Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан

Что будет, если кошкам и собакам дать понюхать дуриан.
Дуриан давно заслужил недобрую славу, и даже жители регионов, в которых растет этот фрукт, говорят о нем, что снаружи это ад, а внутри — райское блаженство. Причин тут несколько, и одна из них — колючки, которыми сверху покрыт дуриан. Из-за этого даже собирать его опасно, ведь плод нельзя срезать, он сам падает с дерева. Конечно, это происходит неожиданно, поэтому работники плантаций могут получить травмы. Так что собиратели дуриана обычно ходят в касках и специальных костюмах.
Все те, кому удалось распробовать экзотику, единогласно говорят, что вкус не похож ни на что другое. Так в дуриане уместились совершенно несочетаемые вкусы: он одновременно напоминает орешки, сразу несколько фруктов, чувствуется в нем и мороженое со странным луковым послевкусием.
Запах тоже смог уместить в себе удивительное разнообразие: кто-то чувствует испорченную рыбу или тухлые яйца, другие ощущают луково-чесночный запах и даже зловоние туалета. Собственно, животным тоже не по вкусу этот фрукт.
Посмотрите забавное видео о том, как они реагируют на дуриан.
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мне как то кофе с дурианом дали попробовать - не знаю в чем идея но мне казалось кофе должен был быть со вкусом дуриана, а не с этим противным запахом