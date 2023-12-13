В России впервые лишили гражданства за совершённое преступление

Первыми "счастливчиками" стали двое мужчин.
Столичные полицейские впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства двум мужчинам, уличённых в распространении наркотиков. Примечательно, что обоих преступников ничего не связывает, кроме, разумеется, продажи запрещенных веществ и недавно приобретённого гражданства РФ.
Действовали они автономно и друг с другом не знакомы. Одного из них задержали на Привольной улице. Полицейские намеревались проверить документы, но обратили внимание на его нервозность и решили досмотреть новоиспечённого гражданина. При нём силовики обнаружили 19 свёртков с мефедроном общим весом 36,32 грамма. Аналогичная ситуация со вторым мужчиной. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и досмотрели подозрительного пассажира, обнаружив в его кармане 1 свёрток с той же синтетикой весом 3 грамма. Против приезжих 31 и 33 лет возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ и забрали российские паспорта.
"Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты", — сообщили в МВД.
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", в который внесли поправки об основаниях для его прекращения, вступил в силу 26 октября 2023 года. Однако лишение гражданства из-за совершения уголовного преступления касается только тех граждан, которые его приобрели.
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19 свёртков - торговец наркотиками.
Почему наказание одинаковое?
Где справедливость?