Великая алмазная афера 1872 года

Однажды ночью в 1871 году два двоюродных брата и старателя, Филипп Арнольд и Джон Слэк, появились на пороге офиса Джорджа Д. Робертса в Сан-Франциско. Джордж Робертс был финансистом, брокером и бизнесменом, которого описывали как человека, готового действовать быстро - возможно, слишком быстро - когда появлялись возможности.

Братья Арнольд и Слэк спросили Робертса, могут ли они войти в его офис и оставить там кое-что на ночь. После некоторого давления со стороны Робертса кузены рассказали мужчине, что кожаный мешок, который у них был, полон необработанных алмазов, которые они нашли на месторождении драгоценных камней в секретном месте.

Арнольд и Слэк сказали, что собирались сдать сумку на хранение в Bank of California, но банк был закрыт в столь поздний час.

Арнольд и Слэк заставили Робертса поклясться, что он никому не расскажет о камнях. Но что касается Джорджа Робертса, то хранение секретов не было его сильной стороной. Сразу после того, как Арнольд и Слэк покинули офис, Робертс позвонил Уильяму Ралстону – богатому основателю Банка Калифорнии, и человеку по имени Эсбери Харпендинг, которого часто описывают как авантюриста и одно время потенциального конфедеративного рыцаря.

Желая пополнить свои банковские счета, Ралстон и Харпендинг согласились оказать финансовую поддержку, чтобы облегчить добычу полезных ископаемых в тайном месте. И тогда они привели в действие хитроумный план.

Арнольд и Слэк знали, что если они хотят заручиться финансовой поддержкой более крупной рыбы, им нужно использовать и более крупную наживку. Это означало, что пара вернулась к Робертсу через некоторое время после первого визита и рассказала финансисту, что они только что вернулись с алмазного месторождения.