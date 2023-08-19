«Как вороны сидят»: в Карачаево-Черкесии пять обезьян устроили посиделки на трубе после побега от хозяина



Троих утром сразу поймали сами. С четвёртой обезьяной соседка помогла, типа на кухне была, её резко ящиком накрыли. По пятой сосед позвонил, сказал: "Вот на дереве сидит". За сутки все были пойманы. Всё замечательно, никто не пострадал. Все живы-здоровы. Пострадала только моя нервная система за эти сутки».



Хозяин макак отметил, что его соседи уже привыкли и не удивляются обезьянкам.



В сети, между тем, шутят, что так можно «попасть случайно в психушку – достаточно лишь встретить обезьяну на газовой трубе».