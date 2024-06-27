Великая алмазная афера 1872 года

Не зря жадность относится к одному из смертных грехов. Жажда наживы порой застилает людям глаза настолько плотной пеленой, что они готовы поверить во что угодно.
Золотая и серебряная лихорадки 1848 года в Калифорнии и 1859 года в Неваде разожгли американский Запад. Тысячи старателей, надеявшихся найти богатство в горах, стали перебираться на западное побережье США.
Появились шахтёрские города, а банкиры начали создавать горнодобывающие компании, чтобы заработать миллионы долларов для себя и других инвесторов. Эта жадность и шахтёрский ажиотаж стали идеальной средой для Великой алмазной мистификации 1872 года.
Этот обман был признан самой гигантской и неприкрытой аферой века, но что же было на самом деле?
Хитрый план
Однажды ночью в 1871 году два двоюродных брата и старателя, Филипп Арнольд и Джон Слэк, появились на пороге офиса Джорджа Д. Робертса в Сан-Франциско. Джордж Робертс был финансистом, брокером и бизнесменом, которого описывали как человека, готового действовать быстро - возможно, слишком быстро - когда появлялись возможности.
Братья Арнольд и Слэк спросили Робертса, могут ли они войти в его офис и оставить там кое-что на ночь. После некоторого давления со стороны Робертса кузены рассказали мужчине, что кожаный мешок, который у них был, полон необработанных алмазов, которые они нашли на месторождении драгоценных камней в секретном месте.
Арнольд и Слэк сказали, что собирались сдать сумку на хранение в Bank of California, но банк был закрыт в столь поздний час.
Арнольд и Слэк заставили Робертса поклясться, что он никому не расскажет о камнях. Но что касается Джорджа Робертса, то хранение секретов не было его сильной стороной. Сразу после того, как Арнольд и Слэк покинули офис, Робертс позвонил Уильяму Ралстону – богатому основателю Банка Калифорнии, и человеку по имени Эсбери Харпендинг, которого часто описывают как авантюриста и одно время потенциального конфедеративного рыцаря.
Желая пополнить свои банковские счета, Ралстон и Харпендинг согласились оказать финансовую поддержку, чтобы облегчить добычу полезных ископаемых в тайном месте. И тогда они привели в действие хитроумный план.
Арнольд и Слэк знали, что если они хотят заручиться финансовой поддержкой более крупной рыбы, им нужно использовать и более крупную наживку. Это означало, что пара вернулась к Робертсу через некоторое время после первого визита и рассказала финансисту, что они только что вернулись с алмазного месторождения.
Они собрали около 27 килограммов алмазов и рубинов, стоимость которых оценивается более чем в полмиллиона долларов - колоссальные деньги для 1870-х годов. Робертс клюнул на эту наживку и убедил двух других богатых предпринимателей, занимающихся добычей алмазов, генерала Джорджа Доджа и бывшего офицера армии Союза Уильяма Лента, присоединиться к тому, что выглядело как алмазная добыча века, если не тысячелетия.
Арнольд и Слэк убедили финансистов, что они привезут ещё больше драгоценных камней на миллионы долларов в обмен на инвестиции и частичный выкуп в размере 50 000 долларов наличными. Когда необработанные алмазы и другие камни могут стоить миллионы долларов, выкуп за $50 000 казался вполне справедливой сделкой.
Робертс и другие сторонники этой мистификации не знали, что Арнольд работал на Diamond Drill Co., производителя буров в Сан-Франциско, который создавал сверла с алмазной головкой.
Алмазы промышленного качества невероятно прочны и до сих пор используются для сверления керамики, мрамора, гранита и фарфора. В сердцевине сверла содержатся крошечные частицы необработанных алмазов, которые ввариваются в металл, чтобы придать сверлу прочность. Считается, что необработанные алмазы, которые были у Арнольда и Слэка, были взяты у Diamond Drill Co.
Другие камни, такие как рубины, гранаты и сапфиры, которые мужчины привезли с собой, утверждая, что они были найдены на этом сверхсекретном алмазном месторождении, скорее всего, были куплены у коренных американцев в Аризоне. Однако уловка сработала. Когда пара отправилась в свою предполагаемую третью экспедицию по добыче алмазов, они поехали не в какую-нибудь продуваемую всеми ветрами сельскую местность на американском Западе, а в Лондон. Используя вымышленные имена, кузены-аферисты купили у местного торговца драгоценными камнями неогранённые алмазы и рубины на сумму около 20 000 долларов.
Арнольд и Слэк вернулись в Сан-Франциско и якобы бросили сумку с тысячами камней на бильярдный стол в доме Харпендинга, чтобы Робертс, Ралстон, Додж, Лент и Харпендинг могли их увидеть. Мужчины были ослеплены блеском сотен камней.
Все камни, которые Арнольд и Слэк представили мужчинам, были настоящими. Однако они были низкосортными и менее ценными, нежели выглядели. Не все драгоценные камни достаточно качественны для использования в дорогих украшениях, а некоторые имеют плохое качество или огранку и практически ничего не стоят.
Посмотрев на кучу драгоценных камней, лежащую на бильярдном столе, мужчины решили, что 10 % камней из этой кучи нужно отвезти в Нью-Йорк для оценки Чарльзом Льюисом Тиффани из Tiffany and Co Jewelers. Команда мужчин привезла камни на Манхэттен для оценки, и к ним присоединились конгрессмен и одно время кандидат в президенты Бенджамин Батлер из Массачусетса, Гораций Грили, редактор газеты New York Tribune, генерал-майор Макклеллан и несколько неназванных высокопоставленных банкиров.
Осмотрев камни, Tiffany определила, что они подлинные, и установила стоимость около $150 000, что означало, что оставшиеся 90 % камней из этой последней «поездки на алмазное поле» стоили около $1,5 млн!
Инвесторы из Калифорнии и Нью-Йорка создали Горно-коммерческую компанию Сан-Франциско и Нью-Йорка. Чтобы убедить людей купить акции этой новой компании, в известных ювелирных магазинах были выставлены лотки с драгоценными камнями.
Инвесторы пришли к Арнольду и Слэку и потребовали, чтобы те провели их к фантастической шахте и взяли с собой Генри Янина – известного горного инженера, для дальнейшей оценки участка. Хитрые братья согласились на эти условия, но настояли на том, чтобы во время последнего подхода к месту назначения у группы были завязаны глаза.
В июне 1872 года «инспекция» отправилась на поезде в город под названием Роулингс на юге Вайоминга, а затем продолжила путь на лошадях. Зная, что алмазного месторождения на самом деле не существует, Арнольд и Слэк четыре дня водили группу по кругу, притворяясь потерявшимися. Группа добралась до «места», описанного как «широкая коса, над которой возвышается конусообразная гора на юге».
Прошло всего несколько минут, прежде чем один из мужчин предупредил группу о найденном им в грязи алмазе, что вызвало эффект домино: в течение часа мужчины без особых усилий находили алмазы, рубины, изумруды и сапфиры. Горный инженер Янин был в восторге и заявил, что месторождение драгоценных камней подлинное.
Инвесторы заплатили Янину 2500 долларов, но дали ему тысячи акций компании по цене около 10 долларов за штуку.
Вернувшись в Нью-Йорк, Янин быстро продал все свои акции в четыре раза дороже, выручив серьёзные деньги.
Арнольд и Слэк постарались уехать как можно дальше от Сан-Франциско и инвесторов и обналичили свои акции. Слэк ушёл со 100 000 долларов, а Арнольд получил 550 000 долларов.
Вместе они выманили у инвесторов более 650 000 долларов, что на сегодняшний день составляет более 17 миллионов долларов. Деньги в руках, Слэк, казалось, исчез с лица земли, а Арнольд вернулся к своей семье в Элизабеттаун, штат Кентукки.
Правда об алмазном месторождении стала известна благодаря геологу Кларенсу Кингу, который работал над масштабным исследованием сельскохозяйственных и минеральных ресурсов для правительства США в районах, прилегающих к месту расположения месторождения Арнольда и Слэка. Случайно один из геологов Кинга столкнулся с Янином в поезде, направлявшемся в Калифорнию, и ему показали некоторые из алмазов, рубинов и сапфиров, найденных в этом месте. И тут оба поняли, что что-то не сходится: рубины и сапфиры редко встречаются в тех же местах, что и алмазы, и геологи нанесли ещё один визит Янину в Сан-Франциско, чтобы узнать больше о чудесной находке.
В октябре 1872 года Кинг с партией отправился самостоятельно исследовать участок Арнольда-Слэка, и почти сразу же они начали находить гранаты, шпинель и аметисты, но не алмазы. Через несколько дней Кинг увидел алмаз, «шатко сидящий на тонком камне», и это вызвало подозрения, поскольку он не мог оставаться на своём месте в течение сотен лет, необходимых для формирования алмаза.
Затем группа обнаружила, что в каждом муравейнике есть несколько отверстий, помимо основного входа-выхода. Эти дополнительные отверстия были глубиной 15-20 сантиметров и выглядели так, будто их проделали палкой или тростью, а когда холм раскопали, в каждом из них нашли драгоценный камень.
Инвесторы, банкиры, горные инженеры и даже Чарльз Тиффани были одурачены. Оказалось, что Тиффани почти ничего не знал о неогранённых драгоценных камнях, и хотя Янин был обманут, а его репутация запятнана, ему удалось уйти с кучей денег от продажи своих акций, так что для него это не было так уж плохо.
Инвесторы подали в суд на Арнольда и Слэка, но из этого ничего не вышло, и оба продолжали жить как ни в чём не бывало. Ажиотаж, вызванный золотой и серебряной лихорадкой на американском Западе и добычей драгоценных камней, был настолько захватывающим, что инвесторы и эксперты, предвкушающие многомиллионную прибыль, не замечали, что прямо перед ними разыгрывается грандиозная в своей простоте афера. Хотя технически предприимчивые братья, в общем-то, никого не обманули. А просто дали желающим то, что они хотели получить.
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Вот если бы ты так же описал аферу под названием "АО МММ"
А её в 88 очень серьёзные и уважаемые люди рекламировали.