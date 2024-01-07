Собака или кошка: ученые выяснили какой питомец более полезен

Пока одни ученые высчитывают насколько вредно жить с домашними питомцами, другие активно решают кто же более полезен - кошка или собака.
В общем, все они полезны, да-да! Кошки помогают снизить давление, а собаки уменьшают риск развития деменции. Однако есть одно "но"...
Согласно исследованию университетов Флориды, Мичигана и Вирджинии, наличие домашнего животного, особенно если питомец живет с человеком больше пяти лет, замедляет снижение работоспособности мозга в пожилом возрасте. Однако, если сравнивать пользу, которую приносят людям кошки и собаки, результаты будут различными.
Собаки, в частности, снижают риск развития деменции в старости на 40 процентов. Японские ученые связывают это с тем, что наличие собаки вынуждает людей больше гулять и провоцирует общение с большим числом людей, что благотворно влияет на мозг. Кроме того, владельцы собак в среднем делают порядка 2760 шагов в день, благодаря выгулу своих питомцев, что способствует повышению их физической активности.
В случае с кошками картина иная — на физическую активность такие домашние питомцы практически не влияют.
Профессор ветеринарной медицины из Университета Линкольна, Дэниел Миллс, отмечает, что очень важно, чтобы у человека и кошки сложились хорошие отношения: это очень полезно для психического здоровья. Исследователи, изучающие взаимодействие между владельцами кошек и их питомцами, обнаружили, что кошки помогают снизить стресс, раздражительность и тревожность, а также способствуют снижению давления и частоты сердечных сокращений.
Фактически, домашние животные действуют "как естественное омолаживающее средство".
Источник:
- 16 животных-старичков, которым седина и возраст только добавляют очарования
- Британская собака-долгожитель отметила свой 21-й день рождения
- 30 случаев, когда хозяева оказались недостойны своих питомцев
- 17 животных-нахалов, которые не знают, что такое стыд
- 20 отцов, которые были категорически против домашних питомцев, но что-то пошло не так
А если барбос живёт в будке на цепи?