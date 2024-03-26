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Учёные хотят выяснить, почему археологи иногда находят в древних черепах сохранившийся мозг

Учёные хотят выяснить, почему археологи иногда находят в древних черепах сохранившийся мозг

Автор:
26 марта 2024 14:28
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   археология   исследование   консервация   механизм консервации   наука   хочу все знать   человеческий мозг   
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Ученые пытаются объяснить редкий археологический феномен — «законсервированный» человеческий мозг. В новом исследовании было изучено 4400 образцов, некоторым из которых более 12 000 лет. Всегда считалось, что мозг после смерти человека разлагается одним из первых, но оказывается, это не всегда так.


Считается, что мозг — один из первых органов человека, разлагающихся после смерти, — пишет в своем исследовании судебный антрополог Александра Мортон-Хейворд (Alexandra Morton-Hayward) из Оксфордского университета вместе с соавторами. Именно поэтому археологически находки сохранившегося мозга считаются необычными, заявляют исследователи в работе, опубликованной 20 марта в журнале Proceedings of the Royal Society B.


Действительно, для археолога найти остатки неразложившейся органики — редкое и значимое событие, а уж остатки мозга — тем более. Такие находки тысячелетней давности время от времени происходили, и в каждом случае консервацию мозга пытались объяснить воздействием каких-то факторов. Известны такие механизмы, как обезвоживание, замораживание, омыление и дубление, позволяющие сохранять мозг возрастом не старше 4000 лет. Однако находки более древних мозгов встречаются гораздо реже.


Исследователи составили архив из 4400 археологически сохранных образцов древнего мозга, найденных на шести континентах и относящихся к разным эпохам. Это было сделано для того, чтобы подвести под исследование серьезную научную базу и, возможно, определить доселе неизвестный механизм консервации.

Ученые обнаружили, что мозги, сохранившиеся в отсутствие других мягких тканей, указывают на неизвестный механизм — он может быть ответственен за сохранение, в частности, центральной нервной системы.


«Сохранение некоторых мягких тканей хорошо изучено. Обезвоживание и замораживание — вспомните египетские мумии или замороженные тела, — рассказала Александра в интервью изданию Science. — Иногда жир в организме после смерти может превратиться в мылоподобное вещество, которое сохраняет ткани — этот процесс называется омылением. А в торфяных болотах кислота, содержащаяся в сфагновом мхе, подвергает мягкие ткани процессу дубления, который часто сохраняет ткани мозга. Но в этой работе мы выявили пятую категорию: сотни мозгов, которые сохраняются даже тогда, когда все остальные мягкие ткани тела уже разложились».


Исследователи идентифицировали в общей сложности 4405 сохранившихся человеческих мозгов из 213 уникальных источников из всех регионов мира, кроме Антарктиды. Они сравнили количество сохранившихся человеческих мозгов с другими мягкими тканями в археологических базах данных и обнаружили, что в то время как внутренние мягкие ткани, такие как мышцы и кишечник, встречаются редко, сохранившиеся мозги встречаются гораздо чаще. Это позволило предположить, что мозги сохранялись чаще, чем считалось ранее.


«Основываясь на полученных данных, я считаю, что это что-то, связанное с центральной нервной системой, поскольку мозг обладает уникальной биохимией, — сказала Александра в интервью Science. — В мозге есть жиры, которых не встретить больше нигде в организме, и серосодержащие белки, которые являются частью сигнального механизма мозга. Я думаю, что все это сливается воедино, образуя неподатливый материал, который может сохраняться очень долго».


Древний мозг может дать новые и уникальные палеобиологические сведения, которые помогут нам лучше понять историю основных неврологических расстройств, когнитивные функции и поведение людей прошлого, а также эволюцию нервных тканей и их функций, заявляют ученые в своей работе.


Что касается этических аспектов работы с мозгом давно умершего человека, Александра пояснила, что в Великобритании исследования мягких тканей человека регулируются законом, известным как Акт о человеческих тканях (Human Tissue Act, HTA). Если возраст тканей превышает 100 лет, считается, что материал не подпадает под действие HTA.


«Но, очевидно, независимо от того, сколько им лет, мы все равно хотим относиться к этим останкам с уважением, — добавила она. — Я всегда помню, что это люди».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археология   исследование   консервация   механизм консервации   наука   хочу все знать   человеческий мозг   
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poбт 43 минуты назад
иногда мозг это кость
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Шурман 49 минут назад
Эта на фотке с такой улыбкой напоминает мою первую девушку которая к мне в больницу как на лекции ходила , я помню как пришел к ней а там блин этим эмбрионы всякие и кости и скелет в ее спальне
думаете у меня встал в этот момент ? увы нет , девушка была хорошая и весела но расстались быстро .
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Мультголова
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