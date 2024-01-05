Креативный семейный дуэт и его необычные творения

Талантливый человек талантлив во всём. А когда встречаются два таких человека, то может родиться не только творческий дуэт, но и семейный подряд.
Колин Пул родился в Вашингтоне, округ Колумбия. После получения степени бакалавра искусств в Коннектикутском колледже по специальности «металлическая скульптура» продолжил своё профессиональное образование у мастеров различных направлений. В поисках новых способов и методик выражения в живописи исследовал различные направления, прежде чем обнаружил свою любовь к масляной живописи.
Кристин Пул появилась на свет в Нови, штат Мичиган. Девушка получила степень бакалавра изящных искусств в Университете Северного Мичигана, окончив его с дипломом по специальности «керамическая скульптура». После стажировки у мастера гончарного дела и мастера-стеклодува освоила процесс литья бронзы, работая в литейной мастерской в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.
Колин и Кристин одновременно переехали в Санта-Фе двадцать лет назад, но их пути не пересекались до 2008 года. Именно тогда Колин случайно пригласил девушку на танго. Они поженились в Греции следующим летом и в том же году начали объединять свои художественные таланты.
Увлечение мифологией началось еще в раннем детстве, когда Колин познакомился с греческим мифологическим пантеоном, работая в студии своего наставника Христомоса Чакоса – мастера греческой иконописи того времени. Эти первые влияния стали непрерывной нитью, которая пронизывает картины и скульптурные работы Колина на протяжении всей его карьеры.
Колин разделил свою любовь к мифам с Кристин, и вместе они расширили область своего творчества, включив в неё мифологические истории из культур всего мира. Их переосмысление мировых мифов подчеркивает единство культурных корней – как люди с древнейших времен рассказывали истории о сочетании человеческих и животных качеств, что приводило к волшебным результатам.
Говоря о методологии работы над скульптурами, Колин подчёркивает:
Мы оба полностью вовлечены во все аспекты процесса с самого начала. Нет ни одной части, к которой бы мы оба не приложили руку, как в прямом, так и в переносном смысле.
Кристин добавляет:
Мы оба обладаем специальными знаниями. Моё обширное образование в области керамической скульптуры и анатомических исследований прекрасно дополняет 25-летний опыт Колина как профессионального художника и скульптора.
Впервые столкнувшись с их совместными творениями, можно поверить, что они попали в реальность, где действительно живут такие существа. Общая страсть супругов к истории и мифам расширилась до визуальных исследований источника вдохновения, а многоликая муза творцов помогла воплотить идеи в реальность.
Источник:
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