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31 человека задержали в московской сауне во время бисексуальной свингер-вечеринки

31 человека задержали в московской сауне во время бисексуальной свингер-вечеринки

Автор:
25 декабря 2023 23:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Москва   Фэвор   бисексуалы   пати   полиция   
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В Москве прикрыли ещё одну "голую вечеринку". Рангом пониже, чем у Ивлеевой, но от этого не менее веселую. Полицейских в ТЦ "Фэвор" на Волгоградском проспекте, конечно, никто не ждал. Зато они обнаружили в недрах торгового центра много нового и интересного.

Как сообщает Shot, разврат устроили в сауне, расположенной на третьем этаже ТЦ "Фэвор" на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе столицы.

Очевидцы вызвали полицию из-за шума.

Полиция нагрянула на этот праздник жизни в самый разгар веселья — куча голых мужчин и женщин от души разлекались, ни в чем себе не отказывая, среди 17 ящиков алкоголя, закрытых и уже использованных презервативов, лубриканта и секс-игрушек.

Некоторые из задержанных, уточняют авторы канала, могли заниматься однополым сексом.

На предложение правоохранителей проехать в отдел, разгоряченные участники party ответили циничным отказом.

Десять буянили особенно сильно: четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 до 48 лет.

После такого, 31 участника свингер-пати просто скрутили и отвезли в ОВД принудительно.

В их числе, кстати, оказалась 48-летняя Галина Васютичева (на фото вверху) - "звезда" сериала "Прокурорская проверка", "Москва. Три вокзала", "Сердце матери" и многих других. На неё и её партнёров по оргии завели административные дела за мелкое хулиганство.

Одного из особо буйных участников — Алексея Журавлёва — за агрессивное поведение в присутствии полиции отправили на 15 суток в спецприёмник, где его ждёт своя новогодняя вечеринка. Вряд ли он когда-то встречал праздник за решеткой.

Кроме Журавлева на 15 суток арестовали ещё шестерых участников "Голой вечерики". Четырём девушкам предстоит провести в спецприёмнике ближайшие 12 дней, а одну оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

Предварительно, участники свингер-вечеринки — участники тематического закрытого чата.

Источник:

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Метки: Вечеринка   Москва   Фэвор   бисексуалы   пати   полиция   
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24  комментария
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2k
Rom Час назад
А чем они тут то помешали? Частная тусовка, ну пусть они там делают, что хотят то.... )) Мы то может туда и не идти ))
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4k
просто Дмитрий 4 минуты назад
как говорилось в олДном известном фильме ... И 3,14дорги заполонили весь мир.....
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19k
Михаил Гривин 9 минут назад
Всё правильно задержали! Эта 48-летняя баба отвлекает на себя молодых самцов и они вместо того, что б поднимать демографию и ударно трудиться на стройке - шпехают эту актрису. Безобразие! Вызвать её на партсобрание и пропесочить как следует, что б не мешала демографии расти.

Вот только тёток таких, перебивающих демографию, много, а возмущенных граждан, готовых звонить куда следует, мало. Надо тут иначе. Надо создавать специальные отряды, которые будут перехватывать всех этих тёток и утаскивать на отдельные свингерские вечеринки "для тех, кому за 40". Можно сказать - бойцов, которые заткнут все эти амбразуры. Отряд ё.б.а.р.е.й-перехватчиков.
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6k
Владимир 18 минут назад
Вы меня конечно извините.
Но что они нарушили?
Это их личное дело.
А дела нужно заводить на сотрудников, которые мешают людям.
Так ещё и выкладывают персональные данные без согласия.
Беспредел какой-то начался..
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34k
Teodor Час назад
- Откройте - полиция!
- А мы полицию не вызывали, мы вызывали проституток...
- Нас вызвали ваши соседи!
- Ну вот пусть они вас и е`бут...
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8
Заяц на Крыльце Час назад
Эх. в весёлое время живём. Хорошо хоть пока дрочить можно. Главное, что бы вовремя предупредили когда уже нельзя будет. А то я - законопослушный. Ничего не хочу нарушать.
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37k
albedo Час назад
Ну началось!!!!
Я понимаю, когда всякое непотребство выставляется наружу.
Мерзко и противно.

А тут чуть ли не в постель залезли.
Ну нравится людям свинговать - дело их.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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