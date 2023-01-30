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Агрессивная индейка терроризирует жителей трейлерного парка в Миннесоте

Агрессивная индейка терроризирует жителей трейлерного парка в Миннесоте

Автор:
30 января 2023 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Миннесота   в мире   видео   животные   забавно   индейка   птица   фото   
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Индейка из Миннесоты терроризирует окрестности уже более года, заставляя жителей носить самодельное оружие, чтобы защитить себя.

41-летняя Рэйчел Гросс из Кун-Рапидс никогда не знает, чего ожидать, когда выходит из дома, но она всегда носит с собой метлу, бутылку с водой и клюшку для гольфа в качестве меры предосторожности после того, как большая птица, сидевшая на ее крыше, напала на нее в 2021 году.

Индейка Глэдис, которая появилась в трейлерном парке незадолго до Дня благодарения в том году, похоже, мстит за своих предков.

Когда она синеет, жители знают, что пришло время бежать, поскольку она вошла в "режим атаки" и сделает все что угодно, чтобы напасть и клевать испуганных жертв.

Мисс Глэдис пускала кровь, проклевывала шины, нападала на кошек и даже ездила в Чипотл на грузовике мужа Гросс.

Эмили Алстен, которая также живет неподалеку, беспокоится о своей годовалой внучке, которая только что переехала к ней.

"Я боюсь даже выводить ее на улицу", - сказал Олстен CNN. "Особенно, когда хорошая погода, вы знаете, мы не можем пригласить людей, мы не можем устроить барбекю".

Соседи испробовали все, чтобы заставить Глэдис оставить их в покое, от звонка в Департамент природных ресурсов (DNR) и полицию до сноса кормушек для птиц.

Гросс и Алстен сказали, что не хотят причинять вред индейке, но хотят, чтобы она отправилась в новый дом.

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Метки: Миннесота   в мире   видео   животные   забавно   индейка   птица   фото   
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ACU900 38 минут назад
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