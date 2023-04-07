Этот фрукт не выносят все: смешная реакция животных на дуриан

Запах тоже смог уместить в себе удивительное разнообразие: кто-то чувствует испорченную рыбу или тухлые яйца, другие ощущают луково-чесночный запах и даже зловоние туалета. Собственно, животным тоже не по вкусу этот фрукт.

Посмотрите забавное видео о том, как они реагируют на дуриан.