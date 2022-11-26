Пушистая благодарность: как коты и собаки выражают эмоции языком тела

Конечно, всё это шутка. Ведь пушистые комки независимости тоже умеют радоваться и выражать благодарность. Правда, не так как собаки. Тем не менее, ни первые, ни вторые ничего нам не могут сказать, зато за них всё отлично говорит язык тела.

Что же собаки и кошки подразумевают под одними и теми же действиями?

Первые редко проявляют ласку и, как правило, покорно ждут, пока им всё-таки уделят заслуженное внимание, тогда как вторые выражают свою благосклонность через тактильный контакт. Чаще всего, если коты просятся на руки или трутся о вашу ногу, значит, они хотят сказать «спасибо».