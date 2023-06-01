Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона

Благодаря группе учёных из Бразилии, Австралии и Италии лицо фараона Тутанхамона можно увидеть впервые более чем за 3300 лет: невероятная реконструкция показывает, что египетский фараон выглядел совсем юным.
Учёные использовали доступные измерения и эталонные изображения черепа фараона. Они воплотили черты Тутанхамона в жизнь, создав цифровую модель его мумифицированного черепа. Фараон умер ещё подростком, и реконструкция показывает, каким юным и нежным было его лицо.
«Мне он кажется молодым человеком с тонкими чертами лица. Глядя на него, мы видим скорее молодого студента, чем ответственного политика, что делает историческую фигуру еще более интересной», — говорит бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес, соавтор нового исследования.
Знаменитая гробница «мальчика-фараона» была найдена британским археологом Говардом Картером в ноябре 1922 года в египетской Долине царей.
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Поскольку у международной команды исследователей не было прямого доступа к черепу фараона, создание новой модели было особенно сложной задачей. К счастью, в предыдущих исследованиях уже были записаны размеры черепа и опубликованы эталонные изображения.
Это была детективная работа: пришлось собирать информацию по разным источникам и объединять её, чтобы создать трёхмерную модель черепа. Используя данные о пропорциях и некоторых важных цефалометрических измерений можно было взять цифровой череп виртуального донора и настроить его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона.
Далее, по словам Цицеро Мораеса, учёные воссоздали размер губ, положение глазных яблок, высоту ушей и размер носа. «Все эти прогнозы основаны на статистических исследованиях, проведённых на компьютерной томографии живых людей», — сказал он.
Затем на череп нанесли маркеры, указывающие толщину мягких тканей в различных местах, используя в качестве ориентира данные современных египтян.
С помощью этих и других методов лицо постепенно восстанавливалось до объективной реконструкции. Затем были добавлены субъективные элементы, такие как цвет глаз, чтобы еще больше очеловечить объект.
Ученые уже не в первый раз пытаются восстановить подобие молодого фараона — аналогичная попытка была предпринята в 2005 году.
Майкл Хабихт, египтолог и археолог из Университета Флиндерса в Австралии, соавтор нового исследования, отметил поразительное сходство между двумя реконструкциями.
«Наша реконструкция удивительно близка к той, что была сделана французской командой несколько лет назад, — сказал он. — Она также соответствует древним изображениям Тутанхамона, особенно голове на цветке лотоса из его гробницы».
Исследование Мораеса, Хабикста и их коллег — Франческо Галасси, Елены Варотто и Тьяго Бейини — опубликовано в научном журнале Italian Journal of Anatomy and Embryology.
Открытие гробницы Тутанхамона в ноябре 1922 года попало в заголовки газет всего мира. Внутри было найдено более 5000 предметов, в том числе гроб из цельного золота, погребальная маска, троны, мебель, еда и вино.
Говард Картер осматривает саркофаг Тутанхамона внутри его гробницы, которая находилась на глубине более 6 метров под землей
Первоначально Картер осматривал гробницу Тутанхамона через небольшое отверстие, проделанное в каменной кладке после двух дней рытья прохода, заполненного щебнем.
Подняв свечу, он заглянул внутрь и произнёс то, что стало знаменитым ответом на нетерпеливый вопрос его помощника Карнарвона: «Вы что-нибудь видите?» «Да, — сказал он. — Чудесные вещи».
Гробница, состоящая из четырех комнат, была заполнена сокровищами, которые пролежали нетронутыми более 3000 лет. В камере также было три гроба, вложенных друг в друга, в самом внутреннем из которых находилось тело Мальчика-фараона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А можно уточнить какое отношение современные потомки арабов пришедших в Египет имеют к египтянам жившим 3300 лет назад ? Вы еще римлян времен Александра сравните с потомками мавров которые сейчас населяют Италию.
ИМХО образец 2005-го лучше...