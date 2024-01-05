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Креативный семейный дуэт и его необычные творения

Креативный семейный дуэт и его необычные творения

Автор:
05 января 2024 13:21
Сообщество : Искусство
Метки: Колин и Кристин Пул   искусство   керамика   мифология   пара   работа   семья   скульптура   творчество   
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Талантливый человек талантлив во всём. А когда встречаются два таких человека, то может родиться не только творческий дуэт, но и семейный подряд.

Колин Пул родился в Вашингтоне, округ Колумбия. После получения степени бакалавра искусств в Коннектикутском колледже по специальности «металлическая скульптура» продолжил своё профессиональное образование у мастеров различных направлений. В поисках новых способов и методик выражения в живописи исследовал различные направления, прежде чем обнаружил свою любовь к масляной живописи.

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Кристин Пул появилась на свет в Нови, штат Мичиган. Девушка получила степень бакалавра изящных искусств в Университете Северного Мичигана, окончив его с дипломом по специальности «керамическая скульптура». После стажировки у мастера гончарного дела и мастера-стеклодува освоила процесс литья бронзы, работая в литейной мастерской в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Колин и Кристин одновременно переехали в Санта-Фе двадцать лет назад, но их пути не пересекались до 2008 года. Именно тогда Колин случайно пригласил девушку на танго. Они поженились в Греции следующим летом и в том же году начали объединять свои художественные таланты.

Увлечение мифологией началось еще в раннем детстве, когда Колин познакомился с греческим мифологическим пантеоном, работая в студии своего наставника Христомоса Чакоса – мастера греческой иконописи того времени. Эти первые влияния стали непрерывной нитью, которая пронизывает картины и скульптурные работы Колина на протяжении всей его карьеры.

Колин разделил свою любовь к мифам с Кристин, и вместе они расширили область своего творчества, включив в неё мифологические истории из культур всего мира. Их переосмысление мировых мифов подчеркивает единство культурных корней – как люди с древнейших времен рассказывали истории о сочетании человеческих и животных качеств, что приводило к волшебным результатам.

Говоря о методологии работы над скульптурами, Колин подчёркивает:

Мы оба полностью вовлечены во все аспекты процесса с самого начала. Нет ни одной части, к которой бы мы оба не приложили руку, как в прямом, так и в переносном смысле.

Кристин добавляет:

Мы оба обладаем специальными знаниями. Моё обширное образование в области керамической скульптуры и анатомических исследований прекрасно дополняет 25-летний опыт Колина как профессионального художника и скульптора.

Впервые столкнувшись с их совместными творениями, можно поверить, что они попали в реальность, где действительно живут такие существа.  Общая страсть супругов к истории и мифам расширилась до визуальных исследований источника вдохновения, а многоликая муза творцов помогла воплотить идеи в реальность.

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Метки: Колин и Кристин Пул   искусство   керамика   мифология   пара   работа   семья   скульптура   творчество   
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9  комментариев
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29k
Сталкер 58 минут назад
Слава богу, пропорции нормальные, а бодипозитив какой-нить: посмотреть приятно!
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87k
Доктор Джонс 13 минут назад
Интересно, а для них русалка - это баба с хвостом, или рыба с ногами?
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Vital Idol Полчаса назад
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443
alex_kaka Полчаса назад
красивые работы :-)
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29k
Alex Полчаса назад
СатанизЬмом попахивает от скульптур))))
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Александр 38 минут назад
ну, то что она лепке научилась это видно а где его масляная живопись то?
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