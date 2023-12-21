Жителя Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолёта

Ухтинский городской суд вынес обвинительный вердикт пассажиру самолёта, который напился и в шутку назвался террористом. Как отмечают в пресс-службе суда, инцидент произошёл в ноябре нынешнего года на рейсе Ухта — Москва.





Во время предполётной подготовки бортпроводник попросил 50-летнего мужчину сесть на своё место, чтобы избежать задержки вылета. Пьяный пассажир ответил, что задержка произойдёт из-за того, что он террорист. Просьбу бортпроводника тот всё-таки выполнил и сразу же спокойно заснул. Однако экипажу было не до спокойствия. Командир воздушного судна сразу же вызвал правоохранителей, которые сняли неадекватного пассажира с рейса.