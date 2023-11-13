В России создали вино для похудения и повышения стрессоустойчивости

Теперь граждане будут пить с пользой для здоровья.
Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) озадачился вопросами пьянства и выкатил уникальный продукт - вино с продуктами ферментации гриба Eurotium cristatum и биодобавками.
Учёные заявляют, что напиток улучшает состояние поджелудочной железы, активирует жировой обмен, укрепляет иммунитет и нормализует психическое здоровье. В частности, люди, регулярно заливающиеся этим винищем, станут невозмутимыми и стрессоустойчивыми. А потом они начнут молодеть и крепчать.
Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он дает хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов, – поведала Марина Мойсеяк, профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа.
И добавила:
Так как мы работаем над повышением качества и питательной ценности различных продуктов, мы заинтересовались такими свойствами этого гриба. Сначала провели исследования на виноградном чае: ферментировали его этим грибом. После этого сделали экстракт и обогатили полученным экстрактом вино. И убедились, что это вино обрело более высокую питательную ценность и жиросжигающие свойства за счет воздействия метаболитов гриба на организм.
О полезных свойствах красного вина говорили давно (если принимать в небольших количествах). Но такого перечня благодати в алкоголе ещё не было. Если всё это подтвердится, то любители выпить получат мощный козырь: будут не просто бухать, а заниматься здоровьем.
Источник:
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Итог: -15 кг.
Так что РОСБИОТЕХ изобрел очередного "робота Федора", "ё-мобиль" и любой "наш ответ" кому бы то ни было)