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Собака или кошка: ученые выяснили какой питомец более полезен

Собака или кошка: ученые выяснили какой питомец более полезен

Автор:
07 января 2024 09:18
Сообщество : Животные
Метки: домашние питомцы   здоровье   кошки   польза   собаки   ученые   
1818
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Пока одни ученые высчитывают насколько вредно жить с домашними питомцами, другие активно решают кто же более полезен - кошка или собака.

В общем, все они полезны, да-да! Кошки помогают снизить давление, а собаки уменьшают риск развития деменции. Однако есть одно "но"...

Согласно исследованию университетов Флориды, Мичигана и Вирджинии, наличие домашнего животного, особенно если питомец живет с человеком больше пяти лет, замедляет снижение работоспособности мозга в пожилом возрасте. Однако, если сравнивать пользу, которую приносят людям кошки и собаки, результаты будут различными.

Собаки, в частности, снижают риск развития деменции в старости на 40 процентов. Японские ученые связывают это с тем, что наличие собаки вынуждает людей больше гулять и провоцирует общение с большим числом людей, что благотворно влияет на мозг. Кроме того, владельцы собак в среднем делают порядка 2760 шагов в день, благодаря выгулу своих питомцев, что способствует повышению их физической активности.

В случае с кошками картина иная — на физическую активность такие домашние питомцы практически не влияют.

Профессор ветеринарной медицины из Университета Линкольна, Дэниел Миллс, отмечает, что очень важно, чтобы у человека и кошки сложились хорошие отношения: это очень полезно для психического здоровья. Исследователи, изучающие взаимодействие между владельцами кошек и их питомцами, обнаружили, что кошки помогают снизить стресс, раздражительность и тревожность, а также способствуют снижению давления и частоты сердечных сокращений.

Фактически, домашние животные действуют "как естественное омолаживающее средство".

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Метки: домашние питомцы   здоровье   кошки   польза   собаки   ученые   
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9  комментариев
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Х что за бред , у меня два обормота , один котофей второй барбос , и я их люблю как детей , но моментами или по очереди кого то люблю больше ( это в зависимости кто что натворил))) и прям сейчас один в ногах дрыхнит а второй на коленях и тарахтит , всем бобра и печенек )))
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6k
Дмитрий 15 минут назад
Прочитал пост своим кошкам, а они спят и даже ухом не повели, а собаченция внимательно послушала и скромно улыбнулась
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2k
КАКАнгел 23 минуты назад
лучший питомец это змея - ест раз в 2 недели , срет раз в неделю . не шумит не грызет мебель , не надо с водой возиться как это происходит с аквариумом - захотел погладить , достал, погладил, положил на место . корм - 100 рублей в неделю.
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37k
АнтонПолднев 53 минуты назад
У меня так

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4k
Андрей 57 минут назад
Поди миллионы долларов на это исследование потратили. Выводы прям революционные.
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8k
perekrestok Час назад
У нас дома есть кошка. Реально помогает здоровью. И настроение улучшает когда лежит рядом и мурчит. Давление 110 на 70, пульс 48. Может правда из-за того, что таблетки от давления пью. Но настроение реально улучшают домашние питомцы.
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14k
net Час назад
Это смотря каких ученых слушать))) Другие вот ученые как-то заявляли, что в молодом возрасте (20-30 лет) нежелательно заводить животных, особенно семейным парам. Потому что если вы завели допустим породистую собаку, которую надо тренировать, то потраченное на нее время и забота прямопропорциональны желанию и возможности завести ребенка.
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133k
parallax 2 часа назад
Британские учОные?
А если барбос живёт в будке на цепи?
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