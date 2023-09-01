Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу

В итоге поиски прекратили. А у вдовы началась чёрная полоса. Роскошный дом семьи был приобретён в ипотеку. Которую надо было продолжать платить. А компенсацию в связи со смертью мужа Энн могла получить только через 7 лет. Именно такой срок установлен в Британии для признания мёртвыми без вести пропавших.

Дело получило широкую огласку в прессе и обществе. Поэтому суд, куда обратилась женщина, пошёл ей навстречу и признал мужа погибшим всего через год.