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Самые дерзкие побеги животных из зоопарков

Самые дерзкие побеги животных из зоопарков

Автор:
17 декабря 2022 09:10
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   забавно   зоопарк   побег   фото   
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Вы думаете, что звери сбегают из зоопарка только в мультфильмах?

Побеги обитателей зоопарка на самом деле не редкость. Конечно, животные не совершают подкопы и не строят хитрых планов. Случаются они по разным причинам: из-за того, что разгулялась погода, из-за стихийных бедствий, а иногда и из-за халатности сотрудников. Подобные случаи собрал автор видеоролика.

Так, самый зрелищный побег произошел зоопарке ирландского Белфаста. Из-за сильного ветра в вольер к обезьянам попала ветка, предприимчивые приматы воспользовались случаем и превратили ее в лестницу. Они выбрались на улицу, осмотрелись, а потом вернулись обратно в вольер. Возможно, они побоялись, что будут наказаны, или посчитали, что комфортнее всего чувствуют себя дома.

Однако далеко не всегда обезьяны хотят возвращаться в зоопарк. Например, несколько лет назад шимпанзе, сбежавшего из японского зоопарка, удалось поймать, только усыпив. Он бегал по проводам, точно по деревьям, а потом под действием транквилизатора упал в одеяло, которое держали заботливые спасатели.

Кстати, примерно таким образом ловят медведей в Штатах: животные часто забредают в населенные пункты, и их приходится перемещать в лес.

К сожалению, не все побеги животных были безобидными. Большую опасность представляют хищники, которые выходят на территорию города. О таких случаях также рассказано в видео ниже.


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Метки: в мире   видео   животные   забавно   зоопарк   побег   фото   
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