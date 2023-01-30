Агрессивная индейка терроризирует жителей трейлерного парка в Миннесоте

41-летняя Рэйчел Гросс из Кун-Рапидс никогда не знает, чего ожидать, когда выходит из дома, но она всегда носит с собой метлу, бутылку с водой и клюшку для гольфа в качестве меры предосторожности после того, как большая птица, сидевшая на ее крыше, напала на нее в 2021 году.