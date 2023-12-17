“Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата”: во Франции задумались о домашних животных

Ну а если вы все же решились ознакомиться с этим смелым заявление поближе, то садитесь поудобнее, мы начинаем.

Вернувшись с 28-й климатической конференции, проходившей в Дубае, Франсуа Геменн был приглашен на местное телевидение LCI, вот там то ученый и поделился своим видением проблемы домашних питомцев.