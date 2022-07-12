Художница мастерит креативные шедевры из керамики

У американской художницы Кэтрин Морлинг - свой уникальный стиль, в котором она мастерит керамические скульптуры. Все они как будто сделаны из бумаги, и у каждой работы есть свои черты, посыл или интересные детали. Посмотрим на самые креативные и необычные работы художницы: