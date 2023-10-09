Актёр Мадс Миккельсен рассказал об инциденте, который мог стоить ему карьеры

В ходе Цюрихского кинофестиваля Мадс Миккельсен вспомнил и рассказал о том, как потерял сценарий фильма «Казино Рояль».
Мадс Миккельсен поведал о ситуации, которая, по его словам, чуть ли не стоила ему карьеры, во время выступления на Цюрихском кинофестивале, который проходил с 28 сентября по 8 октября.
Актёр рассказал, что во время производственного процесса фильма «Казино Рояль» Мартина Кэмпбелла попросту забыл сценарий в самолёте.
«Казино Рояль» стало первым сценарием, в котором моё имя присутствовало на каждой странице. Это значило, что в случае его потери все последствия были бы на моей совести. Я просто сел в самолёт, начал читать и уснул. Потом я вышел, забыв его там.
Мне повезло, что какой-то уборщик выбросил его, не имея понятия, что это вообще такое. Именно эта ситуация могла бы стать концом моей карьеры.
Мадс Миккельсен, актёр
Беседуя с поклонниками Миккельсен также признался, что не смотрел ленты об агенте 007 до съёмок в одной из них. Кроме того, он выразил мнение, что сам не сыграл бы Джеймса Бонда — даже если его приключения снимет Кристофер Нолан.
До того момента я не видел ни одного фильма о Бонде и, конечно, солгал об этом на пробах. Я знал того парня с металлическими зубами (Челюсти из «Шпиона, который меня любил» и «Лунного гонщика» .
Я не осознавал, насколько эта франшиза грандиозна пока мы не посетили премьеру в Лондоне и не встретились с самой королевой. Ну или же это она встретилась с нами.
Мадс Миккельсен, актёр
Последним на данный момент проектом актёра стала историческая драма «Меч короля», в которой он появляется в образе лучшего рыцаря датского короля Фредерика V, который отправился колонизировать пустоши Ютландии.
Артиста также можно увидеть в качестве антагониста приключенческого блокбастера «Индиана Джонсе и Колеса судьбы». По словам Мадса Миккельсена, наблюдать за завершением франшизы было очень трогательно.
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