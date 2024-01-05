Креативный семейный дуэт и его необычные творения

Увлечение мифологией началось еще в раннем детстве, когда Колин познакомился с греческим мифологическим пантеоном, работая в студии своего наставника Христомоса Чакоса – мастера греческой иконописи того времени. Эти первые влияния стали непрерывной нитью, которая пронизывает картины и скульптурные работы Колина на протяжении всей его карьеры.

Колин разделил свою любовь к мифам с Кристин, и вместе они расширили область своего творчества, включив в неё мифологические истории из культур всего мира. Их переосмысление мировых мифов подчеркивает единство культурных корней – как люди с древнейших времен рассказывали истории о сочетании человеческих и животных качеств, что приводило к волшебным результатам.