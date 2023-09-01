Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу

Деньги – это такая привлекательная субстанция, что ради их получения люди готовы на всё. Или почти всё.
Супруги Джон и Энн Дарвин жили себе тихо и мирно в городе Ситон-Кэрью, что в графстве Дарем, работали, воспитывали сыновей Марка и Энтони. Энн трудилась в больнице, а её супруг переквалифицировался из педагогов в надзиратели: в тюрьме больше платили.
Одним из хобби Дарвина была гребля. И однажды, 21 марта 2002 года, мужчина вышел на каноэ в море как делал десятки раз до этого. И не вернулся. Испуганная жена обратилась с полицию. Джона искали несколько недель. К поискам привлекли десятки человек и самую разную технику. В результате обнаружились обломки лодки Дарвина. Человека найти не удалось. Ни живым, ни мёртвым.
В итоге поиски прекратили. А у вдовы началась чёрная полоса. Роскошный дом семьи был приобретён в ипотеку. Которую надо было продолжать платить. А компенсацию в связи со смертью мужа Энн могла получить только через 7 лет. Именно такой срок установлен в Британии для признания мёртвыми без вести пропавших.
Дело получило широкую огласку в прессе и обществе. Поэтому суд, куда обратилась женщина, пошёл ей навстречу и признал мужа погибшим всего через год.
Женщина оформила на детей пенсию и стала получать выплаты по страховке. В общей сложности Энн получила порядка 500 тыс. фунтов, хотя в разных источниках фигурируют разные суммы.
Дарвин начала много путешествовать, пытаясь забыться. И итоге через пару лет перебралась на ПМЖ в Панаму. Через несколько лет ей сообщили, что в лондонском отделении полиции появился мужчина, который называет себя Джоном Дарвином – её погибшим мужем.
Несчастный страдал амнезией и не мог сообщить никаких подробностей. Практически вся страна ликовала, радуясь чудесному спасению и благополучному исходу истории, растянувшейся на годы. Сыновья забрали Джона из участка. Пока все ликовали, в Сети появилось любопытное фото, датированное 2006 годом: довольные и счастливые Джон и Энн старательно улыбались в камеру. Но загвоздка была в том, что сделано оно было за год до появления Джона в Лондоне.
Получается, парочка прекрасно проводила время в Панаме, тогда как на публику Энн продолжала играть роль безутешной вдовы. Панамские репортёры прижали её к стенке, и она вынуждена была во всём признаться.
Супругов арестовали по подозрению в мошенничестве и стали разбираться в хитросплетениях махинации. Причина оказалась банальной: деньги. Их катастрофически не хватало, поскольку надо было платить за дом и два других объекта недвижимости, купленных для бизнеса. Но средств не хватало, долги росли как снежный ком.
И предприимчивая парочка стала рассматривать не совсем законные способы обогащения. Выбрав в итоге среди ограблений и торговли запрещёнными препаратами самый безобидный – аферу со страховкой.
Первое время после мнимой гибели мужчина жил в палатке в окрестностях залива, которые не затронула поисковая операция. Потом женщина перевезла его в потайную комнату, предварительно оборудованную в доме. Первое время он находился в ней безвылазно, а потом стал выходить на улицу. В сутулом подволакивающем ногу старике (Джон отрастил бороду) даже знакомые не узнали Дарвина.
Используя документы скончавшегося в 50-х мальчика Джона Джонсона, аферист даже стал подрабатывать, выполняя разовые поручения. Потом парочка осмелела до того, что стала открыто жить в Панаме и даже строить планы по построению легального бизнеса. Как раз в агентстве недвижимости, где мошенники присматривали для этих целей земельный участок, и было сделано это фото.
Для легализации в Панаме нужно было предоставить рекомендательное письмо с прежнего места жительства. Понятно, что по документам мертвого человека это было сделать невозможно. И вместо поиска другой страны, более лояльной в плане получения гражданства, Джон решил прикинуться потерявшим память и заявиться в полицейский участок.
В 2008 году мошенников приговорили к 6 годам лишения свободы. Сыновья отвернулись от родителей, ведь они всё это время жили, веря в гибель отца и скорбь матери. Плюс к этому, незадачливым арестантам следовало вернуть и незаконно присвоенные средства по страховке.
В 2011 году супруги вышли на свободу. Пути их разошлись. После развода Энн перебралась в Йорк и посвятила себя уходу за бездомными животными. Джон, который и в тюрьме активно переписывался с женщинами, начал устраивать личную жизнь. В итоге его второй женой стала филиппинка Мерси Мэй Авила, к которой он и переехал.
Без отрыва от счастливой семейной жизни он написал книгу о своих приключениях-злоключениях и периодически мелькал на ТВ в разных шоу. Видимо, совершенно не стыдясь своего прошлого.
В 2022 году на экраны вышел британский мини-сериал «Вор, его жена и каноэ», основанный на истории супругов Дарвин, главные роли в котором сыграли Эдди Марсан и Моника Долан.
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