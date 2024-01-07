Собака или кошка: ученые выяснили какой питомец более полезен

В общем, все они полезны, да-да! Кошки помогают снизить давление, а собаки уменьшают риск развития деменции. Однако есть одно "но"...

Согласно исследованию университетов Флориды, Мичигана и Вирджинии, наличие домашнего животного, особенно если питомец живет с человеком больше пяти лет, замедляет снижение работоспособности мозга в пожилом возрасте. Однако, если сравнивать пользу, которую приносят людям кошки и собаки, результаты будут различными.