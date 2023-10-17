Интересные факты о фильме "Разрушитель"

Перед вами несколько интересных фактов о данной картине, а также интересные кадры со съемок.

1. Изначально на главные роли рассматривались такие актеры как Жан Клод Ван Дамм и Стивен Сигал, но оба они отказались. В итоге роли ушли Сильвестру Сталлоне и Уэсли Снайпсу.