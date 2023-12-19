Ученые просканировали мумию японской «русалочки»

Загадочная, злобно выглядящая мумия русалки, привезенная в США из Японии более 100 лет назад, представляет собой чудовище Франкенштейна, созданное человеком.

Призрачная мумия длиной 29 сантиметров известна как «Фиджийская русалка» из-за сходства с одноименным предметом, якобы привезенным с Фиджи скандально известным шоуменом П.Т. Барнумом в 1840-х годах. Мумия была куплена в Японии американским морским офицером, который передал ее в дар Историческому обществу округа Кларк в Спрингфилде, штат Огайо, в 1906 году. Документы, переданные обществу вместе с мумией, позволяют предположить, что она датируется серединой 1800-х годов.

Теперь исследователи впервые изучили «русалочку» с помощью рентгенографии и компьютерной томографии.