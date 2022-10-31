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40 крутейших скульптур со всего света

40 крутейших скульптур со всего света

Автор:
31 октября 2022 19:17
Сообщество : Искусство
Метки: Культура   искусство   скульпторы   скульптура   современное искусство   творчество   
365
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Люди использовали скульптуру как форму самовыражения еще с доисторических времен— древнейшие скульптуры датируются примерно 32 000 годом до нашей эры. Однако этот вид изобразительного искусства остается популярным и по сей день, и вот десятки примеров красивых, необычных и философских скульптур от современных мастеров.

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Источник:

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Метки: Культура   искусство   скульпторы   скульптура   современное искусство   творчество   
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3  комментария
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3k
Владимир 46 минут назад
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Касьян Пуздой Полчаса назад
это сделано из дерева
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