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Учёные разгадали тайну самых древних татуировок в мире

Учёные разгадали тайну самых древних татуировок в мире

Автор:
18 марта 2024 15:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Древний человек   Этци   интересно   исследование   ледяной человек   мумия   познавательно   татуировки   
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«Ледяной человек» Этци умер 5300 лет назад, пронзенный стрелой в Эцтальских Альпах на высоте 3200 метров. Его мумию нашли в 1991 году. На теле мумии насчитали 61 татуировку. До недавнего времени ученые не были уверены в том, как именно были нанесены эти татуировки... Пришлось провести эксперимент на живом человеке.


«Ледяной человек» Этци, древнейшая мумия Европы, продолжает раскрывать свои секреты.


Несмотря на то, что Этци жил между 3350 и 3105 годами до нашей эры, ученые из Теннесси утверждают, что разгадали тайну нанесения его татуировок.



По их словам, татуировки, скорее всего, были сделаны самим Этци с помощью техники, известной как hand-poking, когда кожу вручную протыкают острым инструментом (костяной или медной иглой).



Один из экспертов сделал себе татуировку, используя несколько древних техник, чтобы выяснить, какая из них привела к появлению отметин, наиболее похожих на татуировки «ледяного человека».



В новом исследовании, опубликованном в European Journal of Archaeology, говорится, что Этци представляет собой одно из самых ранних прямых доказательств нанесения татуировок в прошлом.


На его теле в общей сложности имелась 61 татуировка, состоящая из 19 групп черных линий. Несмотря на десятилетия исследований, до сих пор было неясно, как создавались татуировки «ледяного человека», какие инструменты и методы использовались.


Ранее считалось, что его татуировки были сделаны с помощью техники надреза, которая предполагает сначала разрезание кожи, а затем втирание в разрезы пигмента на растительной основе. Но исследователи из Управления археологии штата Теннесси (TDOA) теперь ставят это под сомнение, утверждая, что в этом случае использовалась техника hand-poking (от англ. hand – рука и poke – протыкать). Острый инструмент обмакивали в чернила для татуировки, а затем втыкали в кожу точку за точкой. Об этом рассказал археолог Аарон Детер-Вольф, один из авторов исследования.


В ходе исследования испытуемым выступил тату-художник Дэнни Райдей из Новой Зеландии. На его ногу нанесли такие же рисунки, как у Этци. Наносили их с использованием восьми различных инструментов и четырех разных техник. Затем отслеживали и документировали процесс заживления, сравнивая конечный результат с татуировками мумии.


«Каждый раз, когда инструмент для нанесения тату прокалывает кожу, образуется небольшая рана, и все раны имеют отличительные черты, которые зависят от того, как они были созданы», — говорит Детер-Вольф.


В то время как техника надреза дает ровные чистые края от лезвия, техника hand-poking приводит к появлению крошечных перекрывающихся кругов или неправильных форм. Исследователи пришли к выводу, что татуировки Этци были сделаны костяным или медным шилом.


Детер-Вольф рассказал, что подобные артефакты находили в Эцтальских Альпах, но раньше их не идентифицировали как инструменты для нанесения татуировок. Новые данные могут побудить археологов пересмотреть вопрос, для чего использовались подобные инструменты.



В прошлом году другая группа ученых объявила, что у Этци была темная кожа, темные глаза и лысеющая голова. Вдобавок к этому исследователи установили, что Этци происходил от земледельцев, мигрировавших из Анатолии.


Исследование останков, проведенное в 2018 году, показало, что стрела нанесла Этци смертельный удар, перебив нерв в плече и задев крупные сосуды.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Древний человек   Этци   интересно   исследование   ледяной человек   мумия   познавательно   татуировки   
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