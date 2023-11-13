В России создали вино для похудения и повышения стрессоустойчивости

И добавила:

Так как мы работаем над повышением качества и питательной ценности различных продуктов, мы заинтересовались такими свойствами этого гриба. Сначала провели исследования на виноградном чае: ферментировали его этим грибом. После этого сделали экстракт и обогатили полученным экстрактом вино. И убедились, что это вино обрело более высокую питательную ценность и жиросжигающие свойства за счет воздействия метаболитов гриба на организм.