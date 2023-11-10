Москвичка выбросила младенца в мусоропровод, а потом заявила, что хочет его воспитывать

8 ноября жители дома заметили у мусоропровода лужи крови.
Жители дома на улице Вешняковской увидели у мусоропровода следы крови и позвонили в полицию. Полицейские прибыли на место и по горячим следам обнаружили квартиру, в которой на кровати лежала женщина. Она была вся в крови, но пояснила полицейским, что у её просто "очень обильные месячные".
Как оказалось, озяйка квартиры, где родился малыш, давно умерла. А ее сын стал регулярно устраивать там вечеринки. В тот день в квартире находился хозяин, его подруга и еще одна пара.
После объяснений полиция решила проверить мусоропровод. Там обнаружили новорождённого мальчика, сообщает Прокуратура Москвы.
Выяснилось, что женщина родила малыша, завернула его в полотенце и пакет, и выбросила в мусоропровод. Ребёнок чудом выжил, так как мусоропровод оказался забит и он не разбился. Сейчас новорожденный находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Мать малыша заявила, что готова его воспитывать.
Но случиться этому не суждено. В отношении матери, которая сбросила своего ребенка в мусоропровод, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей грозит 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.
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А ребенку светлого будущего!
15 лет на тяжёлых физических работах самое то. Без алко-нарко из-за чего она потеряла человеческий облик - тогда возможно она осознает свой поступок.
Кудахтать "какая дичь... четвертование" глупейшее занятие, знаете ли...