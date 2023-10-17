Интересные факты о фильме "Разрушитель"

Фантастический боевик "Разрушитель", вышедший в 1993 году, рассказывает историю о противостоянии полицейского и террориста. Они оба были заморожены на 50 лет, после чего продолжили борьбу в 2032 году.
Перед вами несколько интересных фактов о данной картине, а также интересные кадры со съемок.
1. Изначально на главные роли рассматривались такие актеры как Жан Клод Ван Дамм и Стивен Сигал, но оба они отказались. В итоге роли ушли Сильвестру Сталлоне и Уэсли Снайпсу.
Кстати, после того, как Сталлоне утвердили на главную роль, тот предложил взять на роль злодея Саймона Феникса своего друга Джеки Чана. Но Джеки Чан от данного предложения отказался, так как боялся того, что его азиатской аудитории не понравится, что тот играет злодея.
2. Данный фильм стал своего рода предсказанием для политической карьеры Арнольда Шварценеггера. В фильме упоминается, что во время того, как Спартан был заморожен, пост президента США занимал Арнольд Шварценеггер. Напомню, что менее чем через 10 лет Шварценеггер стал губернатором штата Калифорния.
3. Одним из главных стёбных моментов в фильме является использование специальных ракушек в качестве туалетной бумаги, чтобы было неприемлемо и непонятно для размороженного Джона Спартана. С тех пор люди строили много теорий о том, как же должны работать эти ракушки.
Со временем сценарист фильма объяснил, что пользоваться ракушками нужно словно палочками для еды. Но я не хотел бы описывать данный процесс, тем более, что всё равно это кажется очень глупой альтернативой туалетной бумаги.
4. В фильме упоминается, что у Джона Спартана есть уже взрослая дочь. Более того, даже были отсняты сцены воссоединения отца с дочерью. Но в финальную версию они так и не попали, оставшись лишь на монтажном столе.
5. Венгерский писатель-фантаст Немере Иштван обвинил фильм "Разрушитель" в плагиате, сказав, что он точь-в-точь повторяет концепцию его книги "Борьба мертвецов", где некоего полицейского и террориста подвергают заморозке, после чего их размораживают в будущем, где и продолжается их борьба.
Но несмотря на это, писатель решил не подавать в суд, так как денег на адвоката у него не было, да и он прекрасно понимал, что тягаться с Голливудом ему не под силу.
6. На приставке Sega Mega Drive 2 вышла игра "Разрушитель", повторяющая сюжет фильма. Нам под управление дается Джон Спартан, который как и в фильме должен противостоять Саймону Фениксу. Кстати, очень интересная и бодрая игра.
7. Уэсли Снайпсу дико не нравился образ Саймона Феникса, в частности его желтые волосы. Поэтому, когда съемки фильма "Разрушитель были завершены", актер тут же побрился налысо.
Зато баскетболисту Деннису Родману этот образ очень даже понравился, из-за чего он сам перекрасил волосы в желтый цвет.
8. Сложнее всего Сильвестру Сталлоне далась сцена заморозки в начале фильма. Мало того, что актеру на протяжении нескольких часов приходилось находиться голышом, что вызывало некоторое неудобство (хотя, у Сталлоне есть опыт в фильмах 18+), так ко всему этому прибавлялась клаустрофобия, которой страдал актер. И это не считая того, что утонуть он тоже немного боялся.
После окончания съемок данной сцены Сталлоне описал все это как худшие пять часов в своей жизни, от которых он был в ужасе.
9. Изначально планировалось, что действия фильма сразу же будут происходить в будущем, начиная с момента заморозки. Но в итоге сценарист решил, что гораздо интереснее будет показать заклятых врагов в их мире, прежде чем они попадут в будущее.
10. Уэсли Снайпс имеет черный пояс пятого дана по каратэ, а также с ранней молодости увлекался и другими боевыми искусствами, поэтому с техникой боя у него все было настолько идеально, что камеры не могли фиксировать его сверхбыстрые удары, из-за чего изображение его конечностей во время ударов просто расплывалось. Для того, чтобы нормально отснять сцены боя, Снайпсу приходилось искусственно замедлять свои удары.
11. Платье из драгоценных камней, которое было надето на героине Сандры Буллок, весило аж 18 килограмм, что доставляло дискомфорт актрисе.
12. Во время съемок фильма Сандра Буллок и Сильвестр Сталлоне сильно подружились (без интима). Сандре было настолько комфортно со Слаем, что она воспринимала его как старшего брата. А вот Сильвестр, будучи фанатом гольфа, с удовольствием звал свою коллегу поиграть в гольф. По словам Буллок, Слай мог постучаться к ней в трейлер прямо посреди ночи и позвать играть в гольф.
13. При бюджете в 57 миллионов долларов фильм "Разрушитель" собрал по всему миру 159 миллионов, что можно считать успехом.
14. Те самые автомобили будущего были созданы для фильма не с нуля. Это были протопипы (концепт-кары) автомобилей компании "General Motors". После окончания съемок машины вернули компании.
15. Персонажа Санды Буллок зовут Ленина Хаксли. Это отсылка к писателю Олдосу Хаксли, написавшему роман "О Дивный новый мир", а также отсылка к героине этого романа - Ленине Кроули.
16. В Кувейте фильм вышел под названием "Рэмбо-Разрушитель". На данный шаг дистрибьюторы решились из-за того, что серия фильмов "Рэмбо" хорошо показывала себя в прокате в данной стране.
17. Броня Саймона Феникса была сделана из протекторов автомобильных шин.
Источник:
- Актёр Мадс Миккельсен рассказал об инциденте, который мог стоить ему карьеры
- Интересные факты о фильме "Тупой и еще тупее"
- Как менялась Зена на протяжении всего шоу о "Королеве воинов"
- Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах»
- Интересные факты о фильме "Леон"