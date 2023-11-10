Москвичка выбросила младенца в мусоропровод, а потом заявила, что хочет его воспитывать

Жители дома на улице Вешняковской увидели у мусоропровода следы крови и позвонили в полицию. Полицейские прибыли на место и по горячим следам обнаружили квартиру, в которой на кровати лежала женщина. Она была вся в крови, но пояснила полицейским, что у её просто "очень обильные месячные".

Как оказалось, озяйка квартиры, где родился малыш, давно умерла. А ее сын стал регулярно устраивать там вечеринки. В тот день в квартире находился хозяин, его подруга и еще одна пара.

После объяснений полиция решила проверить мусоропровод. Там обнаружили новорождённого мальчика, сообщает Прокуратура Москвы.