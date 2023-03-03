10 случаев, когда дикие животные сдружились с людьми и поселились у них дома

Сова (а точнее филин) Ёль уже давно является звездой русскоязычного интернета. Вместе с Ёлью живёт её хозяйка Ника, несколько гекконов, кот Мурлок, сыч Лучик и весьма вероятно, что это ещё не весь список… Ника — орнитолог, поэтому лично для неё жизнь с дикими птицами не является чем-то из ряда вон. Но она настоятельно рекомендует не забывать, что совы — это хищники, поэтому думать, что они безобидные домашние пушистики, не стоит.