Уиллард Уиган: большой мастер маленьких шедевров

Этот человек насекомых не подковывает, как самородок левша из рассказа Лескова. Но британец Уиллард Уиган умеет делать не менее впечатляющие вещи.
Правда, невооружённым глазом рассмотреть творения его рук не получится – понадобится микроскоп. Ведь фундаментом работ скульптора, прославившегося созданием самых маленьких в мире скульптур, выступают игольное ушко и шляпка гвоздя.
В качестве материалов уроженец Бирмингема использует кофейные и рисовые зёрна, песок, волокна тканей, паутину. А кисточки делает из собственных ресниц. Ведь для раскрашивания миниатюр нужны особые инструменты. В ход идут алмазная крошка, обломки бритвенных лезвий и даже ворсинки с мушиных лапок.
Самую маленькую свою работу – фигурку эмбриона мастер разместил внутри собственной щетины. За что второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Первое попадание обеспечила модель золотого мотоцикла внутри волоска, которая даже для пылевого клеща велика.
Прославиться мужчине, как ни странно, помогла болезнь. Мальчик страдал одной из форм аутизма – синдромом Аспергера. Был замкнутым, закрытым, с трудом находил общий язык со сверстниками. Неуверенности добавляла и дислексия.
Уже в раннем возрасте малыш понимал, что не такой как другие. Сторонился людей, предпочитая проводить время с собакой. Как-то пёс раскопал в саду муравейник. И Уилла заинтересовала жизнь крохотных деловитых мурашей. Мальчику казалось, что это целый мир особенных людей. И он решил построить для них город, а для королевы – дворец. Мать поразилась, обнаружив необычное сооружение из щепок и стекла. Женщина поняла, что у сына есть шанс не только не остаться никем, но и «сделать большое имя на маленьких вещах».
Поддержка – великая сила. И благодаря ей Уиллард действительно сделал имя и добился невероятных высот. Сейчас в восторг от филигранной работы мастера приходят ювелиры, часовщики, хирурги и нанотехнологи.
Не всё и не всегда получается просто. Скульптору пришлось овладеть техниками медитации и научиться держать под контролем сердцебиение и дыхание. Ведь буквально один случайный вздох может разрушить результат многодневных трудов.
Сейчас 66-летний Уиллард – художник с мировым именем, работы которого успешно экспонируются и продаются в разных странах. Одновременно с этим он занимается благотворительностью, акцентируя внимание на проектах самых уязвимых и незащищённых категорий – детей и животных.
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И на мой взгляд работы у него более интересны.