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10 случаев, когда дикие животные сдружились с людьми и поселились у них дома

10 случаев, когда дикие животные сдружились с людьми и поселились у них дома

Автор:
03 марта 2023 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   видео   дикие животные   животные   забавно   милота   фото   
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Домашние животные — это здорово. Тебя всегда кто-то ждёт и любит безусловно. Но некоторые люди заходят дальше и держат в качестве любимцев диких зверей. Кого же в очередной раз смогли приручить изобретательные двуногие? Ворон, енот, лисица… медведь?!

Внимание! Все хозяева диких зверюшек из подборки ниже настоятельно рекомендуют НЕ следовать их примеру.


Лиса Алиса

Лиса Алиса живёт на дачном подмосковном участке Ивана Кулакова. Алису взяли ещё маленьким щенком у заводчиков. Первое время лисица жила в доме вместе с семьёй Кулаковых, но дикая зверюга постоянно портила мебель и задирала других питомцев. Тогда лису поселили в отдельном вольере на улице. Кроме желения разрушать всё вокруг, Алиса обладает игривым характером и роскошной шубой.


Пума Месси

Семья Александра и Марии Дмитриевых купили пуму по кличке Месси в 2016 году (тогда пуме был всего год). Пара впервые увидела животное в контактном зоопарке и решилась его приобрести. Теперь пума обитает в переоборудованной пензенской квартире. Пара рассказывает, что они решились на этот шаг, потому что у Месси с детства была куча проблем за здоровьем: от хронического цистита до атрофии мышц.



Сова Ёль

Yoll

Сова (а точнее филин) Ёль уже давно является звездой русскоязычного интернета. Вместе с Ёлью живёт её хозяйка Ника, несколько гекконов, кот Мурлок, сыч Лучик и весьма вероятно, что это ещё не весь список… Ника — орнитолог, поэтому лично для неё жизнь с дикими птицами не является чем-то из ряда вон. Но она настоятельно рекомендует не забывать, что совы — это хищники, поэтому думать, что они безобидные домашние пушистики, не стоит.



Дикие кошки

Екатерина из России решила не мелочиться. Она завела и рысей, и барханную кошку, и других диких представителей семейства кошачьих. Разумеется, прямо в доме они не живут, а обитают в отдельном вольере, но временами наведываются в гости к своим людям.


Фенек

Вообще-то фенек — это тоже дикое животное. Маленькая лиса — тоже лиса! Но это не мешает многим людям держать этого зверька дома.



Ворон Гоша

Известно, что вороны — птицы умные. Настолько умные, что могут сосуществовать и общаться с людьми. Вот и ворон Гоша нашёл себе своего человека.


Волки

Андрей строит парк для волков, приближённый к естественным условиям содержания. То ли волки считают его вожаком своей стаи, то ли ещё что-то.


Медведь Мансур

Андрей Иванов — человек нестандартный. Он не только частный пилот, но и папа медведя Мансура (Андрей сам себя так называет). В 2015 году Андрей подобрал одинокого потерянного медвежонка и стал его выхаживать.


Гепард Герда

Гепард Герда переселилась из сочинского зоопарка к людям. Хозяева Герды не рекомендуют следовать их примеру. Не только потому, что животное дикое, но и потому, что гепарды очень отличаются своим поведением от других представителей семейства кошачьих.


Енот Тимофей и другие

Ну и как же без енотов? Ещё одни любители экзотики завели в компанию к своим любимцам ещё и енота.


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Метки: Жизнь   видео   дикие животные   животные   забавно   милота   фото   
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5  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Есть еще одна классная пантера, живет в Сибири. От нее отказалась мать в зоопарке, а люди приютили. Живет в семье с ротвейлером. Есть канал на Ютьюбе.
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2k
svetludmila Полчаса назад
Справедливости ради, пума Месси кастрирован. Такие кошки превращаются в достаточно безобидных котят.
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Месси уже давно в доме живет.
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