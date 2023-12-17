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“Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата”: во Франции задумались о домашних животных

“Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата”: во Франции задумались о домашних животных

Автор:
17 декабря 2023 11:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Франция   климат   кошки   собаки   экология   
1587
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Если читать сей опус от члена МГЭИК Франсуа Геменна неохота, то вкратце, из-за домашних хищников экологии как всегда капут.

Ну а если вы все же решились ознакомиться с этим смелым заявление поближе, то садитесь поудобнее, мы начинаем.


Вернувшись с 28-й климатической конференции, проходившей в Дубае, Франсуа Геменн был приглашен на местное телевидение LCI, вот там то ученый и поделился своим видением проблемы домашних питомцев.


В интервью ученый подчеркивает, что как естественные хищники, кошки несут ответственность за истощение биоразнообразия, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature 12 декабря. Там подсчитали, что кошки охотятся на "2084 вида (...), из которых 347 (16,65%) вызывают озабоченность с точки зрения сохранения". Уменьшение численности рептилий, мелких млекопитающих и птиц, вызывает особую озабоченность.



Домашние кошки, которых кормят их владельцы, охотятся гораздо реже, чем их бездомные собратья. С другой стороны, высокий уровень размножения кошек, с 3 до 4 пометов в год и от 4 до 8 котят в каждом, делает их видом, опасным для экосистемы.


Во Франции Сенат принял решение выделить 3 миллионов евро на проведение кампании по стерилизации бездомных кошек в 2024 году. По данным поправки, во Франции около "12 миллионов бездомных кошек, из которых в среднем 80% (...) конфисковываются (и) подвергаются эвтаназии". С мышами и крысами проблем у французов нет, они уже решили жить с ними в мире и согласии.


Ну если с кошками все более менее понятно, то чем же ученому не угодили собаки. А вот чем, их, оказывается, кормить надо, а это очень вредно для климата.


"Животноводство (необходимое для кормления животных, как и людей) оказывает значительно большее влияние на потребление воды, использование ископаемого топлива".


В Амазонии целые лесные массивы уничтожаются, чтобы "создать животноводческие фермы", предназначенные для прокорма плотоядных домашних питомцев, утверждают в еще одном исследовании борцы з все хорошее.


«Кошка - это катастрофа для биоразнообразия, собака - это катастрофа для климата», - заявил Франсуа Гемен. Исследователь обосновал свои слова, объяснив, в частности, что «собаки, особенно крупные собаки, представляют собой катастрофу для климата, потому что их нужно кормить, и что сегодня значительная часть вырубки лесов используется для выращивания сельскохозяйственных культур, которые будут использоваться в качестве корма для домашних животных».

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Метки: Видео   Франция   климат   кошки   собаки   экология   
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17  комментариев
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67k
Андрей Час назад
А что, с сокращением популяции Homo Sapiens они уже справились, коль скоро на домашних животных переключились?! И такое ощущение, что они расчищают "поляну" для какого-то другого вида существ, не млекопитающих...
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3k
Pioner76 5 минут назад
От коров на бедных кошек и собак перешли. Точно с Миром что то не так.
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18k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 9 минут назад
Суки! Хоть бы котиков-то не трогали! От гомосеков больше вреда, газов тех же, - выхлопные трубы у них диаметром гораздо больше, чем у нормального человека
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1k
Мария Коненкова 10 минут назад
Ну, во Франции-то всё хорошо и биоразноообразием. Крысы всей размерной сетки и цветовой палитры, клопы сортовые, тепличные... Им бы, придуркам, кошек туда, так нет, они, вишь, для их биоразнообразия целая катастрофа... Не всех больных война убила.
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87k
Доктор Джонс 12 минут назад
Котики им помешали, а вот клопы, тараканы и крысы - нет...
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1k
Laert 20 минут назад
а французы - это катастрофа для нормальных человеков
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27k
Влад Полчаса назад
Нужно понимать что ученых в этих областях просто не существует. Не могут исследователи опираться на данные наблюдений поскольку более-менее масштабные наблюдения ведутся лет тридцать, а это ничто в масштабах глобальных процессов. Они не могут просчитать все факторы потому что это и леса, и океаны, и извержения, и активность солнца, и ослабление магнитного поля и черти-что еще что невозможно ни предсказать, ни тем более, как-то повлиять. Они не могут поставить эксперимент поскольку это не лаборатория, невозможно, например, вырубить все леса на земле и посмотреть что получится. Поэтому науки как таковой не существует. Есть только наукообразное обоснование пустых теорий или политических заказов.
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Тупоголовые бездари.
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10k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Потреблятство не мешало бы подсократить.
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129k
parallax 49 минут назад
Просто нас, людей, на планете стало слишком много.
Если решить эту проблему, то многие другие исчезнут сами по себе.
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5k
Lexx Час назад
Какие им кошки-собаки. У них теперь домашние питомцы - клопы. Вот пусть их дальше и разводят. Их и кормить не надо, они сами кушают.
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17k
SandMANn Час назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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4k
Харон Час назад
Это вот такие вот "учёные" катастрофа, а не коты с собаками.
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