“Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата”: во Франции задумались о домашних животных

Если читать сей опус от члена МГЭИК Франсуа Геменна неохота, то вкратце, из-за домашних хищников экологии как всегда капут.
Ну а если вы все же решились ознакомиться с этим смелым заявление поближе, то садитесь поудобнее, мы начинаем.
Вернувшись с 28-й климатической конференции, проходившей в Дубае, Франсуа Геменн был приглашен на местное телевидение LCI, вот там то ученый и поделился своим видением проблемы домашних питомцев.
В интервью ученый подчеркивает, что как естественные хищники, кошки несут ответственность за истощение биоразнообразия, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature 12 декабря. Там подсчитали, что кошки охотятся на "2084 вида (...), из которых 347 (16,65%) вызывают озабоченность с точки зрения сохранения". Уменьшение численности рептилий, мелких млекопитающих и птиц, вызывает особую озабоченность.
Домашние кошки, которых кормят их владельцы, охотятся гораздо реже, чем их бездомные собратья. С другой стороны, высокий уровень размножения кошек, с 3 до 4 пометов в год и от 4 до 8 котят в каждом, делает их видом, опасным для экосистемы.
Во Франции Сенат принял решение выделить 3 миллионов евро на проведение кампании по стерилизации бездомных кошек в 2024 году. По данным поправки, во Франции около "12 миллионов бездомных кошек, из которых в среднем 80% (...) конфисковываются (и) подвергаются эвтаназии". С мышами и крысами проблем у французов нет, они уже решили жить с ними в мире и согласии.
Ну если с кошками все более менее понятно, то чем же ученому не угодили собаки. А вот чем, их, оказывается, кормить надо, а это очень вредно для климата.
"Животноводство (необходимое для кормления животных, как и людей) оказывает значительно большее влияние на потребление воды, использование ископаемого топлива".
В Амазонии целые лесные массивы уничтожаются, чтобы "создать животноводческие фермы", предназначенные для прокорма плотоядных домашних питомцев, утверждают в еще одном исследовании борцы з все хорошее.
«Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата», - заявил Франсуа Гемен. Исследователь обосновал свои слова, объяснив, в частности, что «собаки, особенно крупные собаки, представляют собой катастрофу для климата, потому что их нужно кормить, и что сегодня значительная часть вырубки лесов используется для выращивания сельскохозяйственных культур, которые будут использоваться в качестве корма для домашних животных».
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Если решить эту проблему, то многие другие исчезнут сами по себе.
А вот у людей с головой - есть.