Учёные хотят выяснить, почему археологи иногда находят в древних черепах сохранившийся мозг

Считается, что мозг — один из первых органов человека, разлагающихся после смерти, — пишет в своем исследовании судебный антрополог Александра Мортон-Хейворд (Alexandra Morton-Hayward) из Оксфордского университета вместе с соавторами. Именно поэтому археологически находки сохранившегося мозга считаются необычными, заявляют исследователи в работе, опубликованной 20 марта в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Действительно, для археолога найти остатки неразложившейся органики — редкое и значимое событие, а уж остатки мозга — тем более. Такие находки тысячелетней давности время от времени происходили, и в каждом случае консервацию мозга пытались объяснить воздействием каких-то факторов. Известны такие механизмы, как обезвоживание, замораживание, омыление и дубление, позволяющие сохранять мозг возрастом не старше 4000 лет. Однако находки более древних мозгов встречаются гораздо реже.

Исследователи составили архив из 4400 археологически сохранных образцов древнего мозга, найденных на шести континентах и относящихся к разным эпохам. Это было сделано для того, чтобы подвести под исследование серьезную научную базу и, возможно, определить доселе неизвестный механизм консервации.