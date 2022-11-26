Пушистая благодарность: как коты и собаки выражают эмоции языком тела

Не секрет, что собака – друг человека, а человек – раб кошки.
Конечно, всё это шутка. Ведь пушистые комки независимости тоже умеют радоваться и выражать благодарность. Правда, не так как собаки. Тем не менее, ни первые, ни вторые ничего нам не могут сказать, зато за них всё отлично говорит язык тела.
Что же собаки и кошки подразумевают под одними и теми же действиями?
Первые редко проявляют ласку и, как правило, покорно ждут, пока им всё-таки уделят заслуженное внимание, тогда как вторые выражают свою благосклонность через тактильный контакт. Чаще всего, если коты просятся на руки или трутся о вашу ногу, значит, они хотят сказать «спасибо».
Что же до голоса, то здесь всё наоборот. Мяуканье кота – не лучший знак, поскольку оно может означать проблемы со здоровьем. Хотя их настойчивое «мяу» можно расценить, как попытку пушистых склонить человека дать чего-нибудь вкусненького.
Понятно, что собаки могут лаять от страха или злости, однако нередко они делают это и от радости. Если ваш Барбос скачет вокруг вас и лает, значит, есть вероятность, что ваш питомец скоро взлетит от крутящегося хвоста.
Проще всего определить ревность, ведь и коты и собаки делают это часто. Да и, как правило, это очень заметно, ведь наши домашние питомцы боятся, что их исключат из вашей «стаи». Главное контролировать эту самую ревность, чтобы она не переросла в агрессию к тому, что перетянул долю хозяйского внимания.
Далеко не всем нравится, если питомец напрашивается спать рядом, однако это очень хороший знак. Кот будет спать только на человеке, которому он благодарен. Собака также не будет ложиться рядом с тем, кого не может терпеть. Так что если ваше домашнее животное жаждет совместной ночёвки, значит, вы в отношениях с ними вы всё делаете правильно.
Ну и закончим самым красноречивым выражением благодарности, а именно радостью от встречи с хозяином. Особенно это касается собак. Коты, конечно, редко выползают при появлении своего «покорного слуги», однако иногда и они соизволяют. Плохо, если любимый питомец вообще не проявляет никакой активности.
А как ваши питомцы проявляют радость или привязанность к вам, ведь иногда это происходит весьма оригинально?
Источник:
- Спасибо, люди: фото спасённых животных, которые согревают душу
- 30 случаев, когда хозяева оказались недостойны своих питомцев
- Технологии для питомцев: прикольные и полезные гаджеты, облегчающие жизнь с домашними животными
- На чихуахуа надели шипованный жилет, чтобы спасти от птиц
- Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Или объединились.
Большую часть их диапазона мы, люди, не слышим.
Поэтому социализированные к человеку животные говорят специально для людей - не уходя в ультразвук, и намного громче, чем для других животных.
Чаще они выражают именно эмоции , но часто можно различить отдельные слова - обозначения предметов, животных, действий или явлений.
Многие владельцы хорошо понимают речь своих питомцев, а некоторые умеют и говорить на их языке.