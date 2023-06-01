Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона

Учёные использовали доступные измерения и эталонные изображения черепа фараона. Они воплотили черты Тутанхамона в жизнь, создав цифровую модель его мумифицированного черепа. Фараон умер ещё подростком, и реконструкция показывает, каким юным и нежным было его лицо.

«Мне он кажется молодым человеком с тонкими чертами лица. Глядя на него, мы видим скорее молодого студента, чем ответственного политика, что делает историческую фигуру еще более интересной», — говорит бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес, соавтор нового исследования.

Знаменитая гробница «мальчика-фараона» была найдена британским археологом Говардом Картером в ноябре 1922 года в египетской Долине царей.