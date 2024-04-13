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Спать с собаками менее полезно, чем с кошками

Спать с собаками менее полезно, чем с кошками

Автор:
13 апреля 2024 11:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   домашние питомцы   кошки   собаки   сон   хозяева   
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Чтобы ухудшилось качество сна, достаточно, чтобы домашний питомец просто находился с хозяином в одной комнате.

В ходе опроса более чем 1500 американцев ученые выяснили их привычки, связанные со сном, и пришли к неожиданному выводу. Больше половины опрошенных являлись владельцами животных и спали с ними как минимум в одной комнате, но чаще домашние любимцы считали хозяйские кровати своей собственностью.


После ученые изучили привычки тех, кто спал вместе с питомцами, и тех, кто не разрешал им заходить в спальню ночью. Результаты оказались следующими: у первой группы респондентов было более низкое качество сна и больше симптомов бессонницы.


При рассмотрении типа домашних животных ученые нашли доказательства негативного влияния на сон при совместном сне с собаками, но не нашли доказательств негативного влияния на сон при совместном сне с кошками.


Собаки издают различные звуки, ворочаются, без зазрения совести ложатся на хозяина, сковывая его естественные движения. А еще даже будучи в сонном состоянии, мы бессознательно переживаем, как бы случайно не задеть любимца и не причинить ему боль. Кошки же более тихие в движениях, да и вес их значительно меньше, чем у собак.


Но 93% участников исследования, которые спали вместе со своими домашними животными, считали, что их питомцы оказывают либо положительное, либо нейтральное общее влияние на их сон. И уж никак им не мешали. Вот только процент невыспавшихся был достаточно высок.


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Метки: Видео   домашние питомцы   кошки   собаки   сон   хозяева   
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4  комментария
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12k
Света Час назад
Тупизна тупая. Всё свели только к двум вариантам, а на деле это не так. Во первых даже оставляя питомцев за дверью спальни, можно просыпаться от звуков и прочего. Независимо от того собака или кошка. Во вторых. Все знают что кошки ночные охотники и они просто инстинктивно шастают либо рано утром, либо поздно ночью. Некоторые тихо, а иные и с требованиями. Третье. Коты конечно ловчее и мельче, но и собаки есть таких и меньших размеров. Говорить о ворочании животныхи тем более опасений во сне придавить... Это идиотизм. Если человек спит не один, он, всегда подспудно этого опасется и тут совсем не важно кто это. Ну самое главное. Все животные и люди разные, все спят по разному. Например личный опыт. У меня было шесть собак не одновременно. Спала в разное время со всеми. И реально как успокоительное, как подушка - антистресс действует моя пятая собака-Гера. Это настолько спальное животное, что я только с ней хорошо засыпаю после ночной смены. Остальные все по разному. И в большинстве случаев спала именно с псинкой в постели в сложные 90-е года, когда у нас в доме с отоплением полный трэш был. Для согрева. В остальном не нужно допускать, чтобы большая собака считала вашу постель своей лежанкой. То есть это люди сами глупцы. Приглашение в постель для собак должно быть привелегией, поощрением и вести такм надо как скажет человек, а не наоборот. Именно так, я разобралась с моей шестой. Она крупная, длинным ногами брыкашки делает. Ну и спит на своей лежанке. А Гера чуть меньше, хоть и толще, но спит на одном боку практически, сопит уютно, мягкая, тёплая-усыпляющая.
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9k
Гвоздь Минуту назад
говорят, что если случайно придавить кота пузом, то в пузе будут дырки.
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3k
Дмитрий Час назад
Не, ну эти три ночных охотника конечно спать не хотят. Они деём отдохнули, а теперь пора играть. Это вам не такса, эти мелкие шкодники всю ночь дрыхнут как суслики, ещё и храпят. .
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