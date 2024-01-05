Жительница Индии была замужем за четырьмя мужчинами одновременно

Афера раскрылась после того, как один из мужей заявил о ее пропаже. Он рассказал полиции, что за три месяца до этого супруга призналась, что беременна, и перестала выходить с ним на связь. А через несколько дней Прашант обнаружил в соцсетях свежие свадебные фотографии жены. Хорошенько покопавшись в биографии супруги, он узнал, что помимо него у женщины есть еще трое мужей.

Я был третьим мужем, поскольку до меня она вышла замуж за двух мужчин. Сейчас она вышла замуж за четвёртого. Никто из ее семьи не рассказал мне о её предыдущих браках, когда я женился на ней», — жалуется третий муж по имени Прашант в интервью индийскому телеканалу «ТВ-9».

Теперь уже все мужья знают об этой истории, а Прашант пытается добиться возбуждения дела об измене, «чтобы не дать своей супруге дальше обманывать мужчин».