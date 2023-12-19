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Ученые просканировали мумию японской «русалочки»

Ученые просканировали мумию японской «русалочки»

Автор:
19 декабря 2023 15:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   интересно   исследование   легенды   мумия   нингё   русалка   странное существо   японская русалка   
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Исследователи приступили к анализу останков жуткой «мумии русалки», которая была привезена в США из Японии в 1906 году. Первые результаты показывают, что это жуткий гибрид, скомпонованный из частей рыбы, обезьяны и ящерицы.

Загадочная, злобно выглядящая мумия русалки, привезенная в США из Японии более 100 лет назад, представляет собой чудовище Франкенштейна, созданное человеком.


Призрачная мумия длиной 29 сантиметров известна как «Фиджийская русалка» из-за сходства с одноименным предметом, якобы привезенным с Фиджи скандально известным шоуменом П.Т. Барнумом в 1840-х годах. Мумия была куплена в Японии американским морским офицером, который передал ее в дар Историческому обществу округа Кларк в Спрингфилде, штат Огайо, в 1906 году. Документы, переданные обществу вместе с мумией, позволяют предположить, что она датируется серединой 1800-х годов.


Теперь исследователи впервые изучили «русалочку» с помощью рентгенографии и компьютерной томографии.


«Это позволило нам увидеть мумию практически во всех измерениях в надежде понять, что находится внутри нее», — рассказал руководитель проекта Джозеф Кресс, рентгенолог из Университета Северного Кентукки.


Первоначальное исследование показало, что мумия сделана из головы и туловища обезьяны, пришитых к обезглавленному телу рыбы, а руки русалки — это когтистые лапы ящерицы, скорее всего, комодского дракона (Varanus komodoensis), рассказал Кресс.


По словам Кресса, сканирование также выявило внутри останков пару деревянных колышков — один от головы до хвоста, а другой поперек лопаток, — которые, предположительно, были добавлены, чтобы сохранить существо в целости.


В настоящее время исследователи пытаются воссоздать более подробную модель «русалки» и ее отдельных частей на основе полученных снимков. Как только модели будут готовы, ученые планируют отправить их в зоопарки и аквариумы, чтобы помочь идентифицировать компоненты на видовом уровне.


Это не единственная мумифицированная «русалка», подвергшаяся интенсивному исследованию с помощью современных технологий за последнее время.


В марте 2022 года ученые проанализировали похожий экземпляр, который был обнаружен в потайном ящике в японском храме. Изначально исследователи предполагали, что эта русалка длиной 30,5 см, датируемая серединой 1700-х годов, также является гибридом обезьяны и рыбы. Но последующее сканирование, проведенное в феврале этого года, показало, что мумия была сделана преимущественно из ткани, бумаги и хлопка, раскрашена песком и углем и скреплена металлическими штифтами. Снаружи к кукле были приклеены различные части животных, включая шерсть млекопитающих и рыбью кожу.


Обе русалки больше всего похожи на «нингё» — мифических рыбоподобных существ с человеческими головами. По легенде, в японской мифологии женщина прожила 800 лет после того, как съела одного из этих вымышленных созданий, и поэтому они стали символом долголетия. Поэтому вполне вероятно, что рыбаки изготавливали подобных «русалок», чтобы продавать их богатым людям, желающим продлить свою жизнь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   интересно   исследование   легенды   мумия   нингё   русалка   странное существо   японская русалка   
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6  комментариев
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7k
Marlboro 57 минут назад
Когда не было фотошопа и компов делали вот так.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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69
alexroland 44 минуты назад
В 1896 году был сделан первый рентгеновский снимок а эту штуку догадались просветить только сейчас ?!))
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a.r.t. Час назад
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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