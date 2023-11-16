В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны

По словам очевидцев, строители избивали представителей застройщика.
Сегодня днём жители района Свиблово в Москве пожаловались в полицию и миграционную службу на массовую драку рабочих на стройке ЖК AFI Tower. По рассказам испуганных местных жителей, иностранные специалисты, вооружившись трубами, арматурами, кирпичами и религиозными лозунгами, гоняли друг друга по территории стройки, на заборе которой красовался крайне ироничный слоган "И это всё у вас дома".
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По другим данным, потасовка произошла не между рабочими. Утверждается, что "профсоюз" иностранных строителей с криками "Аллах Акбар" гнал со строительной площадки представителей застройщика.
"Мы сами точно не поняли, что произошло. Строители с арматурой в руках гнали застройщика с криками", — рассказал один из очевидцев.
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В итоге полицейским пришлось задерживать всех находившихся на на объекте рабочих, стройка встала. Чтобы "упаковать" ценных специалистов потребовалось 12 полицейских автобусов. Отмечается, что в ходе драки пострадали 2 человека. Их выносили на улицу на носилках.
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Точных данных о причинах массовой драки пока нет. Полицейские допрашивают задержанных и заодно проверяют их на наличие разрешения на работу, а также соблюдения миграционного законодательства.
"16 ноября около 13:00 поступило сообщение, что на строительном объекте на проезде Серебрякова в Москве между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку. Для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции доставили ряд граждан. Выясняются все обстоятельства случившегося, по результату проверки будет принято решение", — сообщили в МВД.
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2. Что касается платят нормально ... Понятие это растяжимое. Качественно - дороже, а дешевле - как получится так и получится. Правильнее будет так: Нанял, выполнили оговоренный объём, заплатил оговоренную сумму. Так же и если взялся выполнить оговоренный объём за оговоренную сумму, нехер потом накручивать счётчик и требовать больше.
3. Ну а про миграционную политику и так уже все в курсе. И корень её, как раз во втором пункте кроется. Везут их сюда не просто так, а для того чтобы они были дешёвой рабочей силой, с минимальными правами.
Попробуйте побухать с высокопоставленным представителем застройщика, там много чего интересного узнаете.