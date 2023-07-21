FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2830 постов • 476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров

Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров

Автор:
21 июля 2023 13:54
Сообщество : Искусство
Метки: Уиллард Уиган   искусство   материал   проект   работа   скульптор   скульптура   уникальность   художник   
1173
18

Этот человек насекомых не подковывает, как самородок левша из рассказа Лескова. Но британец Уиллард Уиган умеет делать не менее впечатляющие вещи.

Правда, невооружённым глазом рассмотреть творения его рук не получится – понадобится микроскоп. Ведь фундаментом работ скульптора, прославившегося созданием самых маленьких в мире скульптур, выступают игольное ушко и шляпка гвоздя.

×
×

В качестве материалов уроженец Бирмингема использует кофейные и рисовые зёрна, песок, волокна тканей, паутину. А кисточки делает из собственных ресниц. Ведь для раскрашивания миниатюр нужны особые инструменты. В ход идут алмазная крошка, обломки бритвенных лезвий и даже ворсинки с мушиных лапок.

Самую маленькую свою работу – фигурку эмбриона мастер разместил внутри собственной щетины. За что второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Первое попадание обеспечила модель золотого мотоцикла внутри волоска, которая даже для пылевого клеща велика.

Прославиться мужчине, как ни странно, помогла болезнь. Мальчик страдал одной из форм аутизма – синдромом Аспергера. Был замкнутым, закрытым, с трудом находил общий язык со сверстниками. Неуверенности добавляла и дислексия.

Уже в раннем возрасте малыш понимал, что не такой как другие. Сторонился людей, предпочитая проводить время с собакой. Как-то пёс раскопал в саду муравейник. И Уилла заинтересовала жизнь крохотных деловитых мурашей. Мальчику казалось, что это целый мир особенных людей. И он решил построить для них город, а для королевы – дворец. Мать поразилась, обнаружив необычное сооружение из щепок и стекла. Женщина поняла, что у сына есть шанс не только не остаться никем, но и «сделать большое имя на маленьких вещах».

Поддержка – великая сила. И благодаря ей Уиллард действительно сделал имя и добился невероятных высот. Сейчас в восторг от филигранной работы мастера приходят ювелиры, часовщики, хирурги и нанотехнологи.

Не всё и не всегда получается просто. Скульптору пришлось овладеть техниками медитации и научиться держать под контролем сердцебиение и дыхание. Ведь буквально один случайный вздох может разрушить результат многодневных трудов.

Сейчас 66-летний Уиллард – художник с мировым именем, работы которого успешно экспонируются и продаются в разных странах. Одновременно с этим он занимается благотворительностью, акцентируя внимание на проектах самых уязвимых и незащищённых категорий – детей и животных.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Уиллард Уиган   искусство   материал   проект   работа   скульптор   скульптура   уникальность   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
V2.Smirnov 2 часа назад
Кто в Москве - на ВДНХ, в павильоне Армении, есть маленький музей Эдуарда Казаряна. Был, во всяком случае.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 48 минут назад
Когда у тебя просто до*уя свободного времени!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
vmsoroka Час назад
В Киеве есть музей Николая Сядристого.
И на мой взгляд работы у него более интересны.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
ДедМаздай 2 часа назад
Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевровПосмотреть
Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

89508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Намешалось
Намешалось
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен...

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#история#Метро#Москва#Китай#ограбление#Ynews#собака
#люди#животные#факты#новости#США#негатив#машины#сарказм#познавательно#мир
#в мире#Прикол#Юмор#Россия#истории#ДТП#нападение#СССР#подборка#работа
Выдержит ли смартфон 24 часа игр Выдержит ли смартфон 24 часа игр Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться