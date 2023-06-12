Восхитительные преображения одного пня

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Глупый как пень, глухой как пень, стоит, как верста, как надолба, как пень. Словом, это слово – наземная часть дерева, оставшаяся после его спиливания или падения, используется преимущественно в пренебрежительном ключе. Между тем как при желании пенёк можно превратить в шедевр.
И работы известных и безвестных мастеров это наглядно доказывают.
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А в вашей местности есть такие пни?
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