Жительница Индии была замужем за четырьмя мужчинами одновременно

История в духе Болливуда. Молодая женщина из Индии ухитрилась выйти замуж четыре раза и все это она проделала параллельно. При этом все четыре мужа до поры до времени и знать не знали о таком коварстве. Раскрылась афёра, как всегда, случайно.
Молодая женщина из Индии по имени Снеха стала героиней настоящего общественного скандала в штате Карнатака. Она была замужем одновременно за тремя мужчинами, держа это втайне от своих избранников и убеждая их, что они — те самые, единственные. Попалась Снеха только на четвёртом браке и, как это водится, случайно.
Афера раскрылась после того, как один из мужей заявил о ее пропаже. Он рассказал полиции, что за три месяца до этого супруга призналась, что беременна, и перестала выходить с ним на связь. А через несколько дней Прашант обнаружил в соцсетях свежие свадебные фотографии жены. Хорошенько покопавшись в биографии супруги, он узнал, что помимо него у женщины есть еще трое мужей.
Я был третьим мужем, поскольку до меня она вышла замуж за двух мужчин. Сейчас она вышла замуж за четвёртого. Никто из ее семьи не рассказал мне о её предыдущих браках, когда я женился на ней», — жалуется третий муж по имени Прашант в интервью индийскому телеканалу «ТВ-9».
Теперь уже все мужья знают об этой истории, а Прашант пытается добиться возбуждения дела об измене, «чтобы не дать своей супруге дальше обманывать мужчин».
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