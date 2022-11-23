Милые и забавные мини-диорамы японского художника, который создает их каждый день

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Японский художник Тацуя Танака славится своими крохотными, но богатыми на детали диорамами. Эти миниатюры он создает из простых бытовых предметов, придавая им новый смысл. Кубики сахара, полиэтиленовые пакеты и чашки точно по волшебству превращаются в ледяные горы, загадочные скульптуры и многие другие неожиданные вещи. И главное — Танака выкладывает новые работы каждый день с 2011 года!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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