Верный способ разбогатеть от Большой Терезы

Когда человеку очень хочется больших денег, но возможностей сколотить состояние честным путём нет, то приходит время креатива.
Эта история примечательна тем, что растянулась почти на два века и нашла продолжение даже в наши дни. Семейство Ориньяк, состоявшее из овдовевшего отца и 4 детей, проживало в Бозеле – небольшой французской деревушке в начале 1870-х годов. Папаша, который был не дурак выпить, после возлияний хвастался односельчанам благородным происхождением и демонстрировал старый запечатанный сундук. Там, как утверждал мужчина, хранятся документы на роскошное поместье в Оверни, которое дочери и сыновья унаследуют после смерти «графа».
В 1874 году отец покинул грешный мир. Но в сундуке оказались не бумаги на замок, а всего лишь кирпич: псевдограф оказался большим шутником. Кажется, посмеялись и забыли. Но нет. Дочь Ориньяка Тереза работала прачкой в доме знаменитого юриста Гюстава Юмбера, который затем стал сенатором, и позднее дорос до должности министра юстиции Французской республики. Предприимчивая девушка, видимо, унаследовала дар материализации фантазий своего отца и заявила, что является наследницей чикагского миллионера Роберта Генри Кроуфорда. У которого работала сиделкой и очень умилила богача своей заботой. В связи с чем Роберт сделал на неё завещание, оставив участливой французской девушке несметные богатства. Единственным условием его получения было обнародование бумаг только после того, как младшая сестра Терезы – Мари, которая помогала в уходе, достигнет возраста 21 года.
Сын Юмбера – подающий надежды молодой юрист Фредерик так впечатлился тем, что в доме его семьи трудится наследница миллионного состояния, что женился на Терезе. Естественно, ни один банк не отказывал паре в кредите, ведь гарантом была фамилия Юмбер и маячащие на горизонте богатства Терезы.
Неожиданно объявились два племянника почившего миллионера с другим завещанием. В соответствии с которым наследство делилось между ними и Мари, а Терезе доставалась лишь скромная ежегодная рента. Женщина пришла в бешенство. Привлекли Юмбера-старшего. Потянулись бесконечные суды, которые продлились почти четверть века. Поскольку то одна, то другая стороны сознательно затягивали процесс и не появлялись на заседаниях.
Документы Терезы было решено поместить в сейф Юмбера-старшего, который к тому времени занял пост министра юстиции. Какой гарант может быть более надёжным?
Шло время. Супруги продолжали вести роскошную жизнь и брать кредиты. Не особенно торопясь их возвращать. А как только банки пытались предъявить претензии, в качестве аргументов тут же всплывало миллионное наследство и авторитет свёкра министра.
Наконец в 1902 году после долгих мытарств суд вынес решение в пользу супругов Юмбер. Когда приставы явились в их дом для вскрытия сейфа, то чету не обнаружили (старый Юмбер к тому времени уже несколько лет как скончался). Как и большинства ценных вещей, которые супруги предусмотрительно захватили с собой. Зато сейф остался. В котором после вскрытия обнаружилась лишь пачка старых газет.
А ведь одновременно с историей с наследством дамочка открыла страховую компанию Rente Viagere, которая фактически представляла собой финансовую пирамиду. И из провинциальной девушки превратилась в воротилу бизнеса Большую Терезу. Так что помимо долгов банкам она задолжала ещё и множеству вкладчиков.
Обнаружили супругов по чистой случайности в Мадриде. Бдительный сосед заметил, что они получают подозрительно много французских газет. В 1903 году в Париже состоялся процесс. Перед судом предстали супруги Юмбер, сестра Терезы Мари и… племянники покойного миллионера Кроуфорда. Которыми оказались братья Ориньяк Эмиль и Ромен.
Хитроумное семейство разработало идеальный план – затягивать процесс с помощью отсутствия второй стороны. Пусть и фальшивой. Банкиры, осознав масштаб катастрофы, дали заднюю и стали утверждать, что средства выдавали исключительно по своему желанию. И потенциальное наследство заёмщиков здесь ни при чём. Ведь адекватные клиенты явно не понесли бы свои накопления в организацию, которая так легкомысленно разбрасывается чужими деньгами.
Преступное семейство, обогатившееся в общей сложности на 120 млн франков, выплатило штраф из расчёта 100 франков на человека. Правда, супругов посадили на 5 лет за подделку документов, Ромен получил 3, Эмиль и Мари по 2 года. Но подключились адвокаты, поскольку возник юридический казус – невозможно подделать несуществующие документы. Так что аферисты довольно скоро вышли и благоразумно отбыли в Штаты.
В 1983 году на экраны вышел фильм «Тереза Юмбер» о приключениях ловкой аферистки с Симоной Синьоре в главной роли.
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