Капля крови в море лжи Элизабет Холмс

У неё были деньги, отложенные родителями на учёбу, которые она решила использовать как начальный капитал собственной компании Theranos.

Компания начала свою работу в 2003 году. Идея была в чём: аппарат "Эдисон", разрабатывавшийся в Theranos должен был по одной только капельке крови, взятой без шприца, пациента провести диагностику и выявить все заболевания. Элизабет рассказывала, что придумала данный аппарат потому, что сама боялась врачей и особенно процедуры забора крови для анализов.