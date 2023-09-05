Сделка века: как изобретательный мошенник продал наивному иностранцу Зимний дворец

«Зимний, кому Зимний дворец? Налетай – подешевело!» Маловероятно, что предприимчивый продавец, провернувший
сделку аферу века, так завлекал покупателя. Но, что поразительно, таковая состоялась.
Вообще, тема наживы на доверчивых гражданах настолько популярная, что к ней прибегали мошенники всех мастей, начиная с прототипа Остапа Бендера и заканчивая современными ифоцыганами.
Этот обаятельный мошенник занял достойное место в плеяде известных авантюристов.
Что примечательно, ясности в биографии Николая Герасимовича Савина нет. Видимо, он уже тогда старался максимально заметать следы и прятать концы в воду с учётом специфики его деятельности.
Предположительно он происходил из древнего дворянского рода, а предки служили ещё Ивану Грозному. Сам Николай предпочитал делать всё, чтобы порадовать единственного достойного господина – самого себя.
В биографии, которую Савин написал сам, говорится, что он родился в Канаде в 1894 году. Родители перевезли его в Россию, а когда юноша вошёл в возраст, то поступил на службу в кавалерию. Впрочем, ратные подвиги Савина интересовали мало. Он специализировался в основном на играх, выпивке и барышнях.
Наследство родителей при таком образе жизни быстро иссякло. А начальство попросило неблагонадёжного корнета покинуть ряды армии, устав от его постоянных выходок и нарушений.
Мужчина вернулся в Петербург и продолжил вести привычный образ жизни. Не обошлось и без приключений. Жизнь занесла Савина в Болгарию, где он чуть не стал царём. Правда, подозрительные турки, к которым он отправился за разрешением, опознали предприимчивого гражданина, взяли под стражу и экстрадировали домой.
В заключении Савин долго не пробыл. Вероятно, бежал с каторги, прикинувшись мёртвым сокамерником. Его имя в разном контексте периодически всплывало в прессе. То он представлялся претендентом на болгарский престол, то состоятельным французом. Успел даже обзавестись семьёй, но семейная жизнь не продлилась долго: корнет сбежал, прихватив с собой приданое супруги.
Потом случилась Февральская революция. И Савин оказался караульным Зимнего дворца. И не просто рядовым – он возглавил караульную службу. Должность подразумевала наличие свободного времени, которое мужчина решил потратить с пользой – разработать очередной план быстрой наживы.
Судьба свела его с эксцентричным американцем. Неизвестно, как того занесло в Россию в смутные времена, но он подошёл к Савину и поинтересовался, можно ли купить Зимний. Он хочет разобрать дворец и перевезти его на родину.
Корнет, не будь дураком, представился собственником здания и, не откладывая дела в долгий ящик, приступил к обсуждению сделки. Документы с поддельной печатью были изготовлены молниеносно. Бумаги и связка ключей перекочевали к довольному американцу, а Савин стал не менее счастливым обладателем двух чемоданов с деньгами.
Когда новый «собственник» подогнал технику для демонтажа, разобрать здание ему, естественно, никто не позволил. Ведь предъявленные документы оказались обычным долговым обязательством.
Николай Герасимович спешно выехал в Азию. О дальнейшей жизни Савина известно мало. Но ушёл из жизни он в преклонных годах, мужчине было за 80. Что уже поразительно с учётом специфики его деятельности.
А в истории Савин остался как пример удивительной смеси отваги, творческого мышления, природного обаяния и полного отсутствия принципов.
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Интересно, а как он на фронт в 1914-1917гг. не попал, будучи корнетом от кавалерии?
Юноша: