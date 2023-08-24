Верный способ разбогатеть от Большой Терезы

Документы Терезы было решено поместить в сейф Юмбера-старшего, который к тому времени занял пост министра юстиции. Какой гарант может быть более надёжным?

Шло время. Супруги продолжали вести роскошную жизнь и брать кредиты. Не особенно торопясь их возвращать. А как только банки пытались предъявить претензии, в качестве аргументов тут же всплывало миллионное наследство и авторитет свёкра министра.

Наконец в 1902 году после долгих мытарств суд вынес решение в пользу супругов Юмбер. Когда приставы явились в их дом для вскрытия сейфа, то чету не обнаружили (старый Юмбер к тому времени уже несколько лет как скончался). Как и большинства ценных вещей, которые супруги предусмотрительно захватили с собой. Зато сейф остался. В котором после вскрытия обнаружилась лишь пачка старых газет.