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Внутри древнеегипетской мумии нашли нерожденных близнецов

Внутри древнеегипетской мумии нашли нерожденных близнецов

Автор:
29 декабря 2023 14:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археология   древние времена   древний египет   исследование   мумия   роды   сложные роды   
2006
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Археологи сделали шокирующее открытие после повторного, более тщательного исследования древнеегипетской мумии, обнаруженной еще в 1908 году. Это была юная 17-летняя девушка, умершая при родах. Она была беременна близнецами, ни одному из которых не суждено было увидеть свет.


Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона провели компьютерную томографию тела, обнаружив голову ребенка, застрявшую в родовом канале, и еще один плод, каким-то образом переместившийся в грудную полость.


Женщина, которой было не больше 17 лет, была похоронена вместе с обезглавленным ребенком, что навело специалистов на мысль о том, что она была беременна близнецами, но об этом никто не знал.

По всей видимости, старший близнец умер от травматического обезглавливания плода, а младший отделился от матки и переместился в область ребер.


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Останки женщины были найдены в 1908 году на кладбище Эль-Багават в египетском оазисе Харга, расположенном в Западной пустыне. Оазис Харга был впервые заселен около 50 000 лет назад и играл важнейшую роль в экономике и военном деле Древнего Египта.


Предположительно, женщине на момент смерти было 14-17 лет, и ее похоронили с руками по бокам и ногами, связанными тряпками. Ее также обложили большим количеством соли, которая обладает высушивающими свойствами. Соль полностью высушила тело, превратив его в мумию.


В своей работе исследователи использовали записи 1908 года, из которых следует, что ученые, изучавшие мумию ранее, развернули тело, убрали руки, обработали бедренные кости и сделали надрез на животе. В записях также упоминается обезглавленный младенец между ее ног, покрытый простыней и слоями соли.


Компьютерная томография выявила младенца в верхней левой части грудной полости мумии, показав длинные кости, ребра, нервные дуги, череп и пять костей руки. В имеющихся записях говорилось только о первом близнеце и не было никаких упоминаний о втором плоде. Его смогли обнаружить только сейчас. Ученые сумели определить возраст смерти детей — 36—40 пренатальных недель. Это доказывает, что они были близнецами.


В старых записях не была указана причина смерти, но, используя фотографии и результаты компьютерной томографии, исследователи пришли к выводу, что причиной смерти стало ущемление головки плода во время ягодичного предлежания плода.


«Обнаружение головки плода во входе в таз убедительно свидетельствует о задержке родовой деятельности, — говорится в исследовании. — Вероятно, причиной задержки родов стало ягодичное предлежание плода».


Как второй плод мигрировал в грудную полость, пока неясно. Возможно, он был мумифицирован вместе с другими внутренними органами. В процессе мумификации диафрагма и соединительные ткани в этой области могли рассосаться, что позволило нерожденному ребенку переместиться в грудную полость.


По словам исследователей, это открытие подчеркивает, насколько опасными были роды во времена Древнего Египта. «Роды в Древнем Египте считались религиозным, а не медицинским событием. Если медицина в Древнем Египте хорошо задокументирована, то беременность — нет», — объяснили они.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археология   древние времена   древний египет   исследование   мумия   роды   сложные роды   
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4  комментария
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Пётр 3 часа назад
Не понятно, а в чем состоит "шокирующее открытие" ? Разве в Древнем Египте дети "делались" и появлялись на свет как-то по другому чем сейчас? По моему нет...Человек умер давно, давно...чтобы его через несколько тысяч лет откопали и сказали оказывается женщина была беременной и не просто беременной, а у неё были близнецы...ну прям шокирующее открытие...
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На хер ЗАПАД! 4 часа назад
Могу ошибаться,но разве рентген видит хрящи? Когда плод образуется, там не костей,вплоть до годовалого возраста
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