31 человека задержали в московской сауне во время бисексуальной свингер-вечеринки

В Москве прикрыли ещё одну "голую вечеринку". Рангом пониже, чем у Ивлеевой, но от этого не менее веселую. Полицейских в ТЦ "Фэвор" на Волгоградском проспекте, конечно, никто не ждал. Зато они обнаружили в недрах торгового центра много нового и интересного.
Как сообщает Shot, разврат устроили в сауне, расположенной на третьем этаже ТЦ "Фэвор" на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе столицы.
Очевидцы вызвали полицию из-за шума.
Полиция нагрянула на этот праздник жизни в самый разгар веселья — куча голых мужчин и женщин от души разлекались, ни в чем себе не отказывая, среди 17 ящиков алкоголя, закрытых и уже использованных презервативов, лубриканта и секс-игрушек.
Некоторые из задержанных, уточняют авторы канала, могли заниматься однополым сексом.
На предложение правоохранителей проехать в отдел, разгоряченные участники party ответили циничным отказом.
Десять буянили особенно сильно: четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 до 48 лет.
После такого, 31 участника свингер-пати просто скрутили и отвезли в ОВД принудительно.
В их числе, кстати, оказалась 48-летняя Галина Васютичева (на фото вверху) - "звезда" сериала "Прокурорская проверка", "Москва. Три вокзала", "Сердце матери" и многих других. На неё и её партнёров по оргии завели административные дела за мелкое хулиганство.
Одного из особо буйных участников — Алексея Журавлёва — за агрессивное поведение в присутствии полиции отправили на 15 суток в спецприёмник, где его ждёт своя новогодняя вечеринка. Вряд ли он когда-то встречал праздник за решеткой.
Кроме Журавлева на 15 суток арестовали ещё шестерых участников "Голой вечерики". Четырём девушкам предстоит провести в спецприёмнике ближайшие 12 дней, а одну оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.
Предварительно, участники свингер-вечеринки — участники тематического закрытого чата.
Источник:
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Вот только тёток таких, перебивающих демографию, много, а возмущенных граждан, готовых звонить куда следует, мало. Надо тут иначе. Надо создавать специальные отряды, которые будут перехватывать всех этих тёток и утаскивать на отдельные свингерские вечеринки "для тех, кому за 40". Можно сказать - бойцов, которые заткнут все эти амбразуры. Отряд ё.б.а.р.е.й-перехватчиков.
Но что они нарушили?
Это их личное дело.
А дела нужно заводить на сотрудников, которые мешают людям.
Так ещё и выкладывают персональные данные без согласия.
Беспредел какой-то начался..
- А мы полицию не вызывали, мы вызывали проституток...
- Нас вызвали ваши соседи!
- Ну вот пусть они вас и е`бут...
Я понимаю, когда всякое непотребство выставляется наружу.
Мерзко и противно.
А тут чуть ли не в постель залезли.
Ну нравится людям свинговать - дело их.
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@Модератор Fishki.net
Прошу забанить этого персонажа.
Переходить на оскорбительное упоминание матери - считаю человек должен очень долго отдыхать от форума.
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Ну как от автора - похоже все журналистское сообщество стало об этом печатать.
Кстати - тут вопрос и к ментам тоже - почему чья то личная жизнь была выставлена напоказ и так растиражирована.
Вы в курсе кого и где задержали менты вашего РОВД? (вопрос риторический)
Думаю не знаете, потому что это не Ваше дело.
Журналисты не входят в состав ППС.
Отсюда простой вывод - информацию журналистам слили менты.
И, весьма вероятно, не бесплатно.