31 человека задержали в московской сауне во время бисексуальной свингер-вечеринки

На предложение правоохранителей проехать в отдел, разгоряченные участники party ответили циничным отказом.

Десять буянили особенно сильно: четыре женщины и шесть мужчин в возрасте от 21 до 48 лет.

После такого, 31 участника свингер-пати просто скрутили и отвезли в ОВД принудительно.

В их числе, кстати, оказалась 48-летняя Галина Васютичева (на фото вверху) - "звезда" сериала "Прокурорская проверка", "Москва. Три вокзала", "Сердце матери" и многих других. На неё и её партнёров по оргии завели административные дела за мелкое хулиганство.

Одного из особо буйных участников — Алексея Журавлёва — за агрессивное поведение в присутствии полиции отправили на 15 суток в спецприёмник, где его ждёт своя новогодняя вечеринка. Вряд ли он когда-то встречал праздник за решеткой.