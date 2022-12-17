Самые дерзкие побеги животных из зоопарков

Побеги обитателей зоопарка на самом деле не редкость. Конечно, животные не совершают подкопы и не строят хитрых планов. Случаются они по разным причинам: из-за того, что разгулялась погода, из-за стихийных бедствий, а иногда и из-за халатности сотрудников. Подобные случаи собрал автор видеоролика.

Так, самый зрелищный побег произошел зоопарке ирландского Белфаста. Из-за сильного ветра в вольер к обезьянам попала ветка, предприимчивые приматы воспользовались случаем и превратили ее в лестницу. Они выбрались на улицу, осмотрелись, а потом вернулись обратно в вольер. Возможно, они побоялись, что будут наказаны, или посчитали, что комфортнее всего чувствуют себя дома.