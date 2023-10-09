Актёр Мадс Миккельсен рассказал об инциденте, который мог стоить ему карьеры

Мадс Миккельсен поведал о ситуации, которая, по его словам, чуть ли не стоила ему карьеры, во время выступления на Цюрихском кинофестивале, который проходил с 28 сентября по 8 октября.

Актёр рассказал, что во время производственного процесса фильма «Казино Рояль» Мартина Кэмпбелла попросту забыл сценарий в самолёте.