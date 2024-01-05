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Жительница Индии была замужем за четырьмя мужчинами одновременно

Жительница Индии была замужем за четырьмя мужчинами одновременно

Автор:
05 января 2024 18:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Болливуд   Индия   Карнатака   афера   брак   многомужество)   обман   
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История в духе Болливуда. Молодая женщина из Индии ухитрилась выйти замуж четыре раза и все это она проделала параллельно. При этом все четыре мужа до поры до времени и знать не знали о таком коварстве. Раскрылась афёра, как всегда, случайно.

Молодая женщина из Индии по имени Снеха стала героиней настоящего общественного скандала в штате Карнатака. Она была замужем одновременно за тремя мужчинами, держа это втайне от своих избранников и убеждая их, что они — те самые, единственные. Попалась Снеха только на четвёртом браке и, как это водится, случайно.

Афера раскрылась после того, как один из мужей заявил о ее пропаже. Он рассказал полиции, что за три месяца до этого супруга призналась, что беременна, и перестала выходить с ним на связь. А через несколько дней Прашант обнаружил в соцсетях свежие свадебные фотографии жены. Хорошенько покопавшись в биографии супруги, он узнал, что помимо него у женщины есть еще трое мужей.

Я был третьим мужем, поскольку до меня она вышла замуж за двух мужчин. Сейчас она вышла замуж за четвёртого. Никто из ее семьи не рассказал мне о её предыдущих браках, когда я женился на ней», — жалуется третий муж по имени Прашант в интервью индийскому телеканалу «ТВ-9».

Теперь уже все мужья знают об этой истории, а Прашант пытается добиться возбуждения дела об измене, «чтобы не дать своей супруге дальше обманывать мужчин».

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Метки: Болливуд   Индия   Карнатака   афера   брак   многомужество)   обман   
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4  комментария
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37k
Андрей Иванов Час назад
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14k
кот базилий Час назад
Сразу воткнуть могут только трое.
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lexa Час назад
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56k
Мойша Час назад
Гений логистики!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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