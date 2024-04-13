Спать с собаками менее полезно, чем с кошками

После ученые изучили привычки тех, кто спал вместе с питомцами, и тех, кто не разрешал им заходить в спальню ночью. Результаты оказались следующими: у первой группы респондентов было более низкое качество сна и больше симптомов бессонницы.

При рассмотрении типа домашних животных ученые нашли доказательства негативного влияния на сон при совместном сне с собаками, но не нашли доказательств негативного влияния на сон при совместном сне с кошками.