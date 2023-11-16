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В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны

В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны

Автор:
16 ноября 2023 17:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Свиблово   задержания   массовая драка   полиция   рабочие   стройка   
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По словам очевидцев, строители избивали представителей застройщика.

Сегодня днём жители района Свиблово в Москве пожаловались в полицию и миграционную службу на массовую драку рабочих на стройке ЖК AFI Tower. По рассказам испуганных местных жителей, иностранные специалисты, вооружившись трубами, арматурами, кирпичами и религиозными лозунгами, гоняли друг друга по территории стройки, на заборе которой красовался крайне ироничный слоган "И это всё у вас дома".

По другим данным, потасовка произошла не между рабочими. Утверждается, что "профсоюз" иностранных строителей с криками "Аллах Акбар" гнал со строительной площадки представителей застройщика.


"Мы сами точно не поняли, что произошло. Строители с арматурой в руках гнали застройщика с криками", — рассказал один из очевидцев.

В итоге полицейским пришлось задерживать всех находившихся на на объекте рабочих, стройка встала. Чтобы "упаковать" ценных специалистов потребовалось 12 полицейских автобусов. Отмечается, что в ходе драки пострадали 2 человека. Их выносили на улицу на носилках.

Точных данных о причинах массовой драки пока нет. Полицейские допрашивают задержанных и заодно проверяют их на наличие разрешения на работу, а также соблюдения миграционного законодательства.


"16 ноября около 13:00 поступило сообщение, что на строительном объекте на проезде Серебрякова в Москве между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку. Для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции доставили ряд граждан. Выясняются все обстоятельства случившегося, по результату проверки будет принято решение", — сообщили в МВД.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   Свиблово   задержания   массовая драка   полиция   рабочие   стройка   
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24  комментария
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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13k
кот базилий 47 секунд назад
Были задержаны и тут же отпущены, если бы их выкинули из страны - драки бы не было. Власти - ауууу.
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101
PQRS 9 минут назад
С такими криками - евреев искали.
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13k
кот базилий Полчаса назад
"Ми хароший люди, ми расия лубим".
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3k
Руслан 40 минут назад
Вот если чурбаны так же какого депутата гонять будут или высокого милицейского чиновника, глядишь и обратит власть внимание пристальное на засилье этого самого чурбанья.
Ну вон до представителей застройщика добрались, уже полиционеры жопы от стула оторвали и что-то делают.
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38k
russger 41 минуту назад
Массовая драка и всего 2 пострадавших? Чёт слабенько, они соплями там друг в друга кидались?
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30k
Aqueronte 43 минуты назад
Нам очень нужны такие специалисты а также их жены и дети. Зачем только, нужны, непонятно
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11k
Juli 45 минут назад
Застрой этот вполне цивильный. Афи девелопмент. Платят они субам нормально (строили им объект в центре). Другой вопрос, как платит работягам суб, на которого по сути они работают. Ну субу сейчас прилетят куча штрафов от 400 000 до 1 000 000 за каждого косячного. Особо косячных под депортацию. Сейчас с этим жёстко в Москве.
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8k
Ntvl Час назад
походу обезьян кинули на деньги. вот если бы каждый работодатель так делал, мож эти осло.ёбы и свалили бы со временем обратно в свои кишлаки.
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6k
Трям Час назад
После погрузки должна прозвучать команда - "Пускайте газ!"
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