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Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан

Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан

Автор:
07 апреля 2023 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   дуриан   животные   забавно   фото   фрукт   
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Что будет, если кошкам и собакам дать понюхать дуриан.

Дуриан давно заслужил недобрую славу, и даже жители регионов, в которых растет этот фрукт, говорят о нем, что снаружи это ад, а внутри — райское блаженство. Причин тут несколько, и одна из них — колючки, которыми сверху покрыт дуриан. Из-за этого даже собирать его опасно, ведь плод нельзя срезать, он сам падает с дерева. Конечно, это происходит неожиданно, поэтому работники плантаций могут получить травмы. Так что собиратели дуриана обычно ходят в касках и специальных костюмах.

Все те, кому удалось распробовать экзотику, единогласно говорят, что вкус не похож ни на что другое. Так в дуриане уместились совершенно несочетаемые вкусы: он одновременно напоминает орешки, сразу несколько фруктов, чувствуется в нем и мороженое со странным луковым послевкусием.

Запах тоже смог уместить в себе удивительное разнообразие: кто-то чувствует испорченную рыбу или тухлые яйца, другие ощущают луково-чесночный запах и даже зловоние туалета. Собственно, животным тоже не по вкусу этот фрукт.

Посмотрите забавное видео о том, как они реагируют на дуриан.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дуриан   животные   забавно   фото   фрукт   
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6  комментариев
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26k
Serg2001 2 часа назад
Дуремар надо сразу есть... Пока тёпленький. Первые пять минут после разделки. Потом он как-то в реакцию с воздухом вступает и начинает стремительно набирать запашок... )
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81
Istagafirulla 50 минут назад
Есть у меня знакомые, у которых кот трескал дуриан аж хвост подрагивал от удовольствия.
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53k
dima423 2 часа назад
прикольно когда дома есть животные)
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
если есть сразу после вскрытия, он не пахнет. Мне показался на вкус как мягкий орех. Говорят еще он жутко полезный, "Там вся таблица Менделеева" так говорят экскурсоводы - надеюсь без радиоактивных элементов
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6k
Бу 2 часа назад
редкостная гадость и вонизма прости Господи
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9k
Copycat 2 часа назад
даа он же воняет как лук гнилой)

мне как то кофе с дурианом дали попробовать - не знаю в чем идея но мне казалось кофе должен был быть со вкусом дуриана, а не с этим противным запахом
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