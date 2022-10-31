Porky Pig
40 крутейших скульптур со всего света
Автор:
31 октября 2022 19:17
Люди использовали скульптуру как форму самовыражения еще с доисторических времен— древнейшие скульптуры датируются примерно 32 000 годом до нашей эры. Однако этот вид изобразительного искусства остается популярным и по сей день, и вот десятки примеров красивых, необычных и философских скульптур от современных мастеров.
1. Деревянная скульптура авторства Бруно Уолпота
2. Скульптуры из металлолома Лии Джеффри
3. Резьба по камню, автор Мэтью Симмондс
6. Гаку, резьба по брокколи
7. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа, "Тень лунного света", бронза, 2019
9. Скульптура Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа
10. Автор: Митчелл Графтон
12. Автор: Кристофер Гине
14. Работы Даниэле Баррези
16. Работы Джоан Кодерч и Хавьера Малавиа
17. Резьба по перу, Крис Мэйнард
18. Керамика, Остинелли и Прист
21. Автор: Ханс Оп Де Бек
22. Миниатюрная скульптура из бумаги, Вайшали и Ная
23. Кристофер Робин Нордстром, японское здание в миниатюре
24. Работы Анны Назаренко
25. Деревянная скульптура, автор Икуо Инада
26. Керамика, автор Никола Тикстон
27. Керамика, автор Джонсон Цанг
29. Джоан Кодерч и Хавьер Малавиа
32. Автор: Уилфрид Грутенс
33. Керамика Джонсона Цанга
35. Работы Тайитиро Ёсиды
36. Металлические скульптуры Брайана Мока
38. Автор: Диана Бельтран Эррера
39. Картонная скульптура Уоррена Кинга
40. Работы Оливера Маринкоски
Источник:
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