котенком подобрал. Он непоседа, игривый очень. В прошлом году даже с балкона падал, лапу сломал. Вылечили, прыгает отлично. Но вы и сами это теперь понимаете, - рассказывает хозяин кота Григорий Тарасов. - К балкону Рыжий теперь не походит, но когда я ухожу из дома, очень скучает и прыгает на ручку входной двери. В этот раз, видимо, промахнулся и попал на «барашек» замка. Он влево, на закрытие, поворачивается очень легко. А вправо, чтобы открыть, надо прилагать усилия.
Вечером 10 июля, когда Григорий вернулся с дачи с женой и ребенком, открыть дверь не смог. Позвал товарищей, все вместе обдумали это дело, и поняли, что самостоятельно ничего предпринять не могут. Пришлось звонить в МЧС.
История закончилась хэппи эндом: Рыжего теперь не оставляют дома одного, семья перевезла его на лето к себе на дачу. А то вдруг опять что-нибудь эдакое придумает.
Источник:
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Но ОТКУДА мой мяукало знает ТАКИЕ комбинации горячих клавиш, что после его тыгыдыка по клаве приходится комп достаточно долго в порядок приводить - не понятно... Поначалу я только и вопила: "Пи*дуй обратно щажжа, делай, как былО!!"
Не оставляйте их надолго одних, они скучают...