40 крутейших скульптур со всего света

Люди использовали скульптуру как форму самовыражения еще с доисторических времен— древнейшие скульптуры датируются примерно 32 000 годом до нашей эры. Однако этот вид изобразительного искусства остается популярным и по сей день, и вот десятки примеров красивых, необычных и философских скульптур от современных мастеров.