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Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона

Новейшая реконструкция лица фараона Тутанхамона

Автор:
01 июня 2023 16:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 3D-реконструкция   Ynews   Тутанхамон   археология   гробница Тутанхамона   интересно   исследование   модель черепа   реконструкция лица   
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Благодаря группе учёных из Бразилии, Австралии и Италии лицо фараона Тутанхамона можно увидеть впервые более чем за 3300 лет: невероятная реконструкция показывает, что египетский фараон выглядел совсем юным.


Учёные использовали доступные измерения и эталонные изображения черепа фараона. Они воплотили черты Тутанхамона в жизнь, создав цифровую модель его мумифицированного черепа. Фараон умер ещё подростком, и реконструкция показывает, каким юным и нежным было его лицо.


«Мне он кажется молодым человеком с тонкими чертами лица. Глядя на него, мы видим скорее молодого студента, чем ответственного политика, что делает историческую фигуру еще более интересной», — говорит бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес, соавтор нового исследования.


Знаменитая гробница «мальчика-фараона» была найдена британским археологом Говардом Картером в ноябре 1922 года в египетской Долине царей.


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Поскольку у международной команды исследователей не было прямого доступа к черепу фараона, создание новой модели было особенно сложной задачей. К счастью, в предыдущих исследованиях уже были записаны размеры черепа и опубликованы эталонные изображения.


Это была детективная работа: пришлось собирать информацию по разным источникам и объединять её, чтобы создать трёхмерную модель черепа. Используя данные о пропорциях и некоторых важных цефалометрических измерений можно было взять цифровой череп виртуального донора и настроить его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона.


Далее, по словам Цицеро Мораеса, учёные воссоздали размер губ, положение глазных яблок, высоту ушей и размер носа. «Все эти прогнозы основаны на статистических исследованиях, проведённых на компьютерной томографии живых людей», — сказал он.


Затем на череп нанесли маркеры, указывающие толщину мягких тканей в различных местах, используя в качестве ориентира данные современных египтян.

С помощью этих и других методов лицо постепенно восстанавливалось до объективной реконструкции. Затем были добавлены субъективные элементы, такие как цвет глаз, чтобы еще больше очеловечить объект.


Ученые уже не в первый раз пытаются восстановить подобие молодого фараона — аналогичная попытка была предпринята в 2005 году.

Майкл Хабихт, египтолог и археолог из Университета Флиндерса в Австралии, соавтор нового исследования, отметил поразительное сходство между двумя реконструкциями.

«Наша реконструкция удивительно близка к той, что была сделана французской командой несколько лет назад, — сказал он. — Она также соответствует древним изображениям Тутанхамона, особенно голове на цветке лотоса из его гробницы».


Исследование Мораеса, Хабикста и их коллег — Франческо Галасси, Елены Варотто и Тьяго Бейини — опубликовано в научном журнале Italian Journal of Anatomy and Embryology.


Открытие гробницы Тутанхамона в ноябре 1922 года попало в заголовки газет всего мира. Внутри было найдено более 5000 предметов, в том числе гроб из цельного золота, погребальная маска, троны, мебель, еда и вино.

Первоначально Картер осматривал гробницу Тутанхамона через небольшое отверстие, проделанное в каменной кладке после двух дней рытья прохода, заполненного щебнем.

Подняв свечу, он заглянул внутрь и произнёс то, что стало знаменитым ответом на нетерпеливый вопрос его помощника Карнарвона: «Вы что-нибудь видите?» «Да, — сказал он. — Чудесные вещи».


Гробница, состоящая из четырех комнат, была заполнена сокровищами, которые пролежали нетронутыми более 3000 лет. В камере также было три гроба, вложенных друг в друга, в самом внутреннем из которых находилось тело Мальчика-фараона.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3D-реконструкция   Ynews   Тутанхамон   археология   гробница Тутанхамона   интересно   исследование   модель черепа   реконструкция лица   
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8  комментариев
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180
Человек Разумный 2 часа назад
"Затем на череп нанесли маркеры, указывающие толщину мягких тканей в различных местах, используя в качестве ориентира данные современных египтян"
А можно уточнить какое отношение современные потомки арабов пришедших в Египет имеют к египтянам жившим 3300 лет назад ? Вы еще римлян времен Александра сравните с потомками мавров которые сейчас населяют Италию.
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3k
poбт 42 минуты назад
ииии.... опять получился негр
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20k
Corvus Corax 54 минуты назад
Узкоглазый, но курносый... Это новое в антропологии...

ИМХО образец 2005-го лучше...
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13k
Shtoppi Час назад
б_ять, как живой! ))))))
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59k
pynh Час назад
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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