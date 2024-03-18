Учёные разгадали тайну самых древних татуировок в мире

«Ледяной человек» Этци умер 5300 лет назад, пронзенный стрелой в Эцтальских Альпах на высоте 3200 метров. Его мумию нашли в 1991 году. На теле мумии насчитали 61 татуировку. До недавнего времени ученые не были уверены в том, как именно были нанесены эти татуировки... Пришлось провести эксперимент на живом человеке.
«Ледяной человек» Этци, древнейшая мумия Европы, продолжает раскрывать свои секреты.
Несмотря на то, что Этци жил между 3350 и 3105 годами до нашей эры, ученые из Теннесси утверждают, что разгадали тайну нанесения его татуировок.
По их словам, татуировки, скорее всего, были сделаны самим Этци с помощью техники, известной как hand-poking, когда кожу вручную протыкают острым инструментом (костяной или медной иглой).
Один из экспертов сделал себе татуировку, используя несколько древних техник, чтобы выяснить, какая из них привела к появлению отметин, наиболее похожих на татуировки «ледяного человека».
Техника татуировки, которая использовалась 5300 лет назад
В новом исследовании, опубликованном в European Journal of Archaeology, говорится, что Этци представляет собой одно из самых ранних прямых доказательств нанесения татуировок в прошлом.
На его теле в общей сложности имелась 61 татуировка, состоящая из 19 групп черных линий. Несмотря на десятилетия исследований, до сих пор было неясно, как создавались татуировки «ледяного человека», какие инструменты и методы использовались.
Ранее считалось, что его татуировки были сделаны с помощью техники надреза, которая предполагает сначала разрезание кожи, а затем втирание в разрезы пигмента на растительной основе. Но исследователи из Управления археологии штата Теннесси (TDOA) теперь ставят это под сомнение, утверждая, что в этом случае использовалась техника hand-poking (от англ. hand – рука и poke – протыкать). Острый инструмент обмакивали в чернила для татуировки, а затем втыкали в кожу точку за точкой. Об этом рассказал археолог Аарон Детер-Вольф, один из авторов исследования.
В ходе исследования испытуемым выступил тату-художник Дэнни Райдей из Новой Зеландии. На его ногу нанесли такие же рисунки, как у Этци. Наносили их с использованием восьми различных инструментов и четырех разных техник. Затем отслеживали и документировали процесс заживления, сравнивая конечный результат с татуировками мумии.
«Каждый раз, когда инструмент для нанесения тату прокалывает кожу, образуется небольшая рана, и все раны имеют отличительные черты, которые зависят от того, как они были созданы», — говорит Детер-Вольф.
В то время как техника надреза дает ровные чистые края от лезвия, техника hand-poking приводит к появлению крошечных перекрывающихся кругов или неправильных форм. Исследователи пришли к выводу, что татуировки Этци были сделаны костяным или медным шилом.
Детер-Вольф рассказал, что подобные артефакты находили в Эцтальских Альпах, но раньше их не идентифицировали как инструменты для нанесения татуировок. Новые данные могут побудить археологов пересмотреть вопрос, для чего использовались подобные инструменты.
В прошлом году другая группа ученых объявила, что у Этци была темная кожа, темные глаза и лысеющая голова. Вдобавок к этому исследователи установили, что Этци происходил от земледельцев, мигрировавших из Анатолии.
Исследование останков, проведенное в 2018 году, показало, что стрела нанесла Этци смертельный удар, перебив нерв в плече и задев крупные сосуды.
Мумия «ледяного человека» оживает с помощью 3D-печати
Источник: — переведено специально для fishki.net
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