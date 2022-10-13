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Девушка мастерит чудесные мини-копии животных

Девушка мастерит чудесные мини-копии животных

Автор:
13 октября 2022 13:24
Сообщество : Искусство
Метки: Питомцы   животные   искусство   керамика   мастерица   мило   творчество   фото   фотографии   художники   
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Все мы обожаем наших питомцев - они для нас как члены семьи. Некоторые хозяева делают разные памятные штучки в честь своих пушистиков - чтобы они всегда были рядом. Эта художница мастерит крошечные керамические подвески по фотографиям питомцев. Получаются забавные мини-копии животных, которые всегда будут рядом с хозяевами. Оцените ее работы!
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   искусство   керамика   мастерица   мило   творчество   фото   фотографии   художники   
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