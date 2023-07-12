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Сообщество Без кота и жизнь не та 1658 постов • 473 подписчика подписаться
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В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче

В Подмосковье кот заперся в квартире один, пока хозяева были на даче

Автор:
12 июля 2023 08:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   заперся в квартире   кот   милота   
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Обратно открыть замок Рыжий не смог, в дело пришлось вмешаться спасателям

Четырехлетний кот Рыжий устроил настоящий переполох на ул.Строителей в городе Шатура. А все из-за того, что 10 июля смог запереть входную дверь в квартиру изнутри, пока хозяева были на даче.

- Я его котенком подобрал. Он непоседа, игривый очень. В прошлом году даже с балкона падал, лапу сломал. Вылечили, прыгает отлично. Но вы и сами это теперь понимаете, - рассказывает хозяин кота Григорий Тарасов. - К балкону Рыжий теперь не походит, но когда я ухожу из дома, очень скучает и прыгает на ручку входной двери. В этот раз, видимо, промахнулся и попал на «барашек» замка. Он влево, на закрытие, поворачивается очень легко. А вправо, чтобы открыть, надо прилагать усилия.

Вечером 10 июля, когда Григорий вернулся с дачи с женой и ребенком, открыть дверь не смог. Позвал товарищей, все вместе обдумали это дело, и поняли, что самостоятельно ничего предпринять не могут. Пришлось звонить в МЧС.

История закончилась хэппи эндом: Рыжего теперь не оставляют дома одного, семья перевезла его на лето к себе на дачу. А то вдруг опять что-нибудь эдакое придумает.

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Метки: Видео   животные   забавно   заперся в квартире   кот   милота   
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11  комментариев
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Следующий раз котя и квартиру продать может...
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2k
Мурчелло 5 минут назад
Наверно от хозяев решил избавиться.И квартиру отжать.
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7
ДлинныйЧулок 7 минут назад
ОДИН замок попользовать - ну возможно....
Но ОТКУДА мой мяукало знает ТАКИЕ комбинации горячих клавиш, что после его тыгыдыка по клаве приходится комп достаточно долго в порядок приводить - не понятно... Поначалу я только и вопила: "Пи*дуй обратно щажжа, делай, как былО!!"
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5k
Старичок 12 минут назад
когда кот умнее хозяев.
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25
LostFM Полчаса назад
У меня в детстве так было. Мама в кое то веки согласилась завести кота, мы куда-то ушли, а в то время еще модно было дверь обшивать дермантином. Так вот кот по этой обшивке забрался по двери и повернул ручку на замке, дверь уже не открыть снаружи. Пришлось выносить. Как только дверь выбилась кот пулей вылетел из квартиры и больше мы его не видели. История о том как у меня почти неделю был кот ))
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5k
Евгений Д 50 минут назад
Не фиг кота бросать дома. Сами на дачу- и он с вами
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6k
vasilykopkov 51 минуту назад
Неоднократно бывало что животное квартиру даже случайно поджигало.
Не оставляйте их надолго одних, они скучают...
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4k
Enigma Kuutar 53 минуты назад
У меня пёс так на щеколду как-то дверь закрыл. Лезла через соседский балкон и пожарную лестницу в форточку.
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29k
Serg2001 56 минут назад
У моего друга кот так в туалете закрылся... Он был аккуратист. Шел в туалет и мяукал, чтобы за ним дверь закрыли. Стеснялся видать. А потом с уника дотягивался и нажимал на ручку двери, чтобы выйти. А тут как-то случайно защелку задвинул. Семья большая 6 человек. Не сразу сообразили, что все вроде на месте, а туалет закрыт...)
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