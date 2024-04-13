Спать с собаками менее полезно, чем с кошками

Чтобы ухудшилось качество сна, достаточно, чтобы домашний питомец просто находился с хозяином в одной комнате.
В ходе опроса более чем 1500 американцев ученые выяснили их привычки, связанные со сном, и пришли к неожиданному выводу. Больше половины опрошенных являлись владельцами животных и спали с ними как минимум в одной комнате, но чаще домашние любимцы считали хозяйские кровати своей собственностью.
После ученые изучили привычки тех, кто спал вместе с питомцами, и тех, кто не разрешал им заходить в спальню ночью. Результаты оказались следующими: у первой группы респондентов было более низкое качество сна и больше симптомов бессонницы.
При рассмотрении типа домашних животных ученые нашли доказательства негативного влияния на сон при совместном сне с собаками, но не нашли доказательств негативного влияния на сон при совместном сне с кошками.
Собаки издают различные звуки, ворочаются, без зазрения совести ложатся на хозяина, сковывая его естественные движения. А еще даже будучи в сонном состоянии, мы бессознательно переживаем, как бы случайно не задеть любимца и не причинить ему боль. Кошки же более тихие в движениях, да и вес их значительно меньше, чем у собак.
Но 93% участников исследования, которые спали вместе со своими домашними животными, считали, что их питомцы оказывают либо положительное, либо нейтральное общее влияние на их сон. И уж никак им не мешали. Вот только процент невыспавшихся был достаточно высок.
Источник:
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