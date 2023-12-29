Внутри древнеегипетской мумии нашли нерожденных близнецов

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона провели компьютерную томографию тела, обнаружив голову ребенка, застрявшую в родовом канале, и еще один плод, каким-то образом переместившийся в грудную полость.

Женщина, которой было не больше 17 лет, была похоронена вместе с обезглавленным ребенком, что навело специалистов на мысль о том, что она была беременна близнецами, но об этом никто не знал.

По всей видимости, старший близнец умер от травматического обезглавливания плода, а младший отделился от матки и переместился в область ребер.