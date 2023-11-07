Капля крови в море лжи Элизабет Холмс

Она была поклонницей Стива Джобса, его успеха и его манеры ведения бизнеса. Она хотела быть новым Марком Цукербергом или же Биллом Гейтсом: бросила учёбу, чтобы построить многомиллионный бизнес. Но, в отличие от этих парней, это был не бизнес - это была грандиозная афера.
Малышка Элизабет родилась в Вашингтоне, в 1984 году. Родителями её были вице-президент энергетической компании Enron и сотрудница комитета Конгресса.
Когда девочке исполнилось девять лет, семья перебралась сначала в Хьюстон, потом в Китай, а в 2002 году Холмс начала учёбу в Стэнфордском университете, выбрав химическую специальность.
Не дождавшись конца обучения, уже в 19 лет она решила начать своё дело.
У неё были деньги, отложенные родителями на учёбу, которые она решила использовать как начальный капитал собственной компании Theranos.
Компания начала свою работу в 2003 году. Идея была в чём: аппарат "Эдисон", разрабатывавшийся в Theranos должен был по одной только капельке крови, взятой без шприца, пациента провести диагностику и выявить все заболевания. Элизабет рассказывала, что придумала данный аппарат потому, что сама боялась врачей и особенно процедуры забора крови для анализов.
Стартап показался настолько мощным, что в него вложили деньги очень состоятельные люди: экс-президент США Билл Клинтон, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, венчурный фонд Draper Fisher Jurvetson. И это далеко не полный список инвесторов. Компанию оценивали в миллиарды долларов, а Холмс называли самой молодой миллиардершей в мире.
В 2015 году Time внёс её в список сотни самых влиятельных людей в мире.
Вот только Элизабет, по отзыву профессора медфакультета Стэнфордского университета Филлиса Гарднера, мало что понимала в инженерном деле, а в медицине не понимала вообще ничего. Именно с ним Холмс советовалась поначалу, пока проект был в стадии идеи.
Но впечатление она производить умела: её образ "Стива Джобса в юбке" отлично работал на репутацию. Чёрные водолазки и слаксы были основными в её гардеробе, а когда Холмс выступала или вела беседу с кем-то влиятельным, то намеренно сильно понижала голос и смотрела на оппонента в упор. Холмс активно создавала образ деловой и серьёзной женщины, называла Theranos "айподом в медицине" и утверждала, что пройдёт совсем немного времени и её "Эдисон" будет стоять в каждом доме.
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История Холмс чем-то напоминает историю Анны Делви (Сорокиной). Элизабет умудрялась получать финансирование Theranos, не раскрывала детали её новаторской технологии. Она всегда сохраняла за собой полный контроль в компании и её голос всегда был решающим.
Компания Theranos существовала 10 лет и смогла привлечь инвестиции размером в... 900 млн долларов!
Технология всё ещё держалась в секрете, а стартап уже оценили в 9 млрд долларов. В компании было больше 800 сотрудников и её считали такой же перспективной как Spotify, AirBnB или Uber.
Тестирование Theranos начала предлагать общественности во второй половине 2013 года. Было открыто множество пунктов приёма крови в Финиксе, один поставили в Пенсильвании и два в Калифорнии. Деятельность компании была закрыта не только для обывателей, но и даже для сотрудников. Все данные Холмс тщательно скрывала и никто не знал, что там с перспективами, все успешно, или же есть проблемы и всё идёт ко дну.
Данный факт заметили и СМИ. Уже в 2015 году The Wall Street Journal написал несколько статей-разоблачений и история "Стива Джобса в юбке" стала историей колоссального провала.
Журналист Джон Каррейр смог узнать, что Theranos использует для анализа крови не собственное инновационное оборудование, а прибегает к помощи лабораторий со стороны. И сами-то эти лаборатории оказались не очень и их анализы не были надёжными. А чуть позже стало известно, что "уникальная технология" использовалась лишь в 15 видах анализов, тогда как заявлено было 200. А все остальные тести делались на самых обычных аппаратах.
В лабораториях Theranos были серьёзные нарушения, напрямую угрожавшие жизням сотрудников. Ну и самое главное - новаторская и революционная технология попросту не работала.
Компания, которую так полюбила Кремниевая долина, оказалась просто фикцией, а саму Элизабет стали называть обманщицей.
Главным было то, что за все долгие годы существования, Theranos так и не смогла предоставить ни одного доказательства того, что технология эффективная и рабочая.
На Theranos были поданы коллективные иски.
Аптечные сети, согласившиеся сотрудничать с компанией Холмс, выступили против Theranos. Пациенты рассказали, что "Эдисон" неверное диагностировал у них онкологические заболевания или диабет. Забавно, что в том же году, когда компания обанкротилась (2018 год), журнал Business Insider, незадолго до этого, включил Theranos в список перспективных биологических стартапов.
В том же 2018 году на Элизабет Холмс и её бизнес-партнёра и президента Theranos Рамеша Балвани подали в суд с обвинениями в мошенничестве и им грозило 20 лет лишения свободы. К слову, Балвани был также и бывшим гражданским мужем Элизабет.
Они вдвоём сдались ФБР и их отпустили с залогом в полмиллиона долларов на каждого. Но вину свою они категорически отрицали.
Разбирать дело Theranos должны были начать в 2020 году, но сначала его приостановили из-за пандемии ковида, а 10 июля Холмс родила сына от наследника калифорнийской сети отелей и явно не могла какое-то время являться в суд. Многие даже заподозрили, когда Элизабет довольно скоро забеременела во второй раз, что она таким образом пытается манипулировать присяжными и судьёй, чтобы получить меньший срок.
Но в 2022 году суд Сан-Хосе, таки, приговорил Холмс к 11 с лишним годам тюрьмы. Балвани же осудили на 13 лет тюрьмы. Также они обязаны вернуть инвесторам и пострадавшим 452 млн долларов.
Уже в мае 2023 года Холмс, успевшая к этому времени родить ещё одного ребёнка, начала отбывать наказание в Федеральном тюремном лагере города Брайан (штат Техас). Суд выбрал именно эту тюрьму, что Холмс могла каждые выходные видеться со своими детьми. Дети младше 10 лет могут, во время свидания, сидеть у мамы на коленях, младенцев можно будет кормить грудью, а при тюрьме даже есть игровая комната.
Вообще, тюрьма эта достаточно комфортная - там можно выбрать веганское питание, позаниматься спортом, посещать салон красоты, выучиться в местном колледже, прикупить что-то в местном магазинчике. Работать новичков в таких тюрьмах сначала отправляют на кухню, как на самую низкооплачиваемую работу (а напомню - именно с тюремной зарплаты Холмс будут выплачиваться долги пострадавшим от её аферы). Но потом можно пойти работать секретарём, в колл-центр, присматривать за садом, а то и вообще дрессировать щенков лабрадоров.
В общем, детей видеть будет часто, относительно комфортное пребывание (с учётом того, что это всё-таки тюрьма) и, может быть, выучится наконец на кого-нибудь.
Также Элизабет полностью сменила имидж во время судебного процесса: постепенно из её гардероба ушли чёрные водолазки, стали появляться пастельные тона, а знаменитый низкий голос Холмс, которым она так славилась, тоже внезапно исчез. Теперь она разговаривала с журналистами обычным женским высоким голосом.
Кажется, Холмс решила полностью уйти от того персонажа, которым она являлась во время существования Theranos и даже просит, чтобы теперь её называли не иначе как Лиз.
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