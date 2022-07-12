Художница мастерит креативные шедевры из керамики

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Гончарное дело и керамика - древнее мастерство, поэтому неудивительно, что керамика наиболее часто встречается в качестве артефактов в археологии. Когда-то керамика была предметом роскоши, а сегодня - это обычное дело, которое многие художники превращают в шедевр. Художница и мастерица Кэтрин Морлинг (Katharine Morling) делает из керамики самые разные скульптуры в своём стиле - они выглядят так, будто сделаны из бумаги.
У американской художницы Кэтрин Морлинг - свой уникальный стиль, в котором она мастерит керамические скульптуры. Все они как будто сделаны из бумаги, и у каждой работы есть свои черты, посыл или интересные детали. Посмотрим на самые креативные и необычные работы художницы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Гончарное дело Культура искусство керамика красиво креатив подборка творчество фото фотографии
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