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Художница мастерит креативные шедевры из керамики

Художница мастерит креативные шедевры из керамики

Автор:
12 июля 2022 21:30
Сообщество : Искусство
Метки: Гончарное дело   Культура   искусство   керамика   красиво   креатив   подборка   творчество   фото   фотографии   
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Гончарное дело и керамика - древнее мастерство, поэтому неудивительно, что керамика наиболее часто встречается в качестве артефактов в археологии. Когда-то керамика была предметом роскоши, а сегодня - это обычное дело, которое многие художники превращают в шедевр. Художница и мастерица Кэтрин Морлинг (Katharine Morling) делает из керамики самые разные скульптуры в своём стиле - они выглядят так, будто сделаны из бумаги.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гончарное дело   Культура   искусство   керамика   красиво   креатив   подборка   творчество   фото   фотографии   
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