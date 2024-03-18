Учёные разгадали тайну самых древних татуировок в мире

В новом исследовании, опубликованном в European Journal of Archaeology, говорится, что Этци представляет собой одно из самых ранних прямых доказательств нанесения татуировок в прошлом.

На его теле в общей сложности имелась 61 татуировка, состоящая из 19 групп черных линий. Несмотря на десятилетия исследований, до сих пор было неясно, как создавались татуировки «ледяного человека», какие инструменты и методы использовались.

Ранее считалось, что его татуировки были сделаны с помощью техники надреза, которая предполагает сначала разрезание кожи, а затем втирание в разрезы пигмента на растительной основе. Но исследователи из Управления археологии штата Теннесси (TDOA) теперь ставят это под сомнение, утверждая, что в этом случае использовалась техника hand-poking (от англ. hand – рука и poke – протыкать). Острый инструмент обмакивали в чернила для татуировки, а затем втыкали в кожу точку за точкой. Об этом рассказал археолог Аарон Детер-Вольф, один из авторов исследования.