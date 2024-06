Великая алмазная афера 1872 года

Посмотрев на кучу драгоценных камней, лежащую на бильярдном столе, мужчины решили, что 10 % камней из этой кучи нужно отвезти в Нью-Йорк для оценки Чарльзом Льюисом Тиффани из Tiffany and Co Jewelers. Команда мужчин привезла камни на Манхэттен для оценки, и к ним присоединились конгрессмен и одно время кандидат в президенты Бенджамин Батлер из Массачусетса, Гораций Грили, редактор газеты New York Tribune, генерал-майор Макклеллан и несколько неназванных высокопоставленных банкиров.

Осмотрев камни, Tiffany определила, что они подлинные, и установила стоимость около $150 000, что означало, что оставшиеся 90 % камней из этой последней «поездки на алмазное поле» стоили около $1,5 млн!

Инвесторы из Калифорнии и Нью-Йорка создали Горно-коммерческую компанию Сан-Франциско и Нью-Йорка. Чтобы убедить людей купить акции этой новой компании, в известных ювелирных магазинах были выставлены лотки с драгоценными камнями.

Инвесторы пришли к Арнольду и Слэку и потребовали, чтобы те провели их к фантастической шахте и взяли с собой Генри Янина – известного горного инженера, для дальнейшей оценки участка. Хитрые братья согласились на эти условия, но настояли на том, чтобы во время последнего подхода к месту назначения у группы были завязаны глаза.