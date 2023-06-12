Восхитительные преображения одного пня

Глупый как пень, глухой как пень, стоит, как верста, как надолба, как пень. Словом, это слово – наземная часть дерева, оставшаяся после его спиливания или падения, используется преимущественно в пренебрежительном ключе. Между тем как при желании пенёк можно превратить в шедевр.