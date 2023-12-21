FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2764 поста • 554 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Жителя Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолёта

Жителя Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолёта

Автор:
21 декабря 2023 13:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Москва   Суд   Ухта   ложное сообщение   пассажир   полиция   самолёт   
3871
2

К сожалению, вердикт суда вряд ли станет уроком для других дебоширов.

Ухтинский городской суд вынес обвинительный вердикт пассажиру самолёта, который напился и в шутку назвался террористом. Как отмечают в пресс-службе суда, инцидент произошёл в ноябре нынешнего года на рейсе Ухта — Москва.


Во время предполётной подготовки бортпроводник попросил 50-летнего мужчину сесть на своё место, чтобы избежать задержки вылета. Пьяный пассажир ответил, что задержка произойдёт из-за того, что он террорист. Просьбу бортпроводника тот всё-таки выполнил и сразу же спокойно заснул. Однако экипажу было не до спокойствия. Командир воздушного судна сразу же вызвал правоохранителей, которые сняли неадекватного пассажира с рейса.

При себе у задержанного пассажира полицейские не нашли никаких опасных предметов, но возбудили против него дело по ч. 2 ст.207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений"). Надо сказать, что суд обошёлся с нарушителем очень гуманно, назначив штраф всего в 100 тысяч рублей, хотя статья предполагает наложение штрафа в размере от пятисот тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Москва   Суд   Ухта   ложное сообщение   пассажир   полиция   самолёт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий 2 часа назад
Если статья УК предусматривает штраф от пятисот тысяч, то неясно. каким образом суд мог наложить меньше нижней границы - это не гуманизм, а нарушение закона. Или осудили его таки по другой статье? Интересны подробности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
alex 24 минуты назад
Дебил бл... Даже настоящий террорист себя так не назовёт, ну там борец за что-то или Мессия для чего-то, или всадник-освободитель...Алкодрын сраный...Обязать его по суду в гандоне вместо шапки ходить, чтобы все знали какой он гандон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Пчёл 47 минут назад
Как-то нелепо звучит. Статья предполагает, минимум, от 500.000 рублей штрафа, а присудили всего 100.000 рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
zloikrot 48 минут назад
длинный язык уменьшает толщину кошелька. а еще может накинуть срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Shtoppi Час назад
<<... напился и в шутку назвался террористом.>>
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Марсианин Час назад
- Ну и нафига было так шутить?
- Ну, на тот момент мне это показалось неплохой идеей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
ivandike Час назад
Не то место где можно так шутить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
Надо было на бутылку понадить урода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
Б.Касторский 2 часа назад
Как стали цепляется к словам. Я бы понял, если бы его сняли за пьянку. У нас вроде запрещено нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Перевозчик в праве отказать такому пассажиру. Но тут алкаш кинул слово и заснул. Неужели это действительно было необходимо и в таком виде?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
38k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
ибо некуй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 2 часа назад
1000 USD
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190426



Другие посты автора
Популярное в сообществах
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Фестиваль "Путешествие в Рождество"⁠⁠
Фестиваль "Путешествие в Рождество"⁠⁠
В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео)
В Tesla Cybertruck предусмотрен режим плавания (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Прикол#фильм#ДТП#США#кот#Великобритания#история
#животные#автомобили#интересно#Юмор#кино#авто аварии#Автовсячина#природа#милота#полиция
#в мире#люди#факты#интересное#аварии#забавно#Ynews#Россия#новый год#дети
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками «Кипиш в самолёте»: пьяный пассажир устроил разборки на рейсе «Москва-Владивосток» «Кипиш в самолёте»: пьяный пассажир устроил разборки на рейсе «Москва-Владивосток» Мужчина подрался со стюардессой и попытался выйти из самолета прямо на ходу Мужчина подрался со стюардессой и попытался выйти из самолета прямо на ходу В роли чемодана: калининградец попытался полетать "зайцем" в багажном отсеке самолёта В роли чемодана: калининградец попытался полетать "зайцем" в багажном отсеке самолёта В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

На что жалуетесь?

Вернуться