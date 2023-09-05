Сделка века: как изобретательный мошенник продал наивному иностранцу Зимний дворец

Этот обаятельный мошенник занял достойное место в плеяде известных авантюристов.

Что примечательно, ясности в биографии Николая Герасимовича Савина нет. Видимо, он уже тогда старался максимально заметать следы и прятать концы в воду с учётом специфики его деятельности.

Предположительно он происходил из древнего дворянского рода, а предки служили ещё Ивану Грозному. Сам Николай предпочитал делать всё, чтобы порадовать единственного достойного господина – самого себя.