Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров

Уже в раннем возрасте малыш понимал, что не такой как другие. Сторонился людей, предпочитая проводить время с собакой. Как-то пёс раскопал в саду муравейник. И Уилла заинтересовала жизнь крохотных деловитых мурашей. Мальчику казалось, что это целый мир особенных людей. И он решил построить для них город, а для королевы – дворец. Мать поразилась, обнаружив необычное сооружение из щепок и стекла. Женщина поняла, что у сына есть шанс не только не остаться никем, но и «сделать большое имя на маленьких вещах».