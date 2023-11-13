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В России создали вино для похудения и повышения стрессоустойчивости

В России создали вино для похудения и повышения стрессоустойчивости

Автор:
13 ноября 2023 15:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: РОСБИОТЕХ   вино   здоровые   польза   похудение   ученые   
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Теперь граждане будут пить с пользой для здоровья.

Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ) озадачился вопросами пьянства и выкатил уникальный продукт - вино с продуктами ферментации гриба Eurotium cristatum и биодобавками.

Учёные заявляют, что напиток улучшает состояние поджелудочной железы, активирует жировой обмен, укрепляет иммунитет и нормализует психическое здоровье. В частности, люди, регулярно заливающиеся этим винищем, станут невозмутимыми и стрессоустойчивыми. А потом они начнут молодеть и крепчать.

Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он дает хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов, – поведала Марина Мойсеяк, профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа.

И добавила:

Так как мы работаем над повышением качества и питательной ценности различных продуктов, мы заинтересовались такими свойствами этого гриба. Сначала провели исследования на виноградном чае: ферментировали его этим грибом. После этого сделали экстракт и обогатили полученным экстрактом вино. И убедились, что это вино обрело более высокую питательную ценность и жиросжигающие свойства за счет воздействия метаболитов гриба на организм.

О полезных свойствах красного вина говорили давно (если принимать в небольших количествах). Но такого перечня благодати в алкоголе ещё не было. Если всё это подтвердится, то любители выпить получат мощный козырь: будут не просто бухать, а заниматься здоровьем.

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Метки: РОСБИОТЕХ   вино   здоровые   польза   похудение   ученые   
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5  комментариев
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
Отсыпьте и мне этого грибочка.
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11k
Telar Gouroi Минуту назад
Пить не буду, подожду пока водку для похудения создадут
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13k
Иван Иваныч 53 минуты назад
С июля перестал пить вино вообще. Лишь иногда немного коньяка и вискаря.
Итог: -15 кг.
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1k
Лютый вам Бетховен 55 минут назад
Ну, за науку!
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ну, если мне не изменяет память, эти грибы китайцы уже много лет селят на чайные листы и успехом продают по всему миру. Чай называется Хей Ча Нун Сян и продаются в специализированых чайных магазинах- в Москве, так уж точно.
Так что РОСБИОТЕХ изобрел очередного "робота Федора", "ё-мобиль" и любой "наш ответ" кому бы то ни было)
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