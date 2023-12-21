Жителя Коми оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолёта

К сожалению, вердикт суда вряд ли станет уроком для других дебоширов.
Ухтинский городской суд вынес обвинительный вердикт пассажиру самолёта, который напился и в шутку назвался террористом. Как отмечают в пресс-службе суда, инцидент произошёл в ноябре нынешнего года на рейсе Ухта — Москва.
Во время предполётной подготовки бортпроводник попросил 50-летнего мужчину сесть на своё место, чтобы избежать задержки вылета. Пьяный пассажир ответил, что задержка произойдёт из-за того, что он террорист. Просьбу бортпроводника тот всё-таки выполнил и сразу же спокойно заснул. Однако экипажу было не до спокойствия. Командир воздушного судна сразу же вызвал правоохранителей, которые сняли неадекватного пассажира с рейса.
При себе у задержанного пассажира полицейские не нашли никаких опасных предметов, но возбудили против него дело по ч. 2 ст.207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений"). Надо сказать, что суд обошёлся с нарушителем очень гуманно, назначив штраф всего в 100 тысяч рублей, хотя статья предполагает наложение штрафа в размере от пятисот тысяч рублей.
Источник:
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Перечитайте мой комментарий внимательней и не делайте глупых выводов.
100 тыс- не большой штраф. Достаточно чтобы задумался и он, и другие "шутники"
Dura lex, sed lex.
Тут много словоблудия, дескать, сказал и все тут. Но тогда надо сажать любого, кто в бытовом конфликте слово грубое или угрозу какую обронил. Этого же не происходит?