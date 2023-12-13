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В России впервые лишили гражданства за совершённое преступление

В России впервые лишили гражданства за совершённое преступление

Автор:
13 декабря 2023 16:06
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Наркотики   задержание   закон   лишение гражданства   паспорт   полиция   приезжие   
2016
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Первыми "счастливчиками" стали двое мужчин.

Столичные полицейские впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства двум мужчинам, уличённых в распространении наркотиков. Примечательно, что обоих преступников ничего не связывает, кроме, разумеется, продажи запрещенных веществ и недавно приобретённого гражданства РФ.


Действовали они автономно и друг с другом не знакомы. Одного из них задержали на Привольной улице. Полицейские намеревались проверить документы, но обратили внимание на его нервозность и решили досмотреть новоиспечённого гражданина. При нём силовики обнаружили 19 свёртков с мефедроном общим весом 36,32 грамма. Аналогичная ситуация со вторым мужчиной. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и досмотрели подозрительного пассажира, обнаружив в его кармане 1 свёрток с той же синтетикой весом 3 грамма. Против приезжих 31 и 33 лет возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ и забрали российские паспорта.


"Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты", — сообщили в МВД.

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", в который внесли поправки об основаниях для его прекращения, вступил в силу 26 октября 2023 года. Однако лишение гражданства из-за совершения уголовного преступления касается только тех граждан, которые его приобрели.

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Метки: Москва   Наркотики   задержание   закон   лишение гражданства   паспорт   полиция   приезжие   
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8  комментариев
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2k
Илья Час назад
Это чужие люди . Они не нужны в нашей стране . От них одни беды.
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18k
Алекс Полчаса назад
Ссылка coub.com
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6k
livaneth 46 минут назад
1 свёрток - наркоман.
19 свёртков - торговец наркотиками.
Почему наказание одинаковое?
Где справедливость?
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10k
Дмитрий 58 минут назад
Это- лишение гражданства, вообще должно быть автоматическим при совершении преступления, а по тяжким и особо тяжким так и вся семья должна вернуться на свою историческую родину.
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359
iskra 59 минут назад
Выедут, поменяют на родине имя,и заедут снова. Схема уже не один десяток лет работает.
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57k
zloykoyot Час назад
Посидят на дорожку и нахер до родины.
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