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Восхитительные преображения одного пня

Восхитительные преображения одного пня

Автор:
12 июня 2023 15:59
Сообщество : Искусство
Метки: Дерево   Пенёк   виртуоз   искусство   мастерство   пень   превращение   скульптура   творчество   художник   
1724
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Глупый как пень, глухой как пень, стоит, как верста, как надолба, как пень. Словом, это слово – наземная часть дерева, оставшаяся после его спиливания или падения, используется преимущественно в пренебрежительном ключе. Между тем как при желании пенёк можно превратить в шедевр.

И работы известных и безвестных мастеров это наглядно доказывают.

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А в вашей местности есть такие пни?

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Метки: Дерево   Пенёк   виртуоз   искусство   мастерство   пень   превращение   скульптура   творчество   художник   
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