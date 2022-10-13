Девушка мастерит чудесные мини-копии животных

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Все мы обожаем наших питомцев - они для нас как члены семьи. Некоторые хозяева делают разные памятные штучки в честь своих пушистиков - чтобы они всегда были рядом. Эта художница мастерит крошечные керамические подвески по фотографиям питомцев. Получаются забавные мини-копии животных, которые всегда будут рядом с хозяевами. Оцените ее работы!
Художница по имени Эмили делает эти крошечные керамические подвески по фотографиям питомцев своих клиентов. Получаются мини-копии, которые всегда будут рядом с хозяевами, напоминая о любимце. Девушка делает эти милые фигурки вручную из фаянсовой глины на заказ, а затем выставляет в своём магазинчике TwoCatCreative.
"Мои уникальные изделия вылеплены вручную из фаянсовой глины. Затем я обдаю их огнём, покрываю специальной глазурью, после - если нужно, добавляю узоры или детали, - а потом снова обжигаю. Думаю, такие подвески - чудесный подарок для любителей животных и вообще всех, кто хочет сохранить память о любимом домашнем животном," - говорит художница.
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Художница тщательно и с душой подходит к каждому заказу: "Иногда бывает сложно работать с глазурью - в некоторых случаях результат может быть непредсказуемым. Всегда стараюсь воспроизвести питомца с фото, насколько это возможно. Мне нравится то, что я делаю, а особенно реакция клиентов, когда они радуются этим очаровательным фигуркам," - говорит художница.
Источник:
АНТИФИШКИ
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