Милые и забавные мини-диорамы японского художника, который создает их каждый день

Японский художник Тацуя Танака славится своими крохотными, но богатыми на детали диорамами. Эти миниатюры он создает из простых бытовых предметов, придавая им новый смысл. Кубики сахара, полиэтиленовые пакеты и чашки точно по волшебству превращаются в ледяные горы, загадочные скульптуры и многие другие неожиданные вещи. И главное — Танака выкладывает новые работы каждый день с 2011 года!