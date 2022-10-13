Девушка мастерит чудесные мини-копии животных

Художница тщательно и с душой подходит к каждому заказу: "Иногда бывает сложно работать с глазурью - в некоторых случаях результат может быть непредсказуемым. Всегда стараюсь воспроизвести питомца с фото, насколько это возможно. Мне нравится то, что я делаю, а особенно реакция клиентов, когда они радуются этим очаровательным фигуркам," - говорит художница.