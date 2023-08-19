«Как вороны сидят»: в Карачаево-Черкесии пять обезьян устроили посиделки на трубе после побега от хозяина

Парад экзотических животных наблюдали жители аула Кумыш. Владелец обезьян рассказал, что макак ловили около суток, они прятались в соседних домах, никто не пострадал, кроме его нервной системы.
«Мы занимаемся разведением, это макаки. Я убирал вольер, забыл закрыть. Бабушка пошла их кормить, приходит ко мне, спрашивает: "Где обезьяны?" Я выбегаю, смотрю, они на трубе как вороны сидят впятером. Начали ловить. Они начали по трубам разбегаться кто-куда, каждый в определённом доме спрыгнул. Это был уже вечер, а зная, что вечером они уголок находят и прячутся там до утра, то ночью их никто не искал. Поставили будильник на пять утра и с рассветом солнца начали искать.
Троих утром сразу поймали сами. С четвёртой обезьяной соседка помогла, типа на кухне была, её резко ящиком накрыли. По пятой сосед позвонил, сказал: "Вот на дереве сидит". За сутки все были пойманы. Всё замечательно, никто не пострадал. Все живы-здоровы. Пострадала только моя нервная система за эти сутки».
Хозяин макак отметил, что его соседи уже привыкли и не удивляются обезьянкам.
В сети, между тем, шутят, что так можно «попасть случайно в психушку – достаточно лишь встретить обезьяну на газовой трубе».
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