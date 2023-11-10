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Москвичка выбросила младенца в мусоропровод, а потом заявила, что хочет его воспитывать

Москвичка выбросила младенца в мусоропровод, а потом заявила, что хочет его воспитывать

Автор:
10 ноября 2023 11:15
Сообщество : Беременность и роды
Метки: Москва   дети   женщина   мать   младенец   мусоропровод   полиция   
1914
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8 ноября жители дома заметили у мусоропровода лужи крови.

Жители дома на улице Вешняковской увидели у мусоропровода следы крови и позвонили в полицию. Полицейские прибыли на место и по горячим следам обнаружили квартиру, в которой на кровати лежала женщина. Она была вся в крови, но пояснила полицейским, что у её просто "очень обильные месячные".

Как оказалось, озяйка квартиры, где родился малыш, давно умерла. А ее сын стал регулярно устраивать там вечеринки. В тот день в квартире находился хозяин, его подруга и еще одна пара.

После объяснений полиция решила проверить мусоропровод. Там обнаружили новорождённого мальчика, сообщает Прокуратура Москвы.

Выяснилось, что женщина родила малыша, завернула его в полотенце и пакет, и выбросила в мусоропровод. Ребёнок чудом выжил, так как мусоропровод оказался забит и он не разбился. Сейчас новорожденный находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Мать малыша заявила, что готова его воспитывать.

Но случиться этому не суждено. В отношении матери, которая сбросила своего ребенка в мусоропровод, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей грозит 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.

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Метки: Москва   дети   женщина   мать   младенец   мусоропровод   полиция   
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20  комментариев
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Тварь. Сколько же таких....просто ужас.
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1k
Кактус 11 минут назад
Сгинуть ей в лагерях!
А ребенку светлого будущего!
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2k
TANCHEK 13 минут назад
Безусловно, мать аморальна и её нужно лишить родительских прав, но статья ей всё-таки светит 106, а не 105, в тексте какая-то ошибка.
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20k
Robin Hood 36 минут назад
Залить ей [мат] расплавленным свинцом, чтоб не размножалась сука
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1k
Bastard Fat 44 минуты назад
пост родовая травма может, еще и сама родила, всякое бывает, пацан (или девчонка) спартанцем будет
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324
Андрей Граф 51 минуту назад
сжечь крысу на хрен, такие не люди не должны жить
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7k
Marlboro Час назад
Как раз тот случай, когда поговорка - "меньше знаешь, крепче спишь" лучше всего подходит к данной ситуации. От новости аж мороз по коже прошел.. какая дичь. Радует только то, что малыш выжил. Но начало его жизни окружено такими событиями.. просто дичь!
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860
Flint Час назад
Я даже хз что тут более дико, то что она своё чадо в мусоропровод выбросила - или то, что она позже решила его воспитывать. ВОСПИТЫВАТЬ - КАК? За любой косяк в мусоропровод швырять, пока он туда помещаться будет? (хотя у нас на районе один мужик другого завалил, и труп в мусоропровод швырнул, а тот там застрял и какое-то время тусовался. И вроде как целиком закинул, не расчленяя - только без одежды...
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7k
V2.Smirnov Час назад
А полицейские - молодцы. Не забили на вызов, не спустили всё на формальности - начали копаться что да как. Можно сказать - жизнь малышу спасли.
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33k
Юр21 2 часа назад
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16k
куджо 2 часа назад
Жуть....просто жуть.
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Сколько же ипанутых в этом мире...
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616
ruslan d 2 часа назад
Боже , какая дичь , для таких надо возвращать четвертование ...
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51
Igor ruslan d 2 часа назад
И что ей даст такое наказание? Думаете она что-то сможет понять пока будут рубить руки/ноги?
15 лет на тяжёлых физических работах самое то. Без алко-нарко из-за чего она потеряла человеческий облик - тогда возможно она осознает свой поступок.

Кудахтать "какая дичь... четвертование" глупейшее занятие, знаете ли...
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